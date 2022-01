Hrvatska muška rukometna repr.ezentacija u petak je navečer u Osijeku, na Croatia Cupu, sa 30:24 pobijedila je Rusiju. Bila je to prva utakmica od dvije protiv Rusije, prije polaska u Szeged na Euro.

Junak hrvatske pobjede bio je desni vanjski Ivan Martinović koji je utakmicu završio sa deset pogodaka.

'Mandić je dobio jak udarac'

Nakon utakmice oglasili su se izbornik Hrvatske Hrvoje Horvat te naš najbolji igrač Ivan Martinović.

"Napravili smo planove što ćemo probavati u prvoj, a što u drugoj utakmici. Neke stvari će sutra biti drukčije, pokazalo se da nam ovakve utakmice trebaju i da su najbolja provjera onog što smo radili. Vidjet ćemo kakav će biti sastav sutra. Mandić je dobio jak udarac, no na sreću je to bio samo udarac. Vidjet ćemo hoće li Mamić moći igrati. To tko će moći igrati diktirat će krajnje taktičke zamisli", rekao je nakon utakmice Horvat za RTL.

"Jako je lijepo dobiti utakmicu. Ima dosta toga za popraviti, pogotovo sam ja previše griješio u obrani u drugom dijelu. Treba to analizirati i sutra probati popraviti", rekao je nakon utakmice Martinović za RTL.