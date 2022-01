Ok, izgubili smo od Francuza, ali s ovakvom igrom protiv Srbije u subotu u Szegedu u 2. kolu skupine C Eura, pa nakon toga protiv Ukrajine, morali bi dobiti spomenute i proći u drugi krug natjecanja.

Kapetan Ivan Čupić sa šest i senzacionalno otkriće Tin Lučin s četiri gola predvodili su Hrvatsku, dok su Hugo Descat sa sedam i ubojiti Dika Mem sa šest golova bili najefikasniji kod Francuske.

Dobar otpor Hrvatske

Hrvatska je i bez Domagoja Duvnjaka, Luke Cindrića i Marka Marića pružila dobar otpor favoriziranoj Francuskoj iako je loše započela dvoboj, a uz loše otvaranje u drugom dijelu sami smo ponudili Francuzima konačnih +5 za njih. Možda i ključni trenuci dogodili su se u 48. minuti kada je Hrvatska u samo 12 sekundi "zaradila" tri isključenja. Zbog prekršaja je prvo isključen Zvonimir Srna, potom je zbog prigovora dvije minute kazne dobila i hrvatska klupa, a onda je grub prekršaj napravio David Mandić zbog kojeg je kažnjen crvenim kartonom, odnosno plavim, zbog kojeg neće igrati protiv Srbije. Proslavljeni bivši hrvatski rukometaš, legendarni Mirza Džomba, javio nam se odmah nakon utakmice.

"Složit ću se s vašom opservacijom, ako ovako budemo odigrali protiv Srbije i Ukrajine, trebali bi proći. Izgubili smo dva boda na startu, naravno uz ovakve okolnosti mislim da je to neka realna situacija. Gledao sam utakmicu prije naše i slažem se s vama, i Srbija i Ukrajina po prikazanom su puno manja kvaliteta od naše", kazao nam je u uvodu razgovora Mirza Džomba i nastavio:

"Stoga, mislim da ne bi trebalo biti problema, posebno ako se vrati jedan od naša dvojca, ma može obojica. Realno, s njima i bez njih, to nije ista reprezentacija. Trebaju nam Dule i Cindra."

Tin Lučin oduševio, otkriće protiv Tricolora

Tin Lučin uletio je kao zamjena za Luku Šebetića i oduševio. On je senzacionalno otkriće za Hrvatsku protiv Francuske. Nadamo se kako će i protiv Srba i Ukrajinaca pokazati kvalitetu i biti na nivou. Slažete li se?

"Znate kako je to u sportu općenito, 'dok jednom ne smrkne, drugom ne svane'... Opravdao je Tin Lučin povjerenje da, a bio je 4 opcija. Realno, stjecajem okolnosti Tin Lučin je došao u ovu poziciju, iskoristio je šansu. Sigurno će sad biti u užem izboru. Dobio je na samopouzdanju, Horvat i Hrvatska dobili su igrača na vanjskoj poziciji. On je, što se tiče vanjske linije, najviše pokazao danas protiv Francuza. Izdvojio bih još i Čupića, obadva pivota Šušnja i Šipić, obrana je na trenutke izgledala rastrčana, kvalitetna. Mem je pokazao da može zabiti kad god hoće, izvanserijski igrač. Protiv Francuza baš moraš dobiti batina, namučiti se... Kroz 60 minuta su držali obrambeni ritam, koji nismo mogli pratiti. Izgubili smo dva boda, ali dobar dojam ipak ostaje. Da, čudno je to za reći u porazu, ali baš tako nekako je. Problema ne bi trebalo biti".

Kad je David Mandić dobio plavi karton, malo je bilo onih koji su znali što je to uopće plavi karton. Skoro pa čitava nacija je zazujala na termin plavi karton. Jeste li vi kad čuli za to ili vidjeli?

Plavi karton zbunio naciju

"Da, i ja isto to prvi put vidim, nemam pojma. Bio je to trenutak s tri igrača u polju, gadno je bilo, ali dobri smo bili i tu, općenito smo bili dobri. Sticajem okolnosti, koliko je tu debitanata, pokazali su htjenje i srce. Kvalitetu imaju, pomalo, doće to na svoje".

Ante Gadža je dosta radio sa Šipićem i Šušnjom, Tin Lučin isto je podvaljivao loptu na crtu. Imamo novu dobru vanjsku liniju i dva igrača koja se mogu mijenjati i koja se dobro nadopunjavaju na poziciji srednjeg vanjskoj. Kako to komentirate i je li vas utakmica malo vratila u one igračke dane i bitke s Francuzima?

"Nažalost, veoma često je to ovako izgledalo, da smo izgubili. To je već na desetke takvih ispričanih priča, da smo izgubili mod njih, a ostavili dobar dojam".

Nikola Karabatić i kad ne igra, on-igra! Na trenutke je bio neprimjetan, ali radi razliku jednim potezom.

"Čovjek mašina, poštovanje do neba, dalje od toga ništa", zaključio je Mirza Džomba.