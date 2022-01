Oni koji bolje poznaju trofejnog bivšeg hrvatskog profesionalnog rukometaša Ivana Ninčevića (40) govore, neki rukometni kroničari pak pišu, kako je uvijek bio malo nekako na svoju ruku i prebrz ponekad na jeziku, ali da je ovo nekad lijevo krilo uvijek davalo sve od sebe i bilo bitan dio rukometne reprezentacije Hrvatske i svih klubova za koje je tijekom karijere i igralo...

Nije znao za odustajanje

U reprezentaciji Hrvatske nikad nije odustajao, ljutio se ili negodovao, sabotirao jer je u drugom planu. Niti u klubu se nije tako ponašao, iako nije htio šutjeti, onda kad je možda trebalo. Svaki poziv u reprezentaciju Hrvatske, s druge strane, bio je za njega nagrada i na kraju kad se podvukla crta, ispala je to jedna odlična karijera...

"Ma 90% stvari ne bih mijenjao, jednostavno sam takav, to je dio mog karaktera. Nemam kome što skrivati, bio sam takav kakav jesam, igrač s emocijama, karakter mi je bio teži. Istina, zbog jezika i nekih nepravdi koje nisam htio trpiti i podnositi, možda sam mogao i bolje proći. Međutim, ne žalim za ničim", kazat će Ivan Ninčević, s kojim smo razgovarali u utorak prije podne. Taman samo ga uhvatili na putu iz svog Zadra u Zagreb...

"Znate, znam da mi je moj karakter, moja osobnost, takav kakav jesam, da mi je pomoglo u karijeri i da sam na osnovu tih emocija i kakav sam naposljetku, napravio karijeru. Neke stvari i sad napravio drugačije kad sad imam 40 godina i iskustva, ali 90% stvari ne bih mijenjao".

Iza Ivana Ninčevića je vrhunska karijera. Za Hrvatsku je igrao 61 put, zabio 94 gola, osvojio četiri medalje s njom, srebro s hrvatskog SP-a 2009, broncu s Eura 2012. u Srbiji, OI u Londonu 2012. i SP u Španjolskoj 2013...

Njegova rukometna priča započela je u Zadru, nastavila se u vječnom prvaku Hrvatske Zagrebu, u čime je dresu skupio 10 naslova. Igrao je i za njemačkog drugoligaša Strasundera u kojem je bio prvi strijelac lige dva puta, kao i u jakom Füchse Berlinu. Branio je boje i Dinamaiz Minska, kao i turskog Bešiktasa s kojim je izbio na rukometnu kartu Europe. Nakon 2017. godine, odlučio je okačiti rukometne tenisice od klin. Godine prolaze, ali sjećanja i postignuća ostaju... Podvukla se crta, zbrojilo se sve, oduzelo, razmotrilo... Tako to nekako kod profi sportaša i ide, kad se odlazi u zasluženu mirovinu...

'Da sam bio blažeg jezika i karaktera, možda bi imao i bolju karijeru'

"Za mene nije bilo izgubljene lopte, ne znam čega, upravo zbog takvog karaktera, mentaliteta. To je osobina sportaša koji su uspješni. Znam da je bilo u rangu mene, igrača u Hrvatskoj moje kvalitete možda i boljih od mene, ali nisu imali ni emociju, ni karakter, te tako nisu napravili karijeru kakvu sam ja imao. Da sam bio blažeg jezika i karaktera, možda bi imao i bolju. Međutim, i ovako sam ja i sretan i zadovoljan, kad sam podvukao crtu".

NET.HR: U kojim situacijama ste trebali možda biti, kako sami kažete, blažeg jezika?

IVAN NINČEVIĆ: Bilo je puno situacija u kojima sam trebao biti blažeg jezika. Da, bio sam na svoju ruku, pa bih neke stvari jednostavno nisam prihvaćao.

NET.HR: Koje stvari konkretno?

IVAN NINČEVIĆ: Nepravdu nisam nikad prihvaćao.

NET.HR: U reprezentaciji Hrvatske?

IVAN NINČEVIĆ: Nije reprezentacija u pitanju, ne, u njoj sam se uvijek osjećao kao kod kuće, sa svojima, nikad u njoj nisam doživio nepravdu. No, bilo je puno situacija u karijeri, općenito govorim, kad sam trebao drugačije nastupiti. Nije mi nitko nanio nepravdu, nego ja bih samo ono što sam mislio tako i rekao, a neke stvari, znate ono kad ste stariji, ne trebate uvijek ni govoriti, a ja sam što na umu, to na drumu. Ili voliš ili ne voliš takve igrače.

