Hrvatska muška rukometna reprezentacija odradila je i završnu provjeru prije početka Eura, koji se od 13. do 30. igra u Mađarskoj i Slovačkoj (sve utakmice Hrvatske moći ćete gledati na glavnom kanalu RTL televizije). S pobjedom u prvoj osječkoj utakmici na Croatia Cupu u petak +6 (30-24) i porazom dan poslije 26-28, Hrvatska u utorak ide u Szeged putuje, tako, s polovičnim učinkom. Ivan Martinović i Halil Jaganjac, jaki duo iz mlađih selekcija Hrvatske, u dvije utakmice kombinirano je postigao 29 golova Hrvatske, od ukupno 56. I dobro i loše...

Ima dobrih i loših stvari

Dobro što su dečki od kojih se puno očekuje vrući prije početka turnira, nije dobro da momčad ovisi o dva igrača plus još netko. Ante Gadža pokazao se dobrim na poziciji srednjeg vanjskog, u prvoj utakmici dobro je branio u drugom dijelu Mate Šunjić, u drugoj se Ivan Pešić iskazao. Šipić, Glavaš u prvoj utakmici te Lovro Mihić u drugoj također su se istaknuli i pokazali što mogu...

Iako su problemi u obrani bili vidljivi u obje utakmice, igrači i izbornik Hrvoje Horvat poručuju kako su spremni za početak turnira i prvu utakmicu s Francuskom u srijedu.

Ivan Martinović javio nam se prije puta u Szeged. Izbornik Hrvoje Horvat igračima je u nedjelju dao slobodno jutro, da se regeneriraju. Popodne su imali taktički trening...

"Dobro se osjećam, malo sam doduše umoran od ove dvije utakmice, ali dobro", kazao nam je u uvodu razgovora Ivan Martinović.

Inače, svako jutro naši rukometaši i stručni stožer imaju ili PCR testiranje ili testiranje brzim antigenskim testom. Dosad, naime, organizatori su kombiniranim testovima pristupali protokolu glede COVID-19, iako samo PCR test vrijedi za nastup na turniru i izlazak iz izolacije, jedino je on "službeni", onaj koji se gleda. Malo čudno, ali dobro, već smo naviknuli na nelogičnosti od strane EHF-a, samo se nadamo da se neće događati onakve stvari kakve su se događale djevojkama na SP-u, da se do sat vremena prije početka utakmice čekaju rezultati testiranja, odnosno tek dobivaju. Drame nam nisu potrebne, neke stvari bi trebalo znati ranije, dovoljna je i ova s Duvnjakom i Cindrićem.

Dva dana je do početka turnira, a još uvijek se ne zna hoće li Luka i Domagoj nastupiti za Hrvatsku u prvom krugu, vjerojatno neće, sudeći prema vremenu i današnjim njihovim pozitivnim rezultatima. Za izlazak iz izolacije potrebno je imati dva vezana PCR testa, u razmaku od 24 sata...

'Čekamo što će biti s Duvnjakom'

"Svi čekamo što će biti s njima na kraju, za sad su pozitivni. Cindra mi je susjed tu soba do moje, zid nas dijeli. Treniraju oni malo u sobi, opremljeno im je kao neka mala teretanica, da mogu odraditi barem nešto. Da im ne bude dosadno, da barem malo održavaju formu, da im ne bude preteško kad se vrate. Nadamo se svi da će se što prije vratiti. Znamo svi što obojica znače za ovu momčad, za sve nas".

Kako komentirate svoju igru u Osijeku, u prvoj utakmici dali ste 10 golova, od toga osam u prvom poluvremenu iz 11 pokušaja? U drugoj ste bili nešto rezerviraniji u toj statistici sa 5. Jeste li zadovoljni?

