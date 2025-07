Hrvatski kapetan službeno potpisao za jedan od najvećih klubova u Europi: 'Sad je pravo vrijeme'

Ivan Martinović službeno je potpisao za mađarskog velikana Veszprém. Martinović je potpisao na četiri godine i nakon sedam godina napustio je njemačku Bundesligu.

Navodno njegov transfer iz Rhein-Neckar Löwena uključuje složenu razmjenu čak četiri igrača i odštetu od 980.000 eura, što je iznimno rijetka cifra u svijetu rukometa. "U svojoj sam najboljoj formi kao sportaš. Ovo je savršeno vrijeme za promjenu i napredovanje jer sada svoje najbolje godine mogu provesti s najboljom momčadi. Osjećam da sam u posljednjih sedam godina zaslužio priliku dokazati se u Veszprému i pokazati se na najvišoj razini na europskoj sceni. Nadam se da ću ovom klubu i navijačima pružiti ono što zaslužuju još dugo vremena i želim u tome odigrati što veću ulogu", rekao je Martinović na potpisivanju ugovora.

