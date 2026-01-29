HRS objavio što je sve prošla reprezentacija nakon pobjede nad Mađarskom do dolaska u Dansku

Dan prije polufinalne utakmice hrvatske rukometne reprezentacije protiv Njemačke u Herningu u fokusu su organizatorski propusti i potezi EHF-a kojima su naši rukometaši izloženi. U prvi je plan isplivao problem koji je EHF očito zanemario umor igrača i, naravno, njihovo zdravlje.

Problemi s hranom, prisutnost crva i plastike

Hrvatski rukometaši bili su prisiljeni igrati dvije iznimno važne utakmice u razmaku od samo jednog dana, u susretima u kojima je pobjeda bila jedina opcija i u kojima je odmor jedan od ključnih faktora, jer su do utakmice sa Slovenijom već odigrali pet susreta na turniru.

Istodobno, logistički uvjeti i briga za igrače na razini prvenstva pokazali su se krajnje neadekvatnima. Zabilježeni su problemi s hranom, uključujući prisutnost crva i plastike, a posebno je negativno odjeknula odluka da se reprezentacija smjesti izvan Herninga, grada domaćina utakmica, u 30 kilometara udaljenom Silkeborgu. Nije to sve. HRS se na svom web siteu oglasio tekstom kako je hrvatska rukometna reprezentacija stigla u Dansku. Tekst prenosimo u cjelosti:

'Kratka je bila noć'

"Kratka je bila noć za hrvatsku mušku seniorsku rukometnu reprezentaciju nakon sjajne pobjede protiv Mađarske i plasmana u polufinale Europskog prvenstva. Nakon što su obavili medijske zadaće, ispred hotela ih je dočekala skupina najvjernijih navijača i priredila im veličanstven doček. Nakon večere, slijedio je obavezni medicinski tretman, a s obzirom na umor i sitne ozljede koje se skupe kako se turnir primiče kraju, naša liječnička i fizioterapeutska služba imala je pune ruke posla. Dobra vijest je da, osim Zvonimira Srne, nema većih problema s ozljedama.

Jutro je pak donijelo nepuna četiri sata puta od Malmoa do Silkeborga. Iako smo svi zajedno očekivali da će reprezentacija biti smještena u Herningu, kao što je to bilo ranije najavljeno, tijekom noći organizator je odlučio promijeniti grad i hotel u kojem će Hrvatska dočekati polufinalni susret s Njemačkom. Tako su dramatično zakomplicirali život hrvatskim medijima koji su svi od reda rezervirali hotele u Herningu jer Silkeborg se nalazi na 40 minuta vožnje od grada domaćina finalnog vikenda, a većina hrvatskih novinara ovdje je bez automobila.

Umor i dosta dugačak put

S obzirom na umor i dosta dugačak put, izbornik je odlučio otkazati popodnevni trening i dao slobodno igračima, ali on i Filip Glavaš morat će na službenu press konferenciju u Jyske Bank Boxen Arenu. Tamo će im društvo s njemačke strane praviti izbornik Alfred Gislason i igrač Miro Schluroff.

Premda im Njemačka nije nepoznata jer smo nedavno s njima igrali dva prijateljska susreta, u večernjim satima bit će priređena iscrpna video analiza svega onoga što su Nijemci pokazali na ovom Europskom prvenstvu. Podsjećamo, Njemačka je u prvoj fazi doživjela pomalo šokantan poraz od Srbije 30-27, a pobijedila je Austriju i Španjolsku. U drugom krugu pak, nakon slavlja nad Portugalom i Norveškom, izgubili su od Danske, da bi u utakmici odluke o polufinalu pobijedili Francusku 38-34. Bit će ovaj polufinalni susret isprepleten s puno emocija jer je dosta naših igrača u Bundesligi i na drugoj strani će im se naći suigrači. A polufinale će obilježiti i dva islandska izbornika na klupama Hrvatske i Njemačke.

I ono što su mnogi možda zaboravili, kada je Njemačka posljednji put bila prvak 2016. godine, na njihovoj klupi u Poljskoj sjedio je naš današnji izbornik Dagur Sigurdsson.

Kao što je to već uobičajeno u ovakvim situacijama, stotine poziva slijevaju se prema Danskoj u potrazi za dragocjenim papirićima koji omogućuju ulazak na polufinale, odnosno završni dan Europskog prvenstva. Karata u slobodnoj prodaji nema i svatko tko uspije nekim svojim kanalima do njih doći, može reći da je dobio na lutriji".

