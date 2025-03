Kraljice Šoka se okupile prvi put ove godine, krenuo je novi ciklus

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija pod vodstvom izbornika Ivice Obrvana okupila se u ponedjeljak i započela jednotjedne pripreme za susrete doigravanja za Svjetsko prvenstvo protiv Španjolske koji hrvatske rukometašice čekaju za nešto više od mjesec dana.

"Iskorist ćemo ovaj tjedan tzv. National team week u sklopu kojeg ćemo imati šest-sedam i koncem tjedna odraditi zatvorenu utakmicu sa Slovenijom, a onda zajednički trening", rekao je Obrvan dodavši da mu je sada cilj napraviti bazu treninga za ono što njegove igračice čeka u travnju , odnosno za utakmicu protiv Španjolske.

Govoreći o igračicama, izbornik je istaknuo problem s vratarkama.

"Što se tiče vratarki, tu je određena neaktivnost. Naime, Ivana Kapitanović nema klub, Tea Pijević također, a Gabrijela Bartulović je ozlijeđena. Zato smo bili prisiljeni pozvati dvije mlade vratarke, Petru Marinović i Leu Zetović i provjerit ćemo njihove mogućnosti. Ana Debelić je s nama u Kopprivnici raspletom situacije unutar njezinog kluba, odnosno, raspadom njenog kluba došla je ranije i već smo je sada priključili. Ona nije u idealnom stanju, ali svaki dan je sve više u trenažnom procesu tako očekujemo da se tjelesno diže na viši nivo i vjerujem da će nam na određen način biti od pomoći", dodao je osvrnuvši se na suparnika.

"Analizirao sam utakmicu između Španjolske i Francuske sa zadnjeg prvenstva i još sam se jednom uvjerio da se radi o izuzetno teškoj reprezentaciji. To će biti težak zadatak za nas, one su favoritkinje, ali imamo nešto više od mjesec dana do te utakmice i nadam se da ćemo se što kvalitetnije pripremiti i pokušati se plasirati na svjetsko prvenstvo. Kazao bih da nismo mogli dobiti težeg protivnika, ali i sami smo jednim dijelom, našim rezultatom na proteklom prvenstvu, tome kumovali, no dat ćemo svoj maksimum i nadam se prolazu. One su sa svih strana jako dobra reprezentacija, uigrana, brza imaju jako pokretljivu obranu. Imaju sjajne individualke, što hrvatska reprezentacija u ovom trenutku baš i nema. Njihova igračica Solgedado je izuzetno opasna. Analizom ćemo pokušati naći njihove slabe točke i ako ih ima nastojat ćemo ih iskoristiti i u napadu i u obrani", kazao je Obrvan.

Katarina Ježić će slaže s izbornikom, ali ističe kako ona vidi našu šansu za pobjedu.

"Veliki ulog je za ove pripreme, za kvalifkacije sa Španjolskom, bit će teško ali vjerujem da možemo. Moramo se spremiti što bolje, moramo biti spremni. Bit će izuzetno teško, oni su dobra ekipa, ali nije nemoguće i mi smo dobra ekipa i mi znamo igrati rukomet. Mi uz fokus na nas možemo uzeti pobjedu i doma i kod njih", kazala je Ježić.

U Zagrebu se okupio samo dio reprezentacije budući da je većina rukometašica Podravke Vegete došla izravno u Prelog koji će biti njihov dom sljedećih tjedan.

Hrvatska reprezentacija će sredinom sredinom travnja igrati doigravanje za Svjetsko prvenstvo koje potkraj godine organiziraju Njemačka i Nizozemska, a suparnik joj je Španjolska. Prvi susret igra se u Koprivnici 10. travnja, a uzvrat je tri dana poslije u Algecirasu.

Popis igračica za prvo okupljanje u 2025. godini: Lucija Bešen (RK PODRAVKA VEGETA), Petra Marinović (MTK BUDAPEST), Lea Zetović (RK LOKOMOTIVA ZAGREB), Andrea Šimara (RK PODRAVKA VEGETA),Paula Posavec (ŽRK ZRINSKI ČAKOVEC), Kristina Prkačin (RK PODRAVKA VEGETA),

Tina Barišić (RK PODRAVKA VEGETA), Dejana Milosavljević (HC DUNAREA BRAILA), Katarina Pavlović (ALBA FEHERVAR KC),Tena Petika (DKKA DUNAUJVAROSI KOHASZ KC), Stela Posavec (MKS FUNFLOOR LUBLIN), Iva Bule (RK DALMATINKA), Klara Birtić (RK PODRAVKA VEGETA), Iva Zrilić (RK LOKOMOTIVA ZAGREB), Nikolina Kragulj (RK PODRAVKA VEGETA), Lara Burić (RK LOKOMOTIVA ZAGREB), Ana Debelić (RK PODRAVKA VEGETA).

