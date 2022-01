"Kud baš njih dvoje, pa da si na početku na papir morao dvojicu izdvojiti koji se nikako ne smiju zaraziti, to bi bili baš njih dvoje, ma svi bi tako stavili. I eto, na kraju baš njih dvoje pozitivni", priča nam pivot reprezentacije Hrvatske Marin Šipić u srijedu poslijepodne, nakon ručka...

Otpao Šebetić za turnir, Dule i Cindra za prvi krug

Kao što vjerojatno znate, koronavirus se probio i u našu reprezentaciju, za sad nema informacija o tome cirkulira li, odnosno nema novo zaraženih hvala Bogu. U ponedjeljak, dan prije pozitivnih testova Cindrića i Duvnjaka, za Euro je otpao Luka Šebetić. Umjesto njega, poziv je poslan Šimi Iviću. Kad krene, onda baš krene...

Pred Marinom Šipićem, kružnim napadačem PPD Zagreba, veliki je izazov. Na izmijenjenoj pivotskoj liniji, Šipić mora odigrati valjda najbolje u životu na Euru (od 13. do 31. siječnja u Mađarskoj i Slovačkoj, sve utakmice moći ćete gledati na RTL televiziji) pružiti najbolji rukomet. Leon Šušnja i Nikola Grahovac uz njega će činiti tu drastično izmijenjenu pivotsku liniju, s novim imenima.

"Mislim da je previše riskirao s pivotima koji praktički nemaju nastupa, vrlo malo utakmica imaju za reprezentaciju. Šušnji i Grahovcu je ovo prvo natjecanje. Šipić dvije godine ima problema s ozljedom i ne igranjem, ali je sigurno kvalitetan pivot. Mislim da je tu Horvat riskirao previše, ali on najbolje zna. Čupić je sam na desnom krilu, znamo da je on malo stariji. Nije lako igrati toliko utakmica u kratkom vremenu", kazao nam je danas nešto ranije u razgovoru Pero Metličić. Više o tome čitajte - OVDJE.

Sutra protiv BiH na Croatia Cupu

Marin Šipić nam se javio iz Osijeka, gdje Hrvatska sutra od 16.45 igra prvu utakmicu Croatia Cupa protiv Bosne i Hercegovine. Hrvatska je domaćin već tradicionalnog Croatia Cupa, prijateljskog turnira koji se ove godine održava u Osijeku od 6. do 8. siječnja, uz izravan prijenos svih utakmica na glavnom kanalu RTL-a. Na njemu će nastupiti još i Rusija...

"Za sad smo svi 'zdravi', negativni na koronu. Problema u posljednjih dva dana ima, otpao je Šebetić zbog ozljede, a jučer Cindra i Dule zbog koronavirusa. Samo je došla poruka da su dečki pozitivni. To je nešto na što ne možemo mi utjecati. Sve smo poduzeli, pridržavamo se svih mjera da se ne zarazimo. Ne idemo nigdje doslovno, ne idemo ni popiti kavu, imamo tu jednu sobu u kojoj zajedno pijemo, tako da stvarno što se toga tiče, trudimo se imati smanjeni kontakt maksimalno izvan momčadi i opet na kraju korona se uvukla u naše redove. Ne može se to spriječiti očito, samo je pitanje sreće kod toga. Nadam se da će na tome ostati. Oni su u svojim sobama, nosi im se ručak, ne izlaze van. Što je, tu je. Moraju se izolirati od nas. Ali, da se mi razumijemo, dok im testovi nisu bili pozitivni, trenirali smo svi skupa. Nismo znali, kao i što sad ne znamo, a treniramo", kazao nam je Marin Šipić i nastavio:

Svako jutro se testiraju brzim antigenskim testom

"Svako jutro imamo brzi test i tek kad se vidi da smo negativni svi, idemo na teren. Ništa više od toga, nažalost, ne možemo napraviti. Postoji li među nama strah od širenja? Naravno da postoji. I sami u novinama, na portalima, u medijima čitate svaki dan o novim slučajevima u reprezentacijama. Na terenu si, nas je 18, u kontaktu si dva sata... Mi maske doslovno ne skidamo s glave, samo su nam skinute u sobi kad si sam i kad jedeš ručak, večeru, naravno i za vrijeme treninga. Odlazak na trening, sve, maske su na glavi. Napravili smo maksimalno sve da se zaštitimo, radimo, pridržavamo se mjera, ali opet eto, dogodilo se".

Svakog jutra poslije doručka reprezentativci i članovi stručnog stožera imaju brzo antigensko testiranje. Tek nakon toga može se na teren. Pravila ista kao i kod žena na Euru u prosincu prošle godine. Nego, zna li se možda tko će upasti umjesto Cindre i Duleta?

"Ne znam to stvarno, što se tiče igrača samo je Ivić došao, a za ostale ne znamo, nismo upućeni i nitko još nije došao. Vjerojatno će Karačića izbornik pozvati, on je na širem popisu. No, ne znamo stvarno mi to, nemamo informacije o tome, jednostavno nagađam".

Operirao rame

Što se s vama događalo posljednjih dvije godine?

"Imao sam operaciju ramena, čitavu prošlu sezonu me to rame boljelo. Prvih pola godine sam igrao s ozlijeđenim ramenom, jer mi je doktor rekao da ne moram operirati to, da će proći bez operacije. Onda sam jedno dva-tri mjeseca pokušavao to zaliječiti i onda sam se vratio u studenom-prosincu, ali rame me i dalje boljelo u tom pokušaju mom da igram. U drugom mjesecu sljedeće godine sam mislio ići na operaciju i izgubio sam zapravo cijelu sezonu, jer se rame liječi 6 mjeseci".

"Promijenjena postava i pivotska linija, to je do izbornika Horvata, on najbolje zna kako i što, što želi s tim postići. No, mogu potvrditi da to na treningu sve super izgleda, da smo sve pohvatali. Mislim da izgleda obećavajuće, samo da nas korona ne pokosi. Nije lako i dobro da svakih 3-4 dana dolazi novi igrač. Onda sve ponovno moraš uigravati. Za sad, s moje strane, to super izgleda.

Nova pivotska linija Šušnja - Šipić - Grahovac

"Teret? Mislim da će to biti dobro, unatoč svemu što je iza mene. Meni je izbornik Horvat bio i trener u Našicama (Nexe op.a) i mladoj reprezentaciji, tako da znam što očekuje od mene i što on od mene može dobiti, što može tražiti, to ne bih trebao biti problem. Leon i ja možemo podnijeti taj teret očekivanja sasvim sigurno, možemo svi podnijeti u pivotskoj liniji. Spreman sam. Imam svoje zadatke, Horvat u napadu očekuje moju rolu, sve što me naučio, to ću mu i dati, pokazati u reprezentaciji. Pripremamo se za Francuze, znate i sami da smo najbolji onda kad je najteže, igrat ćemo stoga i za Cindru i za Duleta, igrat ćemo za sebe i čitavu Hrvatsku, za čitavu naciju, jedva čekamo da nam se vrate, da se mi plasiramo u drugi krug pa da nas pojačaju. Samo da, na što se ovo sve svodi na kraju, da ostanemo zdravi, da ne bude dodatnih komplikacija", zaključio je Marin Šipić.