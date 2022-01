Nije danas bila otkazana samo utrka na Sljemenu. Hrvatski rukometaši trebali su u četvrtak na Croatia Cupu u Osijeku odigrati prvu prijateljsku utakmicu na turniru, protiv naših susjeda Bosne i Hercegovine, ali ona je otkazana kasno sinoć, nakon što su gosti u Hrvatsku stigli s pozitivnim igračima. Slijedi dvostruki susret s Rusijom. Sutra je na rasporedu prvi u 16.45, a drugi u subotu u isto vrijeme. Oba susreta moći ćete gledati na RTL-u.

'Iščekujemo do posljednjeg trena'

"Sve je opet vraćeno na staro, da se iščekuje do zadnjeg trena. Sve se može promijeniti. Čekamo i njihove rezultate, pa ćemo se onda spremati za dvije utakmice.", kazao je za kameru RTL-a Lovro Mihić.

Nakon što je u reprezentacijama buknula korona, EHF je odlučio promijeniti pravila vezana uz nastupe igrača s koronom na Euru, kao i što je proširila broj igrača koji se mogu koristiti, naravno uz uvjet procijepljenosti.

"Rukometaš ili član delegacije reprezentacija na Euru 2022. koji je bio ili će biti pozitivan sada podliježe petodnevnoj karanteni umjesto 14-dnevne", objavila je Europska rukometna federacija (EHF) u priopćenju u četvrtak. Odluka da se ovo razdoblje izolacije smanji na pet dana "temelji se na najnovijim javno zdravstvenim preporukama koje se odnose na razdoblja karantene nakon infekcije Covid-19".

Krovna organizacija euro rukometa je odlučila i da će pozitivni igrači morati imati dva negativna testa u nizu da bi mogli nastupiti. To bi značilo da postoji mogućnost da Domagoj Duvnjak i Luka Cindrić ipak zaigraju u prvom krugu Eura.

Prvi test se mora obaviti peti dan nakon što je infekcija otkrivena. Između dva testa mora postojati minimalni razmak od 24 sata “, precizira EHF.

Ludo doba

Znači, naši rukometaši u ovo ludo doba, čudno, u kojem sportske događaje diktira koronavirus, svaki dan strepe, a to sigurno udara u psihu.

"Stresovi su prisutni, iščekuje se stalno hoće li biti pozitivnih. No, kako nama, tako i svima. Moramo se priviknuti na to", dodaje Lovro Mihić.

Izbornik Hrvoje Horvat je prokomentirao dobru vijest iz EHF-a, u moru loših, te otkrio trik koji su primijenili s njima, kako bi barem malo trenirali, ostali u trenažnom procesu...

'Euro ne bi moglo biti održano pod prvotnim uvjetima'

"Promijenili su u EHF-u koncept izlaska iz karantene, Euro ne bi moglo biti održano pod prvotnim uvjetima koje su bili donijeli. Budući da su procijepljeni, vrlo vjerojatno će se Luka i Domagoj uspjeti testirati negativno do početka. Treniraju u sobama, opremili smo im sobe kao male teretane. Rade fizički što mogu odraditi u sobi, naravno nije to isto kao kad si s momčadi i kad radiš s loptom, ali u ovoj situaciji je i to puno. Nadam se kako bi oni za dva do tri dana mogli izaći iz svoje teretane", kazao je Hrvoje Horvat.

Što je još izbornik kazao, pogledajte u prilogu RTL-a.