Iz utakmice u utakmicu hrvatska rukometna reprezentacija raste na Euru i izgleda sve bolje. Današnja predstava protiv Ukrajine, zamrzavanje suparnika na -13, 38 golova u mreži, možda nije najbolja na turniru za Hrvatsku (bolje su igrali protiv Francuske i Srbije, posebno u obrani), ali definitivno veseli ova uvjerljiva i raspucana pobjeda, toliko postignutih golova protiv, ruku na srce, puno slabije reprezentacije od svih u grupi C. Najuspješniji hrvatski rukometni izbornik u povijesti, veliki Lino Červar, sve pomno prati sad kao koordinator HRS-a za sve muške reprezentativne selekcije...

Ispisao povijest hrvatskog rukometa

Mago di Umago ispisao je povijest hrvatskog rukometa, implementirao sustav razvoja mladih igrača kod nas, filozofiju da mladima treba dati šansu, oplemenio je hrvatski rukomet kao takav... Mogli bi ovako satima pisati što je sve Lino napravio za hrvatski rukomet, njegova ostavština velika je...

"Znalo se da će utakmica protiv Ukrajine biti lakša nego prve dvije, činjenica je da su prve dvije utakmice za Hrvatsku bile važnije. Moram reći da sam jako zadovoljan kako su dečki odigrali protiv Francuske i Srbije. Mislim da je ovo jedna reprezentacija Hrvatske koja je doživjela sve promjene zbog koronavirusa. Izborniku Hrvoju Horvatu treba čestitati na afirmaciji mladih igrača, kao i samim igračima u cjelini, stožeru... S puno optimizma možemo ići u drugi krug", kazao nam je nakon utakmice Lino Červar i nastavio:

"No, neće biti lako. Suparnik u drugom krugu na otvaranju tog dijela natjecanja bit će Crna Gora, nije očekivana Slovenija, te svjetski prvak Danska nakon. Iz druge grupe u novu našu grupu nam dolaze još ili Island, Nizozemska ili Mađarska. Prvi dio zadatka je Hrvatska napravila. Dolazi drugi krug i neće biti lako. Nizozemci ako se budu plasirali dalje, Island i Danska su suparnici vrijedni svakog respekta. Ali, dok ima volje, a ona je velika, homogenosti i borbenosti, onda ima i načina. Nitko nije nepobjediv. Želim da pokažu istu skromnost, ali veliku borbenost, timski duh koji ih je krasio u ovom krugu".

Hrvatska rukometna mladost, Horvatova pomlađena reprezentacija, plod je i vašeg sustava na kojem ste godinama radili.

'Moj stav je da uvijek moramo dati više povjerenja mladim igračima'

"Kao koordinator svih muških hrvatskih selekcija, puno surađujem s trenerima, tako i sa Hrvojem. Moj stav je da uvijek moramo dati više povjerenja mladim igračima, koji preko klubova moraju zaslužiti reprezentaciju. Drago mi je zbog Tina Lučina, jer njegov uspješan nastup na dosadašnjem dijelu turnira je jedna poruka: Da svi zajedno moramo više vjerovati mladim igračima, da ne mislimo da nema nezamjenjivih, nego je reprezentacija jedna otvorena sredina u koju se može ući, ali se mora znati da za svoju državu, grb i nacionalni dres, uistinu moraš dati sve od sebe. To je mnogo više nego bio koji klupski zadatak".

Kad smo kod mladih vedeta, može li Ivan Martinović već sad biti vođa hrvatske rukometne reprezentacije, tj novi Pero Metličić u budućnosti?

"Ti svi mladi igrači znaju što mi mislimo o njima, znamo da ih cijenimo, inače ih niti ne bi zvali u reprezentaciju, a najbitnije je da znaju da smo uz njih. Ono što je bitno kazati isto tako, ne smijemo previše mlade igrače, prije vremena, koji još trebaju znanja, jkoji se trebaju usavršavati, ne trebamo ih stavljati u zvijezde. Međutim, isto tako, sigurno da mi o njima jako visoko razmišljamo. I o Ivanu, malom Lučinu, Jaganjcu i o drugima koji dolaze. Imamo starije igrače u momčadi koji mogu pomoći tim mlađima, znači postoji ta sinergija između starijih i mlađih. Htio bih još nešto kazati: Dakle, iako su neki najavljivali da ćemo sad pasti u rukometu, da za hrvatsku rukometnu reprezentaciju slijedi pad, ne, apsolutno ne slijedi. Uvjeren sam da ćemo ići i na OI u Pariz i da ćemo se za kratko vrijeme vratiti na ono mjesto gdje mi i jesmo, gdje pripadamo, u sami vrh svjetskog rukometa".

