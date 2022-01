Hrvatska muška rukometna reprezentacija, nažalost, doživjela je sudbinu nekih drugih momčadi, primjerice Francuske s kojim naša rukometna izabrana vrsta otvara Euro 13. siječnja u Szegedu. Na testiranju na koronavirus u utorak ujutro bili su pozitivni senatori i dva najbolja rukometaša u hrvatskoj reprezentaciji, Luka Cindrić i Domagoj Duvnjak. Oni se zasad osjećaju dobro i imaju blaže simptome, a prema propisanom protokolu stavljeni su u izolaciju.

Cindrić i Duvnjak out najmanje do 18. siječnja

Iako iz HRS-a tvrde kako su potrebna dva negativna testa za povratak na parket, iz EHF-a su za RTL potvrdili da oni neće smjeti igrati na Euru do 18. siječnja što znači da će propustiti sve utakmice u skupini.

"Nemamo sreće. Mi provodimo sve predviđene mjere, danas smo napravili PCR test i nažalost dva su igrača pozitivna tako da je testiranje opravdalo svoju svrhu. Zanimljivo da su antigenska testiranja bila negativna pa smo mislili da smo sigurni, ali su dvojica pozitivna i sada ćemo se ponašati po propisima i protokolu kakav je IHF predvidio za takvu situaciju. Znači, izolacija igrača, ponovno ćemo se testirati da netko od nas ne bi bio naknadno pozitivan i to je to što mogu sada reći. Dalje ćemo, jasno, situaciju pratiti iz dana u dan i sata u sat", rekao je liječnik Kauboja Tomislav Kukina, pa progovorio o stanju u kojemu se nalaze Duvnjak i Cindrić:

"Tu su, srećom, blaži simptomi tako da mislim će se oni izvući iz toga, ali nikada ne možete biti sigurni hoće li oni biti sposobni za adekvatnu igru. Mi se nadamo da da, ali to je uvijek nepredvidivo kad se ovakva situacija dogodi."

Inače, sve utakmice Hrvatske moći ćete gledati na RTL televiziji. Nakon prve faze priprema odrađenih u Zagrebu te drugog dijela u Poreču, naša muška izabrana rukometna vrsta, pod vodstvom novog izbornika Hrvoja Horvata, prošlu subotu preselila je u Osijek, gdje će odraditi i posljednju probu prije nastupa na nadolazećem Europskom prvenstvu.

Slijedi Croatia Cup u Osijeku

Hrvatska je domaćin već tradicionalnog Croatia Cupa, prijateljskog turnira koji se ove godine održava u Osijeku od 6. do 8. siječnja, uz izravan prijenos svih utakmica na glavnom kanalu RTL-a. Na njemu će nastupiti i reprezentacije Rusije te Bosne i Hercegovine.

Za komentar trenutne situacije u reprezentaciji Hrvatske, očekivanjima, realnom dometu Horvatove pomlađene reprezentacije, potezu pomlađivanja Hrvatske, te ostalim rukometnim aktualnostima razgovarali smo s proslavljenim bivšim rukometašem, bombarderom, velikim Perom Metličićem. Metličić će zajedno sa Goran Špremom biti sukomentator RTL-a za vrijeme Eura. Pero je jedan je od najvećih rukometnih autoriteta u zemlji, čija riječ ima težinu. Jedan je od rijetkih koji kažu kako stvari stoje, bez uljepšavanja, zapakiravanja u celofan, davanja populističkih izjava ili političko korektnih odgovora.

"Samo se trudim biti realan. U situaciji kakva je, općenito kolektivni sport a posebno rukomet, nije baš na najboljim granama. Svaki loš rezultat i neuspjeh kod nas se shvaća tragično i donosi svoje posljedice, od popularizacije do sponzora. Jednostavno, svatko se bori za svoje mjestom po suncem, tako i mi moramo. Hrvatski rukomet je puno toga dao, ali isto tako i pao u malu krizu. Bilo bi loše da padnemo još niže, da na i ovom natjecanju ne uspijemo, za sve ljude koji se bave rukometom i koji imaju veze s rukometom. Neće, stoga, biti dobro ako Hrvatska i po reći put zaredom ne uspije napraviti rezultat, ali Bože moj, neće biti ni smak svijeta. Život će ići dalje. Kod nas nema strpljenja za ništa znate, traži se samo rezultat. Treba vjerovati u reprezentaciju Hrvatske, učiniti sve da im damo podršku, ali i biti realan", kazat će Pero Metličić.

Koja su onda realna očekivanja od pomlađene rukometne reprezentacije Hrvatske Hrvoja Horvata?

