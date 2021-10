Jedan od najtalentiranijih hrvatskih rukometaša posljednjih godina, 23-godišnji Halil Jaganjac, ostvario je transfer karijere i postao je član moćnog Kielca, poljskog kluba koji je prije pet godina bio prvak Europe.

'Dogovoreno i potpisano je još tamo prošle sezone'

Vijest je to koja je došla iz poljskih medija. Prema njihovom pisanju, sjajni mladi vanjski igrač već je potpisao ugovor s novim klubom i to od sljedeće sezone, te je samo pitanje vremena kada će sve biti službeno objavljeno. Ovo službeno se još uvijek čeka, ali istina je da je Jaganjac već potpisao ugovor s poljskim klubom. To nam je rekao i sam on danas popodne, kad smo ga nazvali na tragu medijskih napisa.

Hrvatski reprezentativac trenutno igra za našički Nexe, gdje bi trebao ostati do kraja sezone a od ljeta će se preseliti u Kielce.

"To se dogodilo tamo pred kraj prošle sezone. Dogovoreno i potpisano. Znalo se to, neki su i objavili, klub Nexe je znao. Klubovi su to međusobno sve iskomunicirali tako da tu nije bilo nikakvog skrivanja ni prikrivanja. Međutim, nije se radila nikakva prevelika pompa. Iz razloga, što ne idem odmah nego tek od 2022. sam njihov igrač. S Nexeom sam još čitavu ovu godinu, cijelu sezonu bolje rečeno i fokusiran sam maksimalno na Nexe. Vjerojatno zbog toga se nije pridavalo tome nikakva pažnja", kazao nam je u uvodu razgovora Halil Jaganjac.

NET.HR: Dakle, nije to ništa novo?

JAGANJAC: Ma neki su pisali o tome, nešto jesu. Ali, nije tome pridavana tolika pažnja. Znalo se, objavljeno je na rukometnim forumima. Ja sam vidio još u lipnju. Pisalo je da sam postigao dogovor i to je to. Potpisao sam ugovor s Kielceom i sigurno sam njihov igrač.

NET.HR: Nije nam jasno zašto tek sad poljski mediji pišu o tome?

JAGANJAC: Nemam pojma, ne znam gdje je to izašlo. Službeno klub, koliko ja znam, oni na svojim stranicama još to nisu objavili. Hoće li i kad, da li se čeka da dođem tamo možda, to ne znam. No, ne zamaram se time. S menadžerom sam odradio to sve kako treba, da je ugovor potpisan. E sad, koji su razlozi, zašto još službeno nije objavljeno, ne znam niti je ikakva preša. Nije sad da se to treba skrivati ili nešto slično. Ja otvoreno kažem svima da sam potpisao. Nije to nikakva tajnost ili nešto, da je to prošlo ispod radara. Meni je čak i drago to previše da se nije pisalo o tome. Jer, znam da će u trenutku kad odem tamo, svi krenuti pisati o tome svejedno i dva puta će biti takva situacija. Zato mi je drago, dok sam Nexeov igrač, da se previše ne piše o tome. Čak mi i odgovara.

'Pratili su me još od Metalurga'

NET.HR: Kako je i kad uopće došlo do prvog kontakta s Kielceom?

JAGANJAC: Uf, prvi kontakt... Još sam igrao za Metalurg kad su me pratili. Konkretno, u ponude smo išli prošle sezone. Prvi put se ostvario takav kontakt s njima da se baš pregovaralo o ugovoru, o godinama koliko ću biti tamo. Znači, potpisao sam na 4 godine i to se realiziralo krajem ljeta. Od tada sam na miru jer znam da sam riješio pitanje budućeg kluba. Što se tiče Nexea, pričao sam s predsjednikom Ergovićem koji je htio da budem u klubu još godinu dana, dok mi ne istekne ugovor. Da trebam klubu, da sam mu potreban. Nitko sretniji od mene, meni je drago još godinu dana biti u klubu. Hvala Bogu, izborili smo tu Europsku ligu, odličan uspjeh za klub. Svi su presretni, meni je ovdje lijepo i ja igram za klub, napredujem i to potvrđuje transfer u Kielce. Veliki izazov i klub. Iščekujem to. Nadam se da će mi biti tamo dobro kao ovdje.

NET.HR: Kakve su novosti oko reprezentacije Hrvatske?

JAGANJAC: Imamo okupljanje u studenom. Iz Nexea smo dobili pozive ja i Fran Mileta.

