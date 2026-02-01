FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSLJEDNJA UTAKMICA /

Veliko finale u Danskoj! Dvije sjajne reprezentacije dugo čekaju na europsko zlato

Veliko finale u Danskoj! Dvije sjajne reprezentacije dugo čekaju na europsko zlato
×
Foto: Franck Fife/afp/profimedia

Tijek utakmice finala Europskog prvenstva možete pratiti UŽIVO na portalu Net.hr

1.2.2026.
14:44
Sportski.net
Franck Fife/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Finale Europskog prvenstva u rukometu
01.02.2026.
18:00
0
Danska
 
:
0
Njemačka
 

Najava

Herning će ugostiti veliko finale u kojem se za naslov europskog prvaka bore domaćin Danska i Njemačka, reprezentacije koje su tijekom turnira pokazale najviše. Utakmicu od 18 sati možete gledati na RTL-u i platformi VOYO

Nakon 64 utakmice, ostala je samo jedna koja će odlučiti o europskom prvaku u rukometu. Knjiga je pala na dva slova, Danska i Njemačka. 

Obje reprezentacije dugo čekaju na europsko zlato. Nijemci su bili prvaci prije deset godina kada ih je vodio današnji hrvatski izbornik, Dagur Sigurdsson. Danci su bili europski prvaci četiri godine prije. Iako ih smatramo dominantom reprezentacijom posljednjih godina, čekaju na europsko zlato već 14 godina. 

Obje reprezentacije love svoje treće europsko zlato. 

POGLEDAJTE VIDEO: Džomba otkrio po čemu se razlikuju njegova i ova generacija

Danska Rukometna ReprezentacijaNjemačka Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Uživo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POSLJEDNJA UTAKMICA /
Veliko finale u Danskoj! Dvije sjajne reprezentacije dugo čekaju na europsko zlato