Hrvatska muška rukometna reprezentacija, nekako već tradicionalno okupila se 1. siječnja u Zagrebu. Ovog puta, na redu je završni dio priprema za Euro, koji se od 13. do 31. siječnja igra u Mađarskoj i Slovačkoj.

Otputovali na Croatia Cup

Rukometaši su nakon kraćeg druženja s novinarima, antigen-testiranja i ručka, krenuli u Osijek na Croatia Cup, na kojem će igrati s Bosnom i Hercegovinom, te Rusijom. Bit će to dvije od ukupno 3 provjere, prije početka prvenstva.

Horvat poveo 18 igrača

Izbornik Hrvoje Horvat poveo je u Slavoniju 18 igrača. Reprezentacija je konačno kompletna jer su se u ovoj trećoj fazi priprema, priključili i igrači koji nastupaju u Bundesligi, tzv. "Nijemci". Domagoj Duvnjak, Marko Mamić, Ivan Martinović i Ivan Pešić.

Na popisu koji je Horvat objavio prije tri dana, na tzv. listi pričuva, nalazi se još pet igrača koji mogu biti pozvani naknadno ukaže li se potreba, odnosno dođe li do bolesti ili ozljede nekoga s glavnog popisa. Svi igrači s liste pričuva izrazili su spremnost izborniku staviti se reprezentaciji na raspolaganje u svakom trenutku, ukoliko ih izbornik pozove.

Bili smo na okupljanju Kauboja, te razgovarali s jednim od mladih aduta, Halilom Jaganjcem.

'Testiramo se svaki dan, vidimo što se dogodilo curama'

"Testiramo se svaki dan, to je postao neizostavan ritual na svakom okupljanju. Ova situacija s koronom je stvarno nepredvidiva. Vidjeli smo što se dogodilo curama, kakve su probleme, nadam se da će nas sreća pomaziti i da nećemo imati toliko problema. To je najveći problem u ovom vremenu. Samo molimo Boga da smo zdravi, onda će sve biti lakše", kazao nam je Halil Jaganjac, koji bi na ovom turniru kod Hrvoja Horvata trebao imati značajniju i važniju rolu, isto kao i Ivan Martinović. Hrvoje Horvat jako im vjeruje, Halila poznaje iz Nexea, bio mu je trener, itekako zna o kakvoj mladoj bombi od igrača se radi, čija se eksplozija, ona prava igračka, tek očekuje. I bit će glasna, vjerujte nam na riječ...

'Kakvu god rolu budem imao, dat ću sve od sebe'

"Svaki put kad sam ovdje s reprezentacijom, uvijek to ponavljam, to mi je nagrada za sezonu u klubu, shvaćam to tako. Kakvu god rolu budem imao, kakvu god ulogu mi izbornik da, što god bude tražio od mene, pet minuta, pet minuta, dat ću sve od sebe"...

Dotaknuli smo se s Halilom i Francuske, prvog suparnika na Euru 13. siječnja u Szegedu...

"Njima se to dogodilo sad, nama se to može dogoditi dva dana prije turnira. Dugoročno se ništa ne može planirati. Francuzi su imali jedan popis, na prvenstvo će najvjerojatnije ići u sasvim drugačijem sastavu. No, isto tako, oni imaju širinu i to je jedna snaga te francuske mašinerije. Jedan čovjek se ozlijedi, bude pozitivan ili nešto, dođu još tri. Mi to nemamo jel' smo manja zemlja", rekao nam je Halil...

'Francuska je naš neizostavni put, na kojem god turniru skoro Ivan i ja igrali'

"Francuska je naš neizostavni put, gdje god, Ivan Martinović i ja smo u mlađim selekcijama igrali stalno s njima, gdje god smo igrali na turnirima, Francuska je neizostavan put naš. Ivan i ja se već od mlađih kadeta s njima borimo. Jako nas često dođu glave, ali nije nužno loše da je prva utakmica s Francuskom. Moramo se potući s njima, gledati našu igru, ako budemo na visoku nivou, bit će njima jako jako teško s nama. Francuzi nose posebnu tenziju, možda bolje što s njima igramo na otvaranju turnira", otkrio je Jaganjac.

Naš razgovor s njim, odnosno o čemu je još govorio, kao i ostali dio okupljanja, što se sve događalo, što nam je rekao Ivan Martinović kad smo se susreli s njim i što je rekao novinarima, kako Hrvoje Horvat, izbornik, gleda na situaciju u reprezentaciji i na utakmicu sa Slovenijom, pogledajte u priloženom videu.

Hrvatska rukometna reprezentacija:

IVAN PEŠIĆ – TVB 1898 STUTTGART

MATE ŠUNJIĆ – US IVRY HANDBALL

MATEJ MANDIĆ – RK PPD ZAGREB

DAVID MANDIĆ – RK PPD ZAGREB

LOVRO MIHIĆ – ORLEN WISLA PLOCK

IVAN ĆUPIĆ – RK PPD ZAGREB

FILIP GLAVAŠ – HC TRIMO TREBNJE

MARIN ŠIPIĆ – RK PPD ZAGREB

LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK

LUKA ŠEBETIĆ – HC MOTOR

IVAN MARTINOVIĆ – TSV HANNOVER-BURGDORF

LUKA CINDRIĆ – BARCA

DOMAGOJ DUVNJAK – THW KIEL

MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG

ZVONIMIR SRNA – RK PPD ZAGREB

HALIL JAGANJAC – RK NEXE

ANTE GADŽA – HC VARDAR 1961

NIKOLA GRAHOVAC – RK PPD ZAGREB