"Od kad je došao novi trener u Hanoffer Burgdorf, imam uzlanu putanju rasta igre. Čovjek mi je dao igrati u oba smjera, to me dodatno motiviralo da još više radim na sebi. Ima veću minutažu, tu mi se otvara i polukontra. Obožavam igrati brzog centra i to sve. U klubu me išlo dobro i upravo sam to htio, istim tempom nastaviti i u reprezentaciji. Ovdje u reprezentaciji svi uživamo, dobro nam ide, pokazao sam što mogu, barem malo, u prvoj protiv Rusije. No, sad tek za sve nas ide ono pravo".

Na čemu ste proteklog tjedna najviše radili u Osijeku?

'Fokus nam je na obrani, moramo se tu još naći'

"Najveći fokus nam je obrana. Trebamo se još malo naći, imamo 5-1 i 6-0, gdje nekad iz 5-1 uđemo u 6-0. Iz 6-0 u 5-1, fali nam još malo bolji tajming, za uhvatiti... Moramo agresivnost dodatno podići, nedostaju nam prekršaji, da malo zaustavimo napad suparnika. To nam je nedostajalo protiv Rusa. U subotu, pogotovo u drugom poluvremenu nismo pomagali golmanima, bili su teški šutevi sa 7-8 metara i s krila pod velikim kutem. Ako se mene pita, u prvoj smo odradili malo bolju obranu. Osim toga, izbornik dosta cijeni da se dobro vraćamo u obranu, igru u tranziciji. Znači, čim vidimo da netko puca, da ostalih 5 odmah se već u šprintu vraća nazad, okrene i formira obranu. Isto tako, da vjerujemo u šut našeg suigrača, da se odmah potom vraćamo u obranu, da imamo taj mehanizam, da se ne čeka i ne gubi vrijeme. U napadu naš srednji vodi i on treba napraviti dobru taktiku. Obranu moramo još dosta podići, ako mislimo napraviti dobar rezultat".

Problema, dakle, ima, a poručujete kako ste za Euro spremni?

"Jesmo, spremni smo. Svi stvarno jedva čekamo da krene turnir. Odradili smo duge pripreme, neki su odradili i više koji ne igraju Bundesligu. Samo da već jednom krene, kad vidimo naše navijače u Mađarskoj, da će to biti onako kako mi mislimo da treba biti".

'Znamo Halil i ja da moramo preuzeti više odgovornosti'

Znači nemamo brige, bit će bolje nego u Osijeku?

"Bit će bolje, to sigurno".

Vi i Halil Jaganjac napadački ste pokazali najviše u ove dvije utakmice. Što vam je kazao izbornik, što očekuje od vas konkretno?

"I Halil i ja sami znamo, pogotovo kad nema Duleta i Cindre, da moramo preuzeti više odgovornosti. To smo i pokazali na kraju krajeva. Mi uvijek dajemo svoj maksimum, takvi smo bili u mlađim selekcijama, takvi smo i kao seniori. Svaka čast Halilu što je tako odigrao i izdržao u drugoj utakmici. Bili smo stvarno umorni, ali bili su i Rusi. Halil je izdržao to sve i u subotu zabio 9 golova. Moramo vjerovati u sebe da mi to možemo".

Nije baš dobro to što ste vas dvojica zabili više od polovicu golova Hrvatske protiv Rusije u obje utakmice, kombinirano gledajući. Trebat će više raspoloženih igrača na turniru, za uspjeh nam takvih kao vi treba barem 5 do 6. Kako to komentirate?

"Dobro, igrali smo mi dosta akcija, hajmo reći da možemo ili Halil ili ja završavati napad. Imao sam dosta šuteva sa svake pozicije. Nije svakog išlo kao nas, ali na turniru će to biti drugačije, mislim da ćemo svi zabijati više, pogotovo zicere da ćemo rješavati. Ne treba govoriti da je protiv Rusa bilo samo do Halila i mene, ovo je momčadski sport, igrali smo svi i momčad uvijek iznjedri pojedince, izbaci ih na površinu. Vidjet ćete momčadski duh i momčad kao takvu na djelu na Euru, nemojte sumnjati u to".

