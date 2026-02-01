Kuzmanović: 'Nećemo se predati, nadam se da dečki imaju dovoljno snage'

Hrvatska rukometna reprezentacija igra utakmicu za brončanu medalju na Europskom prvenstvu.

Protivnik je Island u Jyske Bank Boxen dvorani u Herningu, a umjesto Dominika Kuzmanovića u momčadi je danas Dino Slavić.

Popularni Kuzma je otkrio RTL-ovoj Maji Oštro Flis kakva je zdravstvena situacija.

"Već sam danas bolje u odnosu na kako je bilo jučer. Neporospavana noć nakon Nijemaca, povraćanje, temperatura, sve je imalo utjecaj i evo rekao sam izborniku kakva je situacija, a on je procijenio da je bolje da ne igram. Dino je danas unutra i nadam se da može pomoći momčadi."

Teška utakmica s Islandom?

"Da, igrali smo protiv njih dosta zadnjih godina, Nezgodan protivik. Nadam se da neće biti previše penala i sudačkih odluka koji idu njima u korist. To je bio najveći problem u dosadašnjim utakmicama. Ali, ne brinem se previše. Nadam se samo da dečki imaju dovoljno snage."

"Borimo se za medalju i to je velika stvar. Sigurno je da se nećemo predati. Dat ćemo sve od sebe. Ali, kako god završilo, ja sam presretan kako smo odigrali prvenstvo."

