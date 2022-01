Tko će igrati, tko neće, koliko će biti zaraženih, kakve će mjere biti, protokoli i, naposljetku, u kojem sastavu će istrčati reprezentacije na rukometnom Euru, samo su neka od pitanja svih sudionika nadolazećeg Eura u rukometu, koje se od 13. do 31. siječnja održava u Mađarskoj i Slovačkoj (RTL će prenositi utakmice Hrvatske na glavnom kanalu).

Otkazana utakmica s BiH

Današnja utakmica Hrvatske i Bosne i Hercegovine na Croatia Cupu u Osijeku otkazana je zbog problema s koronom, sutra i preksutra će Hrvatska uz izravni prijenos na RTL-u naši rukometaši, također od 16.45, odigrati utakmice s Rusijom.

Najgora situacija s koronom u hrvatskoj skupini C

Znači, radi se o stvarima koje nemaju baš puno veze s rukometom, viša sila diktira sve, pripreme su otežane, planovi nisu ovi su upitni. Najgora je situacija u skupini C, u kojoj će igrati i Hrvatska, Francuska i Srbija. Francuzi, s kojima otvaramo turnir, će na Euro doći oslabljeni ozljedama i virusom, a Srbiji je sedam dana prije početka prvenstva pozitivno skoro pola momčadi, uključujući ponajboljeg igrača Petra Nenadića i gotovo cijeli stručni stožer...

Pravila EHF-a vezana za protokole za koronavirus na turniru su (ne)jasna, podložna promjenama. Tko je pozitivan, ne može igrati i mora provesti 14 dana u izolaciji. No, što ako utjecaj koronavirusa nadmašuje i dominira nad onim sportskim dijelom? Evo, jučer se pojavila priča u medijima da se u reprezentaciji Hrvatske nadaju da će Duvnjak i Cindrić ipak moći zaigrati u prvom krugu, ako budu imali dva negativna testa jedan za drugim, iako su ta ista pravila EHF-a (ne)jasna. Tko ima pozitivan PCR test, ne može nastupiti na turniru, mora provesti u izolaciji 14 dana...

"Iskreno da vam kažem, to je takav jedan kaos da to ne može slijediti niti ijedna organizacija na svijetu. Najbolja stvar za sve bi bila da se Euro u rukometu otkaže. Jer, apsolutno se može dogoditi da ne igraju mnogi igrači iz mnogih reprezentacija, što apsolutno gubi svaku smisao. Onda se može dogoditi da jednog dana, protiv kompletne neke reprezentacije igra kompletna Francuska, Hrvatska ili Danska, a sutradan ne igra pet najboljih igrača, znači gubi se regularnost, jer, ne igraju u najjačim sastavima, odnosno u nekim realnim. EHF nema jasnu sliku što, kako i kad. Koliki broj igrača, koliko traje karantena, da li ti igrači koji sad ne igraju mogu igrati u sljedećem krugu. Koji su testovi zadovoljavajući i validni, jer i tu također ima odstupanja. Apsolutno jedan opći kaos, za koji ne znam kako će se riješiti. Stoga, mislim da bi prvenstvo trebalo biti otkazano", kazao nam je Veselin Vujović i dodao:

'Vrhunski igrači nemaju odmor, stalno se igraju velika natjecanja'

"A isto tako, prije svega, svake godine imate neko veliko reprezentativno rukometno natjecanje. Već godinama vrhunski igrači nemaju odmor. Evo primjerice, Duvnjak, pošto se europska i svjetska prvenstva igraju na dvije godine, OI na 4 godine period, onda dođe do toga da svake godine imaš jedno veliko natjecanje. Pripreme, trenažni procesi, non-stop si u mašini... Evo, igrači Kiela već nekoliko natjecanja odgađaju, odgađaju nastupe na njima, jer im je to prenaporno. Ne vide svrhu toga. Moguće i to da kod njih ljudi to normalnije doživljavaju. Kod nas na ovim prostorima, jedan otkaz takve vrste Duvnjaka, smatrao bi se nacionalnom izdajom. Zamislite, on ne igra za reprezentaciju. To što će se on povrijediti, to što je taj jedan igrač na granici izdržljivosti, trpi takva pražnjenja, emotivna, fizička, što se uništava, to nikog ne zanima. Jer tamo neki čovjek, navijač se sprema da navija za tu Hrvatsku na Europskom prvenstvu, čeka to godinu dana ili već koliko, e sad odjednom Duvnjaka neće. Sram da ga bude, pa kako ga nije sramota. Možemo to reći za bilo kojeg drugog igrača, ja namjerno spominjem Duvnjaka jer mi je omiljen i drag, poštujem Domagoja jako... "

Prema stranim izvještajima, broj slučajeva COVID-19 u obje zemlje domaćina značajno je opao u odnosu na vrhunce krajem studenog i početkom prosinca, ali širenje prenosive varijante Omicron dovelo je do zabrinutosti i pooštravanja ograničenja u dijelovima kontinenta, odnosno u Slovačkoj i Mađarskoj.