"Prije svega, ova vremena nisu najbolja i uopće ne znam što da očekujem, jako je čudno vrijeme, čudno je sve. Ovo što se događa, vidimo da svi imaju probleme, ne znam koliko je sve na kraju regularno. Po pravilima EHF-a, Cindra i Dule neće igrati prvi krug natjecanja, a u prvom krugu se praktički dosta toga rješava. Pitanje je uopće hoće li oni zaigrati i u kakvom stanju. Jer, 14 dana bez treninga, nemam pojma kako će sve ovo završiti. I ovako je bilo teško predvidjeti što i kako, dosta je nova reprezentacija, pogotovo bez njih dvoje koji su stožerni igrači. Ne znam koliko sve ovo ima smisla. Ne daj Bože da još tko završi u izolaciji. Po ovom kako izgleda, onaj tko završi u narednim danima u izolaciji, na njega se uopće ne bi ni trebalo računati", govori nam Petar Metličić.

Hrvoje Horvat je izmijenio reprezentaciju, čak 6 je debitanata. U odnosu na kvalifikacije za OI Horvat nema osam igrača, više od pola reprezentacije koja je igrala u Montpellieru. To su Marić, Šego, Horvat, Karačić, Štrlek, Musa, Kozina i Pavlović. Šime Ivić pozvan je naknadno, nakon što je Luka Šebetić otpao zbog ozljede. Sad u ovoj situaciji kad smo ostali bez dva senatora, najbitnija igrača u reprezentaciji, bi li Hrvoje Horvat trebao pozvati Igora Karačića koji se nalazi na širem popisu?

'Horvat bi trebao pozvati Karačića'

"Po onome kako izgleda, mislim da bi izbornik Hrvoje Horvat trebao pozvati Karačića. On je iskusan igrač. Po ovom popisu, izbornik je ostao bez dva srednja vanjska, jer je na Duvnjaka računao kao srednjeg vanjskog. Mamić igra lijevog beka. Cindra i on su bili jedini, sad imamo Antu Gadžu koji je ipak debitant, neiskusan, da se osloni samo na njega, mislim da je to preriskantno. Očekujem, stoga, da nekog zovne. Ili Karačića il Pavlovića, ne znam u kakvom je stanju Pavlović. Francuzi imaju veći broj kvalitetnih igrača, možda se kod njih to neće niti osjetiti. Ako želimo proći prvi krug, morat će nešto napraviti i pozvati nekog adekvatnog. Mislim da on i razmišlja u tom smjeru".

Kako vi vidite to pomlađivanje, nakon dva turnira na kojem smo kiksali?

"Kao na riskantni potez, po meni. Bio je to veliki rizik, ali izbornik je kazao kako stoji iza svakog imena kojeg je pozvao i moramo ga podržati. Sigurno da, po meni, je to dosta riskantan potez, ako uzmemo u obzir da je Euro težak. Samo dvoje idu dalje. Po meni, možda i preradikalan potez Horvata. Ili pobjednik ili pokojnik. Mislim da je previše riskirao s pivotima, koji praktički nemaju nastupa, vrlo malo utakmica imaju za reprezentaciju. Šušnji i Grahovcu je ovo prvo natjecanje. Šipić dvije godine ima problema s ozljedama i ne igranjem, koji je sigurno kvalitetan pivot. Mislim da je tu Horvat riskirao previše, ali on najbolje zna. Čupić je sam na desnom krilu, znamo da je on malo stariji. Nije lako igrati toliko utakmica u malom vremenu. Stavio je Glavaša koji je debitant, koji praktički nema ni ozbiljan nastup za Hrvatsku. Dosta je riskirao. Što se tiče bekova, tu je manje-više to što je, nema tu prevelike zamjerke. E sad, da li Kara, da li Pavlović, možda su prvobitno mogli biti tu, ne znam stvarno. Vjerojatno je računao da Luka i Dule to mogu izgurati. Tu ne vidim neki problem. Vratari? Pretpostavka je da nije htio voditi i Pešića i Šegu, dva starija vratara. Odlučio se za Pešića i dva mlada, Šunjića Matu koji je tu dosta godina ali nije dobio pravu šansu. Korona dosta toga diktira"

Ne želimo biti zloguki prorok, ali u slučaju još jednog kiksa, to bi za hrvatski rukomet bio ogroman udarac. Znamo priču s popularizacijom sporta, mogućim gubitkom sponzora, klincima koje bi sport izgubio u Hrvatskoj, ulaganjima koja bi bila manja zbog smanjenja protoka, odnosno dotoka novca. Jednostavno, Hrvatska mora biti u vrhu, ako rukomet u Hrvatskoj misli preživjeti, opstati kao ozbiljan, trofejni sport. Što mislite o tome?

"Da, svaki kolektivni sport ovisi o rezultatima, posebno u ovoj situaciji kad je pandemija koronavirusa uzela svoj danak. SP je bilo loše, nismo otišli u Tokio, tu je ispalo kako je ispalo, iako nismo bili loši. Ne bi bilo dobro da kiksamo i na trećem uzastopnom natjecanju. Činjenica je da smo u nekom procesu mijenjanja ploče, kako to već ide nakon olimpijske godine, u procesu uvođenja nekih novih igrača, promjena pozicija..."

'Horvat se ne boji, iako je riskantan njegov potez'

Koliki je to rizik u ovoj situaciji?

