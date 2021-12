Hrvatska muška rukometna reprezentacija nije u srijedu navečer briljirala protiv Slovenije u Celju. Poraz od -7 (33-26) 15 dana prije početka Eura (utakmice Hrvatske moći ćete gledati na RTL-u) i susreta s Francuskom mnogima će možda biti razlog za uzbunu, ali ne treba raditi dramu.

Ima vremena za popravak

Ima još vremena za popravak, ovo je bila tek prva pripremna utakmica od ukupno tri, vidi se kako su izabranicima Hrvoja Horvata noge još teške, ali neke stvari će ipak pod hitno morati korigirati. Bez obzira, što je ovo bila momčad bez Nijemaca, znači nije bila kompletna, nije tu bilo onih najboljih igrača ove reprezentacije, osim Luke Cindrića i Ivana Čupića.

Proslavljeni hrvatski rukometaš Vedran Zrnić (42) (189 nastupa - 570 golova, prema podacima dostupnim na internetu) u reprezentaciji Hrvatske je igrao 10 godina, ima dakle skoro 200 nastupa za nju. Bio je dio one slavne generacije Hrvatske, protagonist zlatnog doba našeg rukometa. Osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Ateni 2004. i Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003., te srebrne medalje na Svjetskim prvenstvima u Tunisu 2005. i Hrvatskoj 2009., kao i na Europskom prvenstvu u Austriji 2010.

Dio slavne generacije

Igrao je, borio se za Hrvatsku, za hrvatski rukomet s Ivanom Balićem, Metličićem, Lackovićem, Šolom, Sulićem, Kalebom, Džombom, Golužom, Vorijem, Dominikovićem, Špoljarićem, Matoševićem, Kelentrićem, Jovićem, Špremom i drugima, da ne nabrajamo. Hvala Bogu ima Hrvatska mnoštvo rukometnih velikana, jakih imena, povijest uspjeha...

Zato želimo ponovno osjetiti kako je to biti na vrhu. Stoga, nazvali smo upravo Vedrana Zrnića kako bi nam prokomentirao utakmicu i dao svoje viđenje situacije.

Hrvoje Horvat, dakle, gradi jednu novu Hrvatsku. Pomlađuju i ostale reprezentacije, ali naša je zemlja mala, pa je i balon, "inkubator", rasadnik mladih igrača kud i kao manji, iako se u prošlosti pokazao uspješnim. Stoga, treba će strpljenja i ozbiljnog rada u ovih preostalih dana do početka turnira, kako bi to izgledalo bolje.

'Hrvoju Horvatu treba dati svu potporu'

"Treba mom prijatelju, bivšem treneru, čovjeku s kojim sam radio, Hrvoju Horvatu, dati svu potporu. Ja mu to iskreno želim, puno uspjeha prije svega. Ima mladu momčad, došla je jedna smjena generacije, neki iskusni igrači, posebno Nijemci koji moraju doći, jer igraju Bundesligu. Vidi se, doduše, da tu još nije dosta toga uigrano. Trebat će se reprezentacija još ovu godinu osloniti na tih nekoliko starijih igrača, a ovi igrači mladi, od Šebetića, Gadže, do svih tih igrača koji sad trebaju nositi tu reprezentaciju će se morati što prije pogoditi, morat će pogoditi te korake. Posebno se u obrani posložiti. Halil Jaganjac će morati malo drugačije igrati nego u klubu. Trebat će se orijentirati na obranu i obrambene zadatke, isto kao i Šušnja. Ali, puno lopti smo gubili, nismo pogodili križanja, Šebetić je dosta lopti izgubio sa Gadžom, upali smo u neku šemu na kraju... No, ne treba raditi dramu. Bit će to dobro", kazao nam je Vedran Zrnić i nastavio:

'Zašto ne bi radili smjenu generacije, ali trebali bi ostati u vrhu'

"Dosta reprezentacija rade smjenu generacije, zašto onda ne bi i mi. No, opet moramo ostati u vrhu, ipak smo mi Hrvatska i pokušat to, dakle, sve uigrat', da se svi veselimo u prvom mjesecu. Isto tako, morate znati jednu stvar. Dakle, to sad je sasvim drugi jedan rukomet za njih znate. Jača kretanja, jači zaleti, prva utakmica protiv Slovenije još, morat će se na to naviknuti, moraju su se na to još naviknuti, na tempo. S druge strane, upitna je i kvaliteta. Ne mogu oni odmah sad postati ni Balić, ni Metličić ni Lacković preko noći. Trebaju i oni prvenstava u nogama i rukama. Prvo trebaju u svojim klubovima biti nosioci, a to je jako veliki problem hrvatske reprezentacije u rukometu, što većina igrača nisu nosioci u svojim klubovima, posebno na bekovskim pozicijama", istaknuo nam je Vedran Zrnić i nastavio:

"I onda kad treba nositi reprezentaciju, tu je malo frkovito, treba prebaciti, ući u turnir kvalitetno. Samo da ono, da krene pozitivno, dobro. Onda kad krene dobro, onda je lakše. No, ovisit će i o golmanima. Ako nećemo imati golmane, bit će nam to veliki problem. No, znam da će izbornik Hrvoje Horvat i Ninoslav Pavelić izabrati najbolju varijantu i da ćemo imati potporu golmana, što je za reprezentaciju jako važno".

'Neka se klinci bore, neka stasaju'

Koliko ova nova Hrvatska, objektivno, u ovakvom sastavu, s ovom idejom, imenima i šemom, može na Euru u Mađarskoj i Slovačkoj?

"Gledajte, trebat će vremena za uigravanje, iako je turnir tu, pred vratima. Neka se klinci bore, neka se vade sami, neka igraju, neka stasaju kao rukometaši. Izborniku Horvatu, Ivanu Baliću, spomenutom treneru Paveliću, svima koji su s reprezentacijom, koji će s njom biti na Euru, želim svu moguću sreću i puno uspjeha. Igračima još više, da su zdravi i da opet drže rukomet na jednoj razini koja dolikuje tom našem sportu. Jer inače, neće biti dobro", zaključio je Vedran Zrnić.