'Uživam u ovim trenucima'

Možete li vi i Halil biti nositelji, ako se Dule i Cindra ne vrate za prvi krug ili za neke od utakmica tog prvog kruga, s obzirom na vaše godine i stvara li vam to pritisak?

"Ne, kao što sam vam već rekao nedavno, baš uživam u igri i tome što sam dio reprezentacije Hrvatske u rukometu, to se nije promijenilo ni nakon Rusije. Pritisak kao takav uvijek malo postoji, ja volim kad sam malo pod pritiskom, kad ga onako malo osjetim, da me probudi, drži budim i fokusiranim... Ne oko toga da trebam biti vođa nego što igram za Hrvatsku, čitavu državu, za ljude, želim pokazati koliko mogu dati. To me motivira. Naravno da želim preuzeti više odgovornosti i ako sam jedan od mlađih, ali nema to veze. Uvijek ću igrati svoju igru".

Jeste li ikad bili toliko u fokusu medija?

"Mislim da nisam. No, lijepo je kad si dio nečeg velikog, jedne takve sportske selekcije, ali nije bilo lako doći do toga. Ja sam ipak dečko koji je odrastao u Beču, nikad nisam ni pomišljao da ću jednog dana igrati za Hrvatsku, kao sad što sam igrao protiv Rusije. Živim san, nadam se da će mi se san nastaviti, da se neću probuditi."

'Deset golova Rusima moje je najbolje izdanje za A selekciju dosad'

Dali vam je prva utakmica u petak s Rusijom i 10 golova bila najbolja u reprezentativnoj karijeri?

"Mislim da je, pogotovo prvo poluvrijeme kad sam zabio 8".

Uf, negdje se sad ljute Austrijanci i lupaju glavom od zid što ne igrate za njih?

"Haha, ma bilo je tu priča da se vratim i to sve, ali odbio sam ih, odluka je već bila donesena. Dogodilo se to prije nekih, ima već sad 6-7 godina, kad sam u mladima Hrvatske još igrao. Nije mi bilo lako odabrati, cilj mi je bio igrati s bratom koji igra za Austriju. On je 1996. godište, godinu i pol stariji od mene, ali tada me iz austrijskog saveza nisu zvali, hajmo reći da nisam bio toliko dobar tada. Onda kad su uvidjeli moje mogućnosti, talent, kad sam već zaigrao za mlađu selekciju Hrvatske, za kadete, onda su me zvali nazad. Otprilike govorim ovako iz glave po sjećanju, kronološki. No, nadam se da ćemo jednom odigrati utakmicu protiv Austrije, pa da ću zaigrati protiv brata. Ne znam je li moguće da se nađemo već na ovom prvenstvu u sljedećem krugu, bilo bi jako zanimljivo igrati protiv Austrije".

Kako je to onda u vašem domu, za koga se navija?

'Moramo gledati samo sebe'

"Haha, za oboje se navija, njima je drago što mi igramo, prate svaku utakmicu nas oboje. Sad su se htjeli podijeliti da tata ide gledati brata u Bratislavi, a sestra da dođe u Osijek gledati mene. Bila mi je djevojka u Osijeku, iznenadila me, došla je pa ostala tri dana, pogledala obje utakmice. Došao mi je bio i kum, brat nažalost nije igrao, Slovačka je imala pozitivnih igrača pa nisu odigrali niti jednu utakmicu".

Za tri dana je utakmica s Francuzima u Szegedu. Jeste li ih proučili, ako se moglo proučiti u situaciji kad ne znaš tko će igrati, a tko ne?

"Kakva god bila situacija, mi ne trebamo gledati tko će igrati, nego fokus nam treba biti na nama, mi trebamo gledati sami sebe, što mi možemo. Trebamo analizirati sve protiv Rusa, pogotovo obranu, popraviti sitnice. Gledali smo ih na snimkama, sad ćemo još više povećati fokus na njih. Jedna čekamo, imamo otvorene račune s njima, moramo im vratiti", zaključio je Ivan Martinović.