"Rizik je, to sigurno. Naviknuli smo ciljati visoko, ljudi su se na to naviknuli, pa nam je čudno sve to sad. Riskantno je, ali Horvat očito razmišlja da mora presjeći. Hoće li to donijeti rezultate, ili ćemo završiti kako ćemo završiti, vidjet ćemo. Očito se ne boji, ali na kraju će morati biti svjestan da ako, to ne završi dobro, da će biti velikih kritika. Sve je to normalno. Očito ima samopouzdanja, vjeruje u momčad, podržat ćemo ga. Čovjek na kraju može imati uvijek neki alibi, evo sad zbog korone recimo. Uvijek isto. Nadamo se najboljem, iako druge stvari diktiraju sve. Do početka je osam dana, ne dao Bog da se netko još zarazi, to sve otpada, a mi nemamo baš 50 igrača za rotaciju kao Francuzi".

Vaše iskrene izjave bez dlake na jeziku znaju odjeknuti Hrvatskoj, kako na to gledate?

" Samo se trudim biti realan. U situaciji kakva je, općenito kolektivni sport a posebno rukomet, nije baš na najboljim granama. Evo, prije dvije godine smo osvojili europsko srebro i tu nismo imali previše nadanja, pa je ispalo kako je ispalo. Uvijek postoji nada i vjerujem u naše momke, sigran sam da će biti dobri, ali koliko dobri, ne znam to. Puno je toga novog, nemamo uzorke, utakmica, puno njih igra prvi put. Nije lako, ali ne treba to skrivati, treba reći stvari kako jesu. Još ovo sve što se događa... I drugi imaju poteškoća. Tko zna u kakvom će sastavu i Srbi i Francuzi doći na turnir. To je, u biti, jedino o čemu moramo razmišljati. Ovo poslije će doći, ali nemamo puno vremena razmišljati o drugom krugu. Najvažnije u ovom trenutku su utakmice s Tricolorima i Srbima i, naravno, da se ne zakomplicira situacija dodatno s koronom i ozljedama".

'Naravno da u budućnosti možda i postanem izbornik'

Prije nego što je Hrvoje Horvat postao izbornik, vaše ime i ono Ivan Balića, nekako je najviše i najčešće kotiralo, spominjalo se u javnosti i medijima u kontekstu novog izbornika hrvatskih rukometaša. "Volio bih da izbornik bude Petar Metličić. Radi u rukometu i već je bio pomoćnik Željku Babiću. Ne trebaju nam eksperimenti, treba nam čovjek iznutra, a Pero sve kuži i poznaje. Imamo puno dobrih mladih trenera, moj glas ide njemu", kazao je u emisiji RTL-a 'Vrijeme je za rukomet' prošle godine u siječnju Goran Šprem.

Što ste mislili kad ste rekli: 'Ne hvala, nije vrijeme za to. Imam i neke svoje razloge, jer nisam imao lijepa iskustva u prošlom mandatu s Babićem. Za sad me to ne zanima. Hrvatska je poznata kako vrlo brzo potroši ljude kad ih gurne negdje u rukomet. Uvjeren sam da će se u sljedećem razdoblju događati te stvari. Imamo premalo vjere u naše trenere, u slučaju kiksa uvjeren sam da taj trener neće nastaviti dalje. Takve stvari se ne smije događati, događa se i to da pričamo opet o ljudima koji su bili, tu sve se vrti u krug. To je problem koji se mora rješiti, naš Savez to mora rješiti. Moramo prestati improvizirati, a to radimo godinama. Moramo pokušati naći sustav'.

"Realan sam bio i tu. Voditi reprezentaciju Hrvatske stvarno mora biti najbolji trener, koji ima određeno iskustvo. Bez obzira na moje ime ili ime Ivana Balića, ok, imali smo težinu kao igrači, imamo težinu još uvijek, ali trenerski posao je trenerski, sasvim drugačiji. Niti jedan niti drugi nemamo to iskustvo, bez obzira na sve što smo napravili. Ok, bilo je slučajeva da su treneri preuzimali reprezentaciju pa su uspjevali. Naravno, to je mali broj slučajeva. No, nije lako doći tu i voditi jednu tako veliku selekciju. To je jedna velika privilegija i odgovornost, naravno da u budućnosti sigurno da postoji šansa i nada, ali u ovom trenutku treba biti realan. Reprezentacija Hrvatske nije ničija igračka, to je nešto najviše, najpotentnije, uvijek si oprezan. Bio sam tu, vidio sam tu, nije to lako. Mogu samo zamisliti kakav sad recimo pritisak osjeća Horvat i Ivano zajedno s njim, nije to lako, uvijek se traži najviše, možda to nije realno ali tako je kako je. Mi smo takvi na kraju krajeva. Zato sam ja malo više realan, razmišljam suvislo i normalno. HRS kao Savez, teško je govoriti kako to funkcionira, nisam više baš blizu. Kažem, puno toga ne štima, ali sigurno da se može u budućnosti popraviti, zaključio je Petar Metličić.