Svi su gore! Poznata utrka je sodoma i gomora: 'Svašta na njoj rade'

"Prodaja skupih ulaznica na crno, nepristojne slavne osobe i modeli OnlyFansa kojih je puno... Kako je Velika nagrada Miamija postala CoachellaFormule 1?" - upravo je ovo naslov u The Sunu o jednoj od najspektakularnijih utrka današnjice.

Amerikanci vole spektakl i pri tome biti veliki što se tiče evenata, glamuroznosti - a VN Miamija, koji se održala ovog vikenda, nije bila iznimka. Otkako se prvi put utrka pojavila u kalendaru za 2022., postala je ekstravagantni event prepun slavnih imena i utjecajnih osoba, a čak je i sama utrka pala u drugi plan zbog glamuroznosti i svega što se na eventu može vidjeti. Poput Coachelle, poznatog razuzdanog festivala u Kaliforniji, VN Miamija postao je žarište slavnih i utjecajnih osoba.

"Tijekom vikenda u Miamiju svašta se može vidjeti što nema nikakve veze sa sportom", piše The Sun.

Primjera radi, slavna Kendell Jenner primijećena je kako se šeta po padoku kao da je njoj tamo mjesto. Velika nagrada Miamija možda je i najiščekivanija utrka F1 sezone, ključni dio strategije najskupljeg sporta na svijetu za povećanje popularnosti u Sjedinjenim Državama. Prošle godine utrku su posjetile slavne osobe poput spomenute Kendell Jenner i LeBrona Jamesa, a čak je i Donald Trump zadao glavobolje zbog sigurnosti. Danima prije utrke Tajna služba (Secret Service) provodi sate na mjestu održavanja utrke i oko njega kako bi obavili sve sigurnosne protokole u vidu sigurnosti predsjednika Amerike Donalda Trumpa.

I u nedjelju su brojni influenceri, holivudske zvijezde, modeli i Only Fanse zvijezde bile na svakom koraku, a u Beach club području svašta se događalo. Skupocjene jahte i područje beach cluba više su u fokusu posjetiteljima, posebno ima iz svijeta glamoura, nego udarna mjesta uz samu stazu ili VIP mjesta na tribinama.

Jednostavno, svatko želi biti dio ovog spektakla jer je to postalo stvar prestiža. I baš poput glazbenog festivala Coachella, sada je pun internetski poznatih influencera koji - mnogi sumnjaju - nemaju pojma o samoj F1, već provode vrijeme snimajući selfije i pozirajući s vozačima.

Rekordnih 275.000 obožavatelja došlo je prošle godine gledati kako McLarenov Lando Norris osvaja svoju prvu pobjedu, a ova utrka je bila još više glamurozna.

Događaj u Floridi izaziva kaos otkad je prva utrka održana prije tri godine i odlučeno je da se staza izgradi na gradskom stadionu Hard Rock, domu lokalne NFL momčadi Miami Dolphins. Gotovo da se to uopće nije dogodilo, nakon što je nekolicina obližnjih stanovnika podnijela tužbu zbog pritužbi na buku - iako je sudac to odbacio. Vozačima nije drago što se to sve događa i sve više negoduju zbog kaosa koji na utrci nastaje.

Australac Oscar Piastri (McLaren) pobijedio je u nedjelju na Velikoj nagradi Miamija, šestoj od 24 utrke u sezoni Formule 1, ispred svog britanskog momčadskog kolege Landa Norrisa na stazi u Miamiju.

Startajući s treće pozicije, Piastri, vodeći u ukupnom poretku, veliku borbu do zadnjeg kruga s Norrisom, dok je Britanac George Russell (Mercedes) zauzeo treće mjesto, ali gotovo 40 sekundi iza pobjednika.

Bila je ovo treća pobjeda zaredom za Australca, nakon prethodne dvije u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, a ukupno te četvrta u prvih šest utrka. Norris je u subotu pobijedio u Miamiju u sprintu ispred Piastrija.

Svjetski prvak Red Bulla Max Verstappen, iako je startao kao prvi, završio je četvrti, a pretekla su ga oba McLarena. Piastri je pretekao Nizozemca u 14. krugu, a Norris u 17.

Od debija utrke 2022. godine u Miamiju, vozač koji je startao s pole positiona nije uspio pobijediti.

Piastri vodi s 16 bodova više od Norrisa, dok je McLaren uvjerljivo prvi među konstruktorima. Verstappen ima 99 bodova na trećem, a Russell 93 na četvrtom mjestu.

Sljedeća utrka sezone bit će Velika nagrada Emilia-Romagne u Imoli u Italiji,18. svibnja.