'Nikad nisam bio nezadovoljan u reprezentaciji'

NET.HR: Često niste bili u prvom planu, ali niste odustajali. Od kud takav razvoj događaja?

IVAN NINČEVIĆ: Svi smo mi kruh zarađivali u svojim klubovima. Meni je reprezentacija uvijek bila nešto prelijepo, sretan sam uvijek bio što sam dio nje, znam da bi neki dali ruku ili desnu nogu da su tamo. Nikad nisam bio nezadovoljan u reprezentaciji. Uvijek sam bio sretan što sam dio reprezentacije Hrvatske. Imao sam sreću da sam bio dio Hrvatske. Koliko god mogao pomoći, minutu, dvije ili pet, 15 ili 60, svejedno, uvijek sam bio sretan što sam s prijateljima, s obitelji... U klubu su bile druge stvari. U klubu sam zarađivao, tražio da budem prvi, zarađujem, da se profiliram, a reprezentacija je bila samo šlag na tortu.

NET.HR: Jeste li žalili što često niste bili u prvom planu u reprezentaciji Hrvatske, nego back-up opcija, jocker zovi?

IVAN NINČEVIĆ: Normalno da mi je žao. Svi žele igrati, naravno da svatko kad negdje dođe želi igrati 60 minuta, ali poštuješ odluku trenera, izbornika... Ipak je on taj koji odlučuje i tko odgovara za rezultat, a iskreno, meni je bilo već jedno ogromno zadovoljstvo i satisfakcija što sam dio reprezentacije Hrvatske u rukometu. Medalja je medalja, moja olimpijska, svejedno igrao minut ili 60 minuta, ja ju pamtim, imam, osvojio sam ju. Iz reprezentacije su ostala ogromna prijateljstva, ogromna poznanstva...

NET.HR: Što bi u karijeri promijenili?

IVAN NINČEVIĆ: Jedino mi je žao što prije iz Njemačke nisam otišao. Trebao sam prije otići. Njemačka je predivna, pune dvorane, Bundesliga je najjača liga rukometa u svijetu, klubovi su TOP, ma sve predivno, ali liga je iznimno zahtjevna i igrač se u njoj jako troši, rauba i na kraju potroši. Da sam samo malo prije otišao u neku lakšu ligu, možda bi moja karijera možda duže opstala. Pola nas je od te Njemačke poluinvalidi. Emocionalno bi ostalo isti u svakom slučaju.

'Horvatova Hrvatska igra super, ako se uzme u obzir korona situacija'

NET.HR: Kako vam izgleda reprezentacija Hrvatske na Euru do sad?

IVAN NINČEVIĆ: Igramo super, ako se uzme situacija u kojoj se reprezentacija nalazi. Gledajući iz perspektive trenera, pa svakom je izborniku svaki dan kako će se odviti situacija s koronom, tko će igrati. pa mijenjaj taktiku, uigravanja, a vremena nema. Što su dečki do sad odigrali, mogu samo reći svaka im čast. Igralo se jučer protiv Ukrajine koliko je bilo dovoljno. Sviđa mi se kako su dečki mladi, a puni samopouzdanja. Imaju mu*a. Neke prvi put vidim, da vam budem iskren. Ovaj dečko Lučin, oduševljen sam s načinom kako igra, kako svi igraju, kao da su deset godina unutra. Tin Lučin je meni baš senzacija, slabo vam rukomet pratim u posljednjih 5 godina kako više ne igram profesionalno rukomet, ali taj dečko je strašan potencijal, igra kao odrasli čovjek, iskusni rukometaš. S te strane, on je ogroman dobitak za Hrvatsku. Tu je i Ivan Martinović, oboje su vrhunski, igraju sa žarom i htjenjem, puni su samopouzdanja i ne boje se nikog. Gledam prvenstva kad igra Hrvatska.

NET.HR: Koliko Hrvatska, prema viđenom, realno u drugom krugu Eura može?

IVAN NINČEVIĆ: Hrvatska može sigurno do dobrog rezultata. To je turnirsko natjecanje, neka Šunjić ili Pešić obrane 15 lopti, ma svatko protiv svakog može odigrati. Neka ti se poklope malo neke stvari, posloži obrana... Evo, Slovenija je recimo protiv Crne Gore bila favorit, pa su izgubili. Nema tu više favorita. Istina, Danska je kvalitetnija i iskusnija reprezentacija sigurno, aktualni svjetski prvak na kraju krajeva, ali jedan dan ludog golmana može sve okrenuti. Prvo treba riješiti Crnu Goru, pa onda idemo na Dansku. Samo neka dečki budu hrabri kao do sad. Što se tiče samog Eura, ne znam zašto nije odgođeno zbog čitave ove situacije s koronom. Smijurija stvarno, pa kojeg to smisla ima? Pa, koliko smo samo mi doveli igrača novih, šest, sedam, pa kako taj Cveba uopće može išta složiti?! Svaka čast dečkima kako igraju u čitavoj ovoj situaciji i Hrvoju Horvatu koji to sve nekako uspijeva voditi, hendlati...

