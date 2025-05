Pogledajte stravične prizore s A3: Počelo izvlačenje autobusa, Golf je smrskan kao limenka

Dvoje ljudi je poginulo, a 31 osoba ozlijeđena u stravičnoj nesreći koja se dogodila na autocesti A3 između Popovačke i Križa. Nesreća se dogodila u 3.10 sati u nedjelju između 82. i 83. kilometra kada je autobus naletio na automobil. Prema pisanju 24sata do nesreće je došlo nakon što je auto naletio na srnu, nakon čega je vozač izašao iz auta i mahao drugim automobilima da uspore. No, vozač autobusa to nije uočio na vrijeme te je udario automobil i prevrnuo se. Autobus i automobil su bosanskohercegovačkih registracija, a ozlijeđeni su prevezeni u bolnice u Zagrebu, Pakracu i Sisku. Iza 9 sati započelo je izvlačenje autobusa koji se prevrnuo i probio zaštitnu ogradu na autocesti.