Nije to izgledalo loše danas u Osijeku na Croatia Cupu protiv Rusije (Hrvatsku na Croatia Cupu prenosi glavni kanal RTL-a). Plus 6 na kraju (30-24), solidna igra Hrvatske, na momente dobra, ali na momente s problemima u obrani. Do početka Eura (sve utakmice Hrvatske prenosit će se na glavnom kanalu RTL televizije) i prve utakmice u Szegedu s Francuskom, ostalo je 5 dana...

Martinović i Jaganjac kombinirano 15 od 30 golova Hrvatske

Iako bez svojih ponajboljih vanjskih igrača Domagoja Duvnjaka i Luke Cindrića, koji su u izolaciji zbog pozitivnih testova na koronavirus, Hrvatska je odmah na početku preuzela kontrolu, te već do sredine prvog poluvremena stvorila pet pogodaka prednosti (9-4), zahvaljujući prvenstveno iznimno raspoloženom Ivanu Martinoviću koji je već do poluvremena postigao čak osam pogodaka. No, isto tako, Rusi su se vraćali i približili u nekoliko navrata, bili su na -3. No, više od toga nije za njih išlo...

Na kraju se Martinović zaustavio na 10, Halil Jaganjac dodao 5, Glavaš 4 i Mate Šunjić, 34-godišnji vratar, inače profesor matematike, obranio je 6 lopti. Za komentar prve utakmice protiv Rusije nazvali smo proslavljenog bivšeg hrvatskog rukometaša, golmana koji je svojim obranama pomogao Hrvatskoj da 2003. krene u osvajanje svjetskog rukometa, krene i uzme dva uzastopna zlata, na SP-u u Portugalu i 2004. na Olimpijskim igrama u Ateni. Sveukupno Šola iza sebe ima 8 medalja, od toga tri zlata, tri bronce i dva srebra. Sve na velikim natjecanjima, uz Mediteranske igre 1993. Osvajao je medalje 1994. (bronca) na EP-u i srebro 1995. na Islandu na SP-u. Znači, bio je uspješan s dvije generacije hrvatskih rukometaša, onih trofejnih. Bio je jako važan...

'Solidna igra, teško smo igrali 5-1 obranu'

"Ok je bilo, na kraju +6 sasvim solidan rezultat. Mislim da vrlo teško u ovoj konstelaciji igramo 5-1, bolje mi nekako izgleda 6-0. Premda i u 6-0 bilo je dosta problema u određenim fazama igre, ali tamo pred kraj utakmice se stablizirala. Izgledala je dovoljno čvrsto i gusto na loptu. U nekim trenucima, igrali su naši dečki dosta visoko, što se meni osobno svidjelo, ali nekako mi se činilo da su to prekratko odigrali. To je što se tiče obrane, a napad je bio OK, mali Martinović je imao svoju individualnu rolu, 30 minuta sjajne igre, Gadža u suradnji s pivotom dva na dva odlično. Šteta što Šipić nije zabio one golove u prvom dijelu, ali to je takva igra dva na dva, koju je Horvat izvukao iz mlađe reprezentacije. On i Šipić su jako jako dobar tandem", kazao nam je Vlado Šola i nastavio:

"Ono što nam se ne smije događati je da, kad vodimo 4 razlike, onda ne smijemo dva puta za redom promašiti zicer. Moramo biti konkretni u tome i matirati suparnika, u onom trenutku kad je prilika da ga se isključi, da im se ugase emocije. Ne smijemo dozvoliti sa +4 ili +5, kad imamo šansu za +6 ili 7, da damo suparniku drugu šansu da se vrati nazad. To se ne smije događati".

'Nije dobro da momčad ovisi o jednom ili dva igrača'

Duo Martinović - Jaganjac kombinirano je zabio 15 od 30 golova Hrvatske protiv Rusije. Koliko je to dobro, a koliko loše za momčad Hrvatske?

"Sigurno da nije dobro da neka momčad ovisi o jednom ili dva igrača. Oni su tu koji će igrati u budućnosti, istina. Martinović se isprofilirao već na nekoliko natjecanja. Dečko pokazuje izvanserijske napadačke kvalitete, Jaganjac je isto tako napredovao. Imamo nekog tko može zabiti gol izvana, što je dobro, ali ne treba to tako gledati, nego treba gledati ukupnu kvalitetu. Jer, igra 16 igrača, plus rezerve, za mene mora postojati visoka ukupna kvaliteta u reprezentaciji. Nije dovoljno imati dva-tri igrača koji mogu, nego pet do šest recimo".

Mate Šunjić uzeo je 6 lopti, odličan je bio u drugom dijelu. Kako je na vas Šunjić ostavi dojam, to je ipak vaša pozicija?

'Golmani će nam morati biti vjetar u leđa, Šunjić je bio dobar'

"Ostavio je dobar dojam. Golmani će nam morati biti vjetar u leđa kako se kaže, ali bez toga nema ni šanse za medalju. Bez učinka vratara nema uspjeha. Golmani će biti ti koji će imati jedno strahovito opterećenje turnira i oni su tu ključne karike".

Izbornik Hrvoje Horvat drastično je pomladio momčad. Po vama, je li dobar ili loš potez bio toliko izmijeniti reprezentaciju?

"Gledajte, to je Horvatov izbor, ali dosta tu koronavirus kroji i diktira tko će biti u sastavu. Duvnjak i Cindrić nisu više baš mladi, korona ih je udaljila, premda se svi nadamo da će se vratiti nazad, da će imati negativne testove. Čim se njih dvoje vrate, prosjek godina strahovito nam raste (smijeh op-a), ali i kvaliteta. Ali, nisu to više mladi igrači, o čemu mi pričamo? To su igrači 24., 25, 26. godina, u najboljim godinama. Mladi igrač je 17., 18. do 19. godina. Sve preko toga je već ozbiljan igrač. Martinović je jako rano igrao u Bundesligi, tako da je to dosta relativno, godine tu nisu bitne. Postoje oni koji su nosioci u svojim klubovima i oni koji kad dođu u reprezentaciju, mogu se nositi s pritiskom. Godine nisu bitne. Imat ćemo uskoro utakmicu protiv Srbije, koja donosi određeni pritisak. Najvažnije je kako će igrači svladati taj pritisak. Manje će bitno biti kakve on neke tehničke kvalitete ima", zaključio je Vlado Šola.