' Nemamo što pomlađivati reprezentaciju. U njoj igraju najbolji, bez obzira na godine'

NET.HR: Bilo je puno skepse prema ovoj pomlađenoj reprezentaciji Hrvatske na Euru bez najjačih imena. Nekima se još prije zahvalio izbornik Hrvoje Horvat, da bi ih naknadno bio pozvao zbog spleta okolnosti uzrokovanih koronavirusom. Kako to komentirate?

IVAN NINČEVIĆ: Znate što, ja se s takvom politikom ne slažem, imam svoje mišljenje oko toga. Nemamo mi što pomlađivati reprezentaciju. U reprezentaciji igraju najbolji, bez obzira na godine. Ako je onaj od 35 bolji od onog od 25, pa taj od 35 će valjda onda igrati. Evo recimo, gledajte Francuze koji godinama igraju s istima. To nikad nisam shvaćao, gledajući Francuze kako rade žetvu medalja konstantno, 90% s istom momčadi. Onaj Michaël Guigou u 40., otpada mu noga a on igra, pa vjerojatno zato što je bolji od nekog drugog. Nikad te stvari meni nisu bile jasne, ali imamo mi stožer koji o tome gore odlučuje. Naravno da treba uvoditi mlade, to bez daljnjega, ali siguran sam da ima i starijih koji su na TOP razini, a koji su bolji od nekih mlađih. U reprezentaciji bi trebali uvijek igrati najbolji.

NET.HR: Sad ste u privatnom biznisu, gradite malo poslovno carstvo u Zadru. Kupovali ste sami zemljišta dok ste igrali i sad na njima gradite stanove. Zašto ste izabrali građevinu, posao s nekretninama?

IVAN NINČEVIĆ: Malo je zafrknuto u sportu to s lovom. Mi svi sportaši dobivamo, u mom slučaju dobivao sam kad sam profi igrao rukomet, solidan, dobar novac svaki mjesec. Znao sam već 7 - 8 godina prije, da će kad-tad taj dotok novca stati. Život ide dalje i kad prestane profi karijera. Nekako je i tempo života takav da kad čovjek više ima, više i troši. Ja sam novac koji sam zarađivao ulagao u nekretnine, jer moj otac je imao tvrtku koja se bavila posredovanjem nekretninama i 90% svog novca sam ulagao u nekretnine, da bi nakon karijere na tim lokacijama gradili stanove u Zadru. Mi na području Zadra, znači otac i ja osobno, imamo tvrtku koja se bavi posredništvom nekretnina, a uz to i gradimo svoje. Tu je i brat koji je odvjetnik. Već sad smo uspješni petu godinu i imamo jedno 4-5 svojih projekata koje ćemo sad u sljedeće tri godine realizirati. Gradimo svoje ime na tržištu, jer smo se isprofilirali sa super kvalitetnim stanovima, kakvih na tržištu u Zadru nema. Jer, kad smo se odlučili to raditi, rekli smo da ćemo raditi kvalitetno i nikako drugačije.

'Novac od rukometa uložio sam u nekretnine'

NET.HR: Dobro što ste uštedjeli neke novce, veći dio kako kažete uložili u nekretnine, možete li si sad priuštiti lagodan život?

IVAN NINČEVIĆ: Ne baš, istina da sam novac od rukometa uložio u nekretnine, ne mogu reći da sam štedio, bili smo onako malo pametniji, pa smo taj novac ulagali u nekretnine, govorim o sebi i mome tati, kao i bratu. Sad smo došli do te razine da to što smo kupovali, da na tome možemo graditi i od toga živjeti. Lagodnim životom kako vi kažete baš i ne, ali daleko je od borbe kakvu mnogi danas u Hrvatskoj, nažalost, svakodnevno imaju, kako bi preživjeli. U našem poslu su ipak velika ulaganja i ne daj Bože danas-sutra neke krize, sve može otići nizbrdo. No nije, zadovoljni smo i zadovoljni su i naši kupci.

[PROMO] Zavrti kolo besplatnih vrtnji na Arena casinu i preuzmi svoj poklon!