NET.HR: Zvijezda U-21 SP-a u Španjolskoj na kojem ste bili i vi i uzeli povijesno srebro za hrvatski rukomet i reprezentaciju prije nešto više od dvije godine.

JAGANJAC: Da, bio je izabran za najbolje lijevo krilo turnira. Sjajan igrač i drago mi je što je tu s nama. Izbornika Horvata poznajem jer nam je bio trener u Nexeu, dok nije postao izbornik. Veselim se tome.

NET.HR: Jeste li zadovoljni s formom?

JAGANJAC: Jesam. Uvijek može bolje i više ali jesam. Čitava prošla sezona i ova sad, otvaranje, mislim da igra, stvarno jako dobro i zadovoljan sam prilikom, minutažom i doprinosom momčadi.

NET.HR: Da li vam je žao možda što transfer života niste odradili, do njega došli kao igrač PPD Zagreba? Zbog svega što se dogodilo...

'Imao sam takav put u karijeri'

JAGANJAC: Jednostavno, imao sam takav put u karijeri. Nije, ne razmišljam tako. Nije meni ništa bilo teže ili lakše. Mislim da se oko tih stvari općenito previše stvara pompa nepotrebno. Nije tu bilo toliko uopće toga.

NET.HR: Ajmo sad iskreno, što se tu uopće i dogodilo?

JAGANJAC: Ma ništa. Nisam imao nikakvih problema i to iskreno kažem. To je jednostavno... Ne znam zašto se uopće i stvorilo, ta neka informacija da sam ja ili odbio Zagreb, vele da je bilo nekih problema sa Zagrebom. Nikakvih problema sa Zagrebom nisam imao niti je ikakvih problema tu bilo. Ja sam, od kad sam i došao u Nexe u reprezentaciji sam bio svaki put. Bio sam pozivan. Niti me netko terorizirao, niti me netko šikanirao, niti sam imao ikakvih problema. Sportaš sam i uvijek sam dolazio u zdravo okruženje. Uvijek mi je bilo lijepo i uživao sam u reprezentaciji Hrvatske kao u klubu. To što sam došao u Nexe iz Makedonije i što iz Nexea idem u Kielce, vidim kao jedan zdravi put mladog sportaša koji se razvija. Drago mi je da sam uspio doći do te razine da mogu potpisati za takav klub. Radi se o klubu koji je u TOP 10 po meni u Europi u rukometu. Nadam se da ću tamo isto dobiti priliku, da se pokažem i da igram. To mi je cilj, imperativ, da stvarno igram rukomet i da uživam u njemu. Zbog toga sam ga i počeo trenirati. Ove ostale stvari koje se događaju van terena, medijska pisanja, to ponekad mladom igraču zna više štetiti nego pomoći. Uvijek sam nastojao udaljiti se od toga, što je više moguće. Nikad na svojim leđima nisam osjetio teret zbog tog što sam igrač Nexea. Presretan sam što sam bio u Nexeu ovo vrijeme i što ću biti tu do kraja sezone. Napredovao sam, klub je bio korektan, bili su tu za mene uvijek. Čak i kad mi nije išlo i kad nisam bio u najboljoj formi. Imali su strpljenja samnom i davali mi sve što mi je potrebno da se razvijam i kao igrač i kao čovjek.

NET.HR: Da, stvorila se ta medijska pompa a gdje ima dima ima i vatre, kako se ono kaže. I Nexe i Zagreb su u jednom trenutku malo zaoštrili odnose.

'Nexe i Zagreb su dva najjača hrvatska rukometna kluba'

JAGANJAC: Nexe i Zagreb su dva najjača hrvatska rukometna kluba i to je to. Jednostavno, svake godine se događa i zna se da će Nexe i Zagreb igrati završne utakmice. Bilo je to neko vrijeme, kad je Nexe po prvi put pobijedio Zagreb u SEHA ligi i sve to skupa. Mislim da je samo bio krivi tajming da sam baš u tom trenutku došao a nije ciljano bilo da se tako nešto dogodi. Jednostavno se poklopilo ali opet ništa specijalnog tu nije bilo. Zagreb je i dalje hrvatski klub broj jedan, neprikosnoveni su. Igraju Ligu prvaka, Nexe igra drugu jakosnu europsku rukometnu ligu i to je OK. Bitno da su oba kluba u Europi, da se mladi igrači razvijaju i daj Bože da još koji hrvatski klub bude na razini da može igrati Europu. To je profit i za hrvatski rukomet i za reprezentaciju. Liga će biti jača i zanimljivija. Drago mi je što i Zagreb i Nexe ponovno igraju hrvatsku ligu. Sve je to pozitivno.