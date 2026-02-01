Veliko finale u Danskoj! Dvije sjajne reprezentacije dugo čekaju na europsko zlato

Finale Europskog prvenstva u rukometu 0 Danska : 0 Njemačka

Najava

Herning će ugostiti veliko finale u kojem se za naslov europskog prvaka bore domaćin Danska i Njemačka, reprezentacije koje su tijekom turnira pokazale najviše. Utakmicu od 18 sati možete gledati na RTL-u i platformi VOYO.

Nakon 64 utakmice, ostala je samo jedna koja će odlučiti o europskom prvaku u rukometu. Knjiga je pala na dva slova, Danska i Njemačka.

Obje reprezentacije dugo čekaju na europsko zlato. Nijemci su bili prvaci prije deset godina kada ih je vodio današnji hrvatski izbornik, Dagur Sigurdsson. Danci su bili europski prvaci četiri godine prije. Iako ih smatramo dominantom reprezentacijom posljednjih godina, čekaju na europsko zlato već 14 godina.

Obje reprezentacije love svoje treće europsko zlato.

