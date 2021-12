Europsko rukometno prvenstvo u Mađarskoj i Slovačkoj, od 13. do 30. siječnja (utakmice Hrvatske će se prenositi na RTL-u), za Ivana Martinovića (23 godine, 194 cm - desni vanjski) će biti drugo veliko natjecanje u dresu seniorske reprezentacije.

No, ovog puta ispred njega će biti važan zadatak. U Egiptu na SP-u pokazao je što može i sad tek treba bljesnuti i imati značajniju ulogu. Neki će reći premlad je, bit će i onih koji će sumnjati, ali kad jedan Ivan Čupić kaže da je Hrvatska dobila novog Petra Metličića s njim, pa onda to valjda nešto znači. Nekako sramežljivo Ivan prihvaća tu ulogu koja mu je nametnuta. Dječački se nasmije kad mu se takvo što spomene...

Velika očekivanja

"Velike su to riječi i očekivanja, ali ja samo uživam. San mi je uvijek bio igrati za hrvatsku reprezentaciju, sad živim taj san. Meni je dobro, kako god okreneš", reći će Ivan Martinović.

Trenutno se nalazi u Beču kod roditelja, a sutra ide na okupljanje reprezentativaca u Zagreb. Za Novu će biti, tako, sa svojima. Tri dana malo odmora i druženja s obitelji, dobro će mu doći za ono što slijedi. Inače, sezona u Bundesligi završila je 28. prosinca. Njegov Hannover gostovao je u Manheimu u posljednjem kolu 27. kod Lowena i dobio 25-31 (Martinović 2 gola i tri asistencije). Zanimljivo, na utakmicu su došli njegovi prijatelji i sestra, pa su svi zajedno išli za Beč.

"Kod mene vam je to već tradicija, pošto ne mogu doći uvijek doma za Božić. Onda uvijek od njih netko dođe kod mene", započeo je svoju priču Ivan Martinović u novogodišnjem intervjuu.

'Protiv Slovenije je bilo dosta promjena'

NET.HR: Jeste gledali utakmicu sa Slovenijom u Celju? U prvoj novigradskoj koju ste dobili, vi i Halil Jaganjac razbili ste Slovence i kombinirano zabili 13 golova. Vi 7, Halil 6...

IVAN MARTINOVIĆ: Jesmo da, ali to je bila drugačija utakmica od ove. Ovog puta je bilo dosta promjena. Dobro smo se u Celju držali do 43. minute, pa nam je onda Slovenija napravila 4-0. To im je dalo samopouzdanja, pa su se razmahali pred kraj. No, dosta smo naučili. Ipak su to još pripremne utakmice. Ne treba biti negativan, niti paničariti. Gledamo prema gore, gledamo što trebamo popraviti dalje. Sigurno ćemo gledati snimke obje utakmice, pa nas onda čeka Bosna i Hercegovina u Osijeku, na Croatia Cupu.

NET.HR: Što je bilo dobro, a što nije protiv Slovenije?

IVAN MARTINOVIĆ: Slovenci su igrali tipično svoju igru, brz rukomet, igraju svi dobro jedan na jedan, pogotovo njihovi srednji igrači. Po meni, Hrvatska je u početku bila dobra, igrali smo agresivnu i dobru obranu, samo smo sredinom drugog malo stali. Tu bi trebalo više svaki jedan drugom pomoći, u takvim situacijama. Nije bilo brze lopte bez prekida, nismo se smjeli toliko faulirati, trebali bi igrati do kraja svaki put. Ne želim sad govoriti tko što treba, nije to na meni, ja sam igrač. Ma, bit će to sve dobro.

Ozbiljnija uloga i rola

NET.HR: Na Euro, dakle, odlazite s predznakom novog Petra Metličića. Znači, u ozbiljnoj ulozi, s većim očekivanjima nego u Egiptu, sa značajnijom rolom, pretpostavljamo. Stvara li vam to pritisak?