I Šveđanima korona radi probleme na pripremama

Pripreme rukometne reprezentacije Švedske za turnir također su otežane su zbog COVID-19, a javna televizija SVT izvijestila je da je Karl Wallinius bio pozitivan i da se neće moći pridružiti momčadi prema planiranom.

Lucas Pellas također je identificiran kao bliski kontakt osobe s virusom i neće se moći pridružiti momčadi barem do kraja ovog tjedna...

"To su sve isto razlozi zbog kojih se Euro ne bi trebao održati. Posebno još ako budu restrikcije kad su navijači u pitanju. Igrati pred praznim tribinama, za koga da se igra, nije mi jasno za koga?! Čiji interes je da se igra bez publike, pred praznim tribinama, s polovičnim reprezentacijama...

EHF-ov i IHF-ov interes očito, oni donose pravila i sve, odlučuju naposljetku što i kako...

"Eto, a onda to Veselin Vujović izjavi i onda ga kazne s 5000 eura lagano ga zveknu po džepu, zato što on priča nešto što ne afirmira rukomet. A to što oni rade sve da neafirmiraju rukomet, to je već njihov problem, da ne ulazim u te stvari. Kad je hrvatska rukometna reprezentacija u pitanju, za mene je to jedan sastav za koji bi netko dodatno objašnjenje trebao dati izbornik Hrvoje Horvat. Tu nema nekoliko igrača koji bi evidentno digli kvalitetu hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji".

'Marić, Karačić i Šego definitivno bi digli kvalitetu Hrvatskoj'

Koji su to?

"Marino Marić, jedan fantastičan igrač, Igor Karačić, Marin Šego, to su igrači koji su u najboljim igračkim godinama, vanserijski igrači koji bi sigurno doprinijeli. No, nisam tamo da bi znao razloge toga. Nekad netko bude povrijeđen, nekad netko bude uvrijeđen, razumijete me... "

Kad na to sve pridodamo i ozljedu Luke Šebetića, te ne igranje u prvom krugu glavnih igrača Hrvatske, onda možemo i sami zorno vidjeti da izborniku Hrvoju Horvatu nije lako. Što se tiče ozljeda, otpao je 'samo' Luka Šebetić, dok su za prvi krug, ako ćemo vjerovati saznanjima RTL Sporta od EHF-a, otpisani pozitivni Domagoj Duvnjak i Luka Cindrić. Šime Ivić naknadno je pozvan umjesto Šebetića, Tin Lučin na mjesto srednjeg vanjskog, zajedno s Gadžom, koji će imati tako značajniju rolu. Ako ne dođe, naravno, do nekih dodatnih komplikacija s koronom...

"Evidentno da mi nikad nećemo saznati pravu istinu o COVID-u. To vjerojatno znaju svjetski moćnici, kao i zašto se sve to pokrenulo. Evidentno da ne može biti prirodan virus, to je više nego jasno da je to nekome pobjeglo iz laboratorija ili napravljeno za masovno uništenje. Radi se o ljudima koji ne razmišljaju o budućnosti djece, naroda, svijeta naposljetku... To je netko napravio da bi iz tog izvukao korist, ali se sve otelo kontroli".

'Ja bi zvao Pavlovića, Šime Ivić je dobra opcija za Šebetića'

Koga bi vi kao zamjene sad zvali u hrvatsku rukometnu reprezentaciju?

"Meni je Šime Ivić za Luku Šebetića dobra opcija, to bi i ja napravio. Je li Pavlović u sastavu? Nije, ma ja ne bi razmišljao uopće, znači Pavlovića bi sigurno zvao, on u MT Melsungenu igra jednu izuzetno važnu ulogu ulogu. Ima, k tome svemu, iskustvo na velikim natjecanjima. Tin Lučin je jedan mladi igrač, perspektiva doduše, ali treba znati ide li izbornik Horvat na rezultat ili ide na stvaranje jedne nove Hrvatske. No, isto tako, vi umjesto dva iskusna ne može pozvati mladog. Što će vam Cindrić i Duvnjak za drugi krug, ako ne prođete u drugi krug?! Cilj je da se prođe u drugi krug i treba pozvati one igrače, koji su kadri proći u drugi krug. Pazite, Srbija je jedna reprezentacija koja poslije dugo godina ima na mjestu izbornika čovjeka koji ima autoritet, zna što hoće od igrača, igrači mu vjeruju, a vjerujte mi najbitnije je da ti igrači vjeruju, to je najvažnija stvar na svijetu. Kad vam igrači vjeruju, onda možete raditi što hoćete. Dovoljno da vam jedan ne vjeruje i da vam raz*ebe cijelu koncepciju. Znači, imaju dobar sastav, patriotski motiv uvijek je prisutan. Nadam se da će derbi između Hrvatske i Srbije proći u najboljoj mogućoj atmosferi i da bi mogao odlučivati o tome tko će ići u drugi krug. E sad, ako Hrvatska izgubi od Francuske i Srbije, evidentno da neće u drugi krug, onda vam ne trebaju ni Cindrić ni nitko više", zaključio je Veselin Vujović.