Da, bilo je onih koji kritiziraju Hrvoja Horvata, odnosno njegov potez drastičnog pomlađivanja nacionalne A selekcije...

"Je, je bilo ih je... No, to je velika pogreška. Imam veliko povjerenje u Hrvoja Horvata, čitav stručni stožer, Ivana Balića, ma to nije uopće upitno na kraju krajeva. Moramo ići svojim putem, zajednički da damo ono što moramo priznati, da je rukomet iza nogometa naš najveći kolektivni sport, najjači izvozni proizvod".

'Mora nas krasiti poniznost, skromnost, borbenost i onda će biti rezultata'

I vi ste s reprezentacijom 2003. bili ispraćeni u Portugal na SP u jednoj lošoj atmosferi, nitko nije previše u domovini davao šansu našoj reprezentaciji, a svi znamo što se dogodilo. Osvojili ste svjetsko zlato, pa godinu dana poslije i olimpijsko u Ateni. Nekako nas to podsjeća i sad na ovaj turnir. Jedna mlada reprezentacija Hrvatske, za neke C i čak D nacionalna rukometna selekcija, bez onih najzvučnijih igrača, s dosta skepse i ne previše vjere ispraćena je u Szeged. Daj Bože da se i ovog puta dogodi čudo. Kako to komentirate?

"Tako je da. E vidite, opet ponavljam, nas mora krasiti poniznost, skromnost, borbenost i onda će biti rezultata".

Mislite li da je nacija pomalo sumnjala u ovu reprezentaciju?

"Ono 2003. je bila Dream Team momčad 21. stoljeća. To je ekipa Hrvatske koja je postigla nešto što nitko u povijesti sporta nije napravio. To je da, sa zadnjeg mjesta u Europi (s nula bodova iza Izraela) na Euru 2002. u Švedskoj, mi smo 2003. uzeli svjetsko zlato, a onda 2004. i olimpijsko u Ateni. Znači, godinu i šest mjeseci nakon što je Hrvatska uzela svjetsko zlato, postali smo i olimpijski pobjednici. To nikad nikome, niti jednoj momčadi, pa niti u nogometu, košarci i odbojci, niti u ragbiju, nije uspjelo. Znači, ne postoji taj sport u kojem je netko bio posljednji, pa u tako kratkom vremenu uzeo dva velika reprezentativna zlata. Jedna reprezentacija luzera i autsajdera postala je u godinu i 6 mjeseci svjetski i olimpijski pobjednici. Toga nikad nije bilo u povijesti sporta. Neka se to ponovi sad, neka ova reprezentacija kojoj su mnogi okrenuli leđa, dokaže tko je i što je. Znam da će dokazati dokle god imamo takve mlade dečke. Vidite po čemu ja vidim isto tako... Dakle, imali smo pandemiju, znate i samo koliko je igrača promijenjeno. Ali ono čime sam iznimno zadovoljan, imponira spremnost svih igrača da se odazovu pozivu u reprezentaciju i da se nitko, niti u jednoj trenutku, ne osjećaju odbačenim ili zakinutim. Ljubav prema državnom dresu je velika. Mnogi sportaši drugi, pa i političari, mogli bi se ugledati na njih. Kako se igra za svoju zemlju. Ponosan sam da imamo dečke koji ne traže novac, ništa, samo srcem svim igraju za Hrvatsku. Njima je to čast i ponos, a posebno je veliko što su upravo ti mladi demonstrirali, uz starije, iskusne igrače. Upravo su mladi dali taj primjer. Ponosan sam na to. Jer, kad imamo mladost koja toliko gine za Hrvatsku, onda možemo biti jako zadovoljni, jer imamo dobru djecu", zaključio je Lino Červar.