IVAN MARTINOVIĆ: To su velike riječi i usporedba, ipak je on jedna od najvećih legendi u rukometnoj reprezentaciji, ali ne želim si stvarati nikakav pritisak. Meni je ovo, kao i u Egiptu, san u kojem želim uživati, pokazati što sve znam i koliko mogu pomoći reprezentaciji. Jedva čekam da počne, nadam se da će ovog puta biti hrvatskih navijača, da će nas bodriti. U Egiptu su bile prazne dvorane zbog koronavirusa. Teško je reći da ću ostaviti dojam baš kao Metličić, ali sigurno da ću dati svoj maksimum. Vidjet ćemo do kud ću doći.

NET.HR: Ivan Čupić za vas je svojedobno rekao kako je Hrvatska dobila novog Peru Metličića, dobri ste si u reprezentaciji vi i Čupko, s kim ste najbolji?

IVAN MARTINOVIĆ: Jesmo da. Najbolji sam još uvijek s mlađima svojim, naravno, ali Ivan Čupić je uvijek pored mene i u obrani i u napadu. S njim dosta surađujem, dosta pričam, na utakmicama mi daje savjet. Tu je i Dule (Domagoj Duvnjak, op.a), vidjeli smo se tri puta u Bundesligi kako smo igrali u Kupu i prvenstvu, on mi je bio prvi cimer. Tako da sam i s njim super. Ma sa svima sam dobar. Jedva čekam sve ih vidjeti.

NET.HR: Lijepo, bit će potrebna ta kohezija, balans između mladosti i iskustva. Dosta je promjena, čak 6 je debitanata. Što će mladi raditi za "stare", da se ne raubaju, u čemu i na koji način ćete im trebati pomoći? Turnir je ipak dug, a očekivanja javnosti su uvijek velika.

'Ne sumnjam u dobru kemiju'

IVAN MARTINOVIĆ: Trebamo napraviti dobar mix između iskusnih igrača kao Duleta i Cindrića, te nas mlađih koji imamo možda malo više energije. Ima debitanata da, ali ne sumnjam da će biti dobra kemija i atmosfera, kako je nama bilo u Poreču kad sam bio na pripremama. Izbornik Horvat će nas pripremiti za sve.

NET.HR: Znači, ne postoje nikakva konkretna vlastita očekivanja? Rekli ste nakon Slovenije u Novigradu kako na Euru idete po zlato?

IVAN MARTINOVIĆ: To sam rekao zato što smo mi reprezentacija Hrvatske, u tom kontekstu ugleda, treba uvijek gledati prema vrhu i stremiti k'a njemu. Naravno, idemo mi kao i uvijek prvo korak po korak, teška je grupa, moramo ju proći pa onda gledati dalje. Naravno da imam, ali više idem na to da uživam u igri, tako da straha tu nekog nema. Ma to vam je tako jedna duga priča o meni, da je to... Počeo sam u Austriji i sve, onda sam došao od kadeta do seniora. I onda mi se dogodilo da sam postao igrač unutar TOP 16 igrača u muškoj reprezentaciji Hrvatske. To je za mene već samo nevjerojatno, tako da onda iz utakmice u utakmicu želim pokazati koliko mogu pomoći momčadi. Znam, svjestan sam da ima dosta promjena u reprezentaciji, da smo mlada reprezentacija nego prije tri-četiri godine. Tako da mi trebamo gledati samo korak po korak, onda možemo napraviti dobar rezultat.

Otvaramo s Tricolorima

NET.HR: Otvarate s Francuzima 13. siječnja u Szegedu, starim znancima. Kud baš u prvoj na Francuze?

IVAN MARTINOVIĆ: Ma neka ih, neka, trebamo im vratiti za ono na kvalifikacijskom turniru za OI.

NET.HR: Jeste li zadovoljni sa svojom formom, na koliko ste trenutno posto i jeste li zdravi?

IVAN MARTINOVIĆ: Jako sam zadovoljan kako ide u Hannoveru, igram stvarno dosta i kod novog trenera u oba smjera, a to mi puno znači, to mi je bio i cilj naposljetku. Jako se dobro osjećam, dobra mi je sezona, mogu reći da sam presretan kako igram obranu i napad. Trebam samo tako nastaviti. Još bi koji bod mogao biti dobar u ligi. Možda smo trebali nekog dobiti još, ali evo, na kraju krajeva smo sad 12., poslije lošeg starta, to je ok, ipak smo u sredini. Zdrav sam, sto posto spreman, sve što sam pokazao u Hannoveru, želim pokazati i u dresu Hrvatske.