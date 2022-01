UŽIVO

Croatia Cup

Osijek

Prijateljska utakmica

HRVATSKA - RUSIJA 1-2

3' - Jaganjac je promašio šut iz vana, završilo je na stativi, a onda je uslijedila kazna za 1-0 Rusije.

1' - Počela je utakmica. Imamo prvi napad. Sretno Hrvatska!

16.42 - Ustanite dame i gospodo, svira se Lijepa naša.

16.41 - Prva je na redu himna Rusije.

16.37 - Igrači su izašli na teren. Očekuje se uskoro početak susreta.

Hrvatska muška rukometna reprezentacija trenutno se nalazi u Osijeku, gdje odrađuje završni dio priprema za Euro, koje se od 13. do 31. siječnja igra u Mađarskoj i Slovačkoj (sve utakmice Hrvatske moći ćete pratiti na RTL televiziji).

Slijedi dvomeč s Rusijom

Nakon što jučer nisu odigrali dogovorenu prijateljsku utakmicu s Bosnom i Hercegovinom, zbog tri zaražene osobe iz te reprezentacije, dogovoren je dvomeč s Rusijom. Prvi pripremni sraz Hrvatske i Rusije na rasporedu je danas od 16.45, a drugi, posljednji prije odlaska u Szeged, sutra u isto vrijeme. Naravno, RTL će prenositi oba dvoboja na svom glavnom kanalu.

Inače, jučer su izjave dali igrač Lovro Mihić, Mate Šunjić i izbornik Hrvoje Horvat, koji je govorio za kameru RTL-a.

"Sve je opet vraćeno na staro, da se iščekuje do zadnjeg trena. Sve se može promijeniti. Čekamo i njihove rezultate, pa ćemo se onda spremati za dvije utakmice", istaknuo je Lovro Mihić. U međuvremenu, došli su PCR testovi i svi u Rusiji su negativni.

Stresovi zbog stalnog iščekivanja rezultata testova i svega glede korone

"Stresovi su prisutni, iščekuje se stalno hoće li biti pozitivnih. No, kako nama, tako i svima. Moramo se priviknuti na to", dodao je Mihić.

Hrvoje Horvat govorio je o pozitivnim Duvnjaku i Cindriću. Sad su se, naime, stvari promijenile, EHF je izmijenio protokol glede izolacije igrača, pa će pozitivni u karanteni biti 5 dana umjesto prvotnih 14, te će za izlazak iz nje morati imati dva vezana negativna PCR testa, jedan za drugim, u razmaku od 24 sata.

"Promijenili su u EHF-u koncept izlaska iz karantene, Euro ne bi moglo biti održano pod prvotnim uvjetima koje su bili donijeli. Budući da su procijepljeni, vrlo vjerojatno će se Luka i Domagoj uspjeti testirati negativno do početka. Treniraju u sobama, opremili smo im sobe kao male teretane. Rade fizički što mogu odraditi u sobi, naravno nije to isto kao kad si s momčadi i kad radiš s loptom, ali u ovoj situaciji je i to puno. Nadam se kako bi oni za dva do tri dana mogli izaći iz svoje teretane", kazao je Hrvoje Horvat.

'Zahtjevan suparnik i dobar test za nas pred start prvenstva'

Mate Šunjić govorio je o Rusiji...

"Oni su oduvijek marka u svijetu rukometa. Bit će to zahtjevan suparnik i dobar test za nas pred start prvenstva, da vidimo točno gdje smo, da probamo posložiti još neke stvari".