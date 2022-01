Hrvatska muška rukometna reprezentacija u subotu je navečer protiv Srbije, u uzavreloj atmosferi u Pick Areni u Szegedu slavila, te s bitnom pobjedom došla na korak do drugog kruga Eura. U dvoboju koji je praktički odlučivao o drugom putniku u drugi krug natjecanja iz ove skupine uz sigurnu Francusku, Hrvatska je imala kontrolu rezultata od početka do kraja utakmice.

Cindrić se vratio i službeno ponio nagradu najboljeg igrača utakmice

Jedino vodstvo Srbije dogodilo se sredinom prvog dijela kada je bilo 6-7, ali tada se "probudio" Cindrić i s tri gola do odlaska na odmor odveo Hrvatsku do 11-9. Kauboji su jahali kako treba i odjahali do pobjede nad Orlovima.

Slavni hrvatski golman Valter Matošević (51) prokomentirao nam je prvu pobjedu Hrvatske na Euru.

"Dosta je 3 razlike, bitno da smo dobili. Hrvatska je odigrala odličnu utakmicu. Bio je to pravi balkanski derbi", kazao nam je Valter u uvodu i nastavio:

"Možda ovako na oko nije izgledalo toliko lijepo, ali zbilja je taktički bilo na visokom nivou. Jako bitno za Hrvatsku što je odigrala jako dobro u obrani na čelu s Musom, čime smo anulirali njihovo najjače oružje. Marsenića nismo ni vidjeli. Fenomenalna obrana naših, a s druge strane je napad bio strpljiv, čekali smo njihove greške i poentirali".

Tin Lučin je opet briljirao. Druga utakmica i 5 golova iz 6 pokušaja. Francuskoj je zabio 4. Prava senzacija, otkriće hrvatske rukometne reprezentacije. Kako ga komentirate?

'Tin Lučin je igrač koji igra u oba pravca, koji zna igrati'

"Ne bih ja rekao da je 22-godišnji Tin Lučin senzacija, s obzirom da dečko koji je prošle godine igrao u Ademar Leonu i koji je sad u Wisli Plock. U Ademar Leonu je imao fenomenalnu sezonu, nakon toga je otišao na stepenicu više u Wislu Plock, u kojoj isto igra odlično. S druge strane su ga malo poremetile ozljede. On je igrač koji igra u oba pravca, koji zna igrati. On za mene nije iznenađenje, iznenađenje je što je tako mlad, naknadno je pozvan, a preuzeo je odgovornost bez imalo respekta i straha, prvo protiv Francuza, a onda i protiv Srbije u ključnoj utakmici. Mali ima mu*da i pokazao ih je. Dečko je bez respekta odigrao i jučer i danas".

Ivan Martinović i Ivan Čupić zabili su 6 golova, Luka Cindrić izabran je za igrača utakmice, profesor matematike Mate Šunjić vezao je tri obrane u tri minute drugog dijela, kad se lomila utakmica, te s ukupno 4 obrane bio jedan od najzaslužnijih za pobjedu.

"Mate je skinuo tri vezane lopte, ključne, iskoristili smo njegove obrane gdje smo poentirali i odvojili se".

Koliko ste puta branili protiv Srbije, znate li možda točnu brojku?

"Au... Ne znam točno, ali dosta, stvarno dosta. Posebne su to utakmice".

Kako ste vidjeli atmosferu u Pick Areni?

"Iskreno, očekivao sam uzavrelu atmosferu. Ipak je Mađarska blizu i nama i njima, a rukomet je ipak drugi sport u Hrvatskoj. Ljudi ga vole, gledaju i prate. Igrači su magnet za publiku, nije to čudno. Vjerujem da gdje god bi igrali, da bi bilo naših navijača, da bi bilo puno Hrvata".

'Ne vjerujem da može ići neko kemijanje između Srbije i Francuske'

Nakon ove pobjede i uvodne dvije utakmice, kako vidite šanse Hrvatske na Euru?

"Ne bojim se Ukrajine i mislim da smo sto posto u drugom krugu. Ne vjerujem da može ići neko kemijanje između Srbije i Francuske. Ako se uzme u obzir da, u slučaju poraza Francuza, oni prenose 0 bodova. Molimo Boga da se ne umiješa korona, da naši ostanu zdravi i po meni najvjerojatnije Slovenci u drugom krugu".

Hrvoje Horvat bio je, zbog okolnosti, prisiljen pozvati neke igrače koje prvotno nije zvao, primjerice Željka Musu. Vratio se Luka Cindrić, sad to izgleda bolje...

"Cindra je igra odlično, odmah je povezao redove kad nismo imali rješenja. Individualnom kvalitetom zabijao je golove. Fenomenalno to izgleda sad. Treba se još malo uigrati, spremiti, dobiti Ukrajinu i idemo u Budimpeštu prezentirati se na najbolji mogući način. Jer, s ovakvom obranom, stvarat ćemo svima probleme", zaključio je Valter Matošević.