Generalka (ni)je uspjela! Sve ovisi, znate, iz kojeg kuta gledate, navijačkog ili onog stožera reprezentacije... Hrvatska muška rukometna reprezentacija u subotu je navečer poražena od oslabljene Rusije 26-28, u drugom pripremnom susretu u Osijeku na Croatia Cupu (Glavni kanal RTL-a prenosio je obje utakmice na turniru, prenosit će i utakmice Kauboja na Euru).

Obrana opet bila problem

S porazom idemo na Euro u Mađarsku. Nije izgledalo dobro, posebno nam je obrana opet bila problem, ali nema razloga za pesimizam niti dramu. No, ono što je sigurno, definitivno ćemo u Mađarskoj za prolaz u drugi krug protiv Francuske, Srbije i Ukrajine, morati djelovati puno bolje nego u Osijeku.

Nismo bili ni kompletni za neki konkretniji sud, jer realno nedostajala su Hrvatskoj dva najbolja igrača plus jedan iskusni poput Marka Mamića u obrani. No, s probama je gotovo i moramo biti svjesni svega prije polaska u Szeged. Izbornik Hrvoje Horvat tvrdi kako, bez obzira na poraz, su spremni za prvenstvo...

Naravno da nije najugodnija stvar otići na Euro s porazom, svi su se nadali u momčadi, od prvog do posljednjeg igrača, da će pobijediti i u drugoj utakmici s Rusijom. Prvih 40-45 minuta Kauboji su jahali dobro, ali onda su pali iz sedla.

No, igrači tvrde kako će za 5 dana na otvaranju natjecanja za Hrvatsku protiv Francuza, biti puno bolji. Kako bilo, upitnici stoje u zraku, baš nemamo nikakvu konkretnu sliku ove reprezentacije uoči početka natjecanja i to je ono to muči nekako. Neko čudno vrijeme, baš čudno...

Nakon jučerašnje uvjerljive pobjede 30-24, izabranici Hrvoja Horvata danas su imali kud i kamo težu utakmicu. Hrvatski rukometaši su, bez svojih najboljih vanjskih igrača Domagoja Duvnjaka i Luke Cindrića, koji su u izolaciji zbog pozitivnih testova na koronavirus, kao i bez Marka Mamića, pokazali promjenjivo lice. Tehničke greške, lake pogreške u tranziciji, Rusi su znali iskoristiti...

Čeka se PCR test

PCR test dat će, tako, znak za finalno podvlačenje crte za Hrvoja Horvata. Tek će u ponedjeljak izbornik Horvat donijeti odluku o konačnom popisu putnika za Euro.

Što uopće očekivati od Horvatove rukometne Hrvatske, što je dobro, a što loše u igri, koji je realan domet... To i više od toga pitali smo jednog od najboljih hrvatskih vratara svih vremena, velikog Valtera Matoševića.

Valter je branio i mnogo puta obranio Hrvatsku na golu, ukupno u karijeri s reprezentacijom (igrao je i za propalu Jugoslaviju) kao igrač i čak i kao trener u mlađoj selekciji, te A selekciji Hrvatske 2016.

Mnoštvo medalja Valtera Matoševića

Ima Valter čak 6 zlata (tri s Mediteranskih igara - 1991. s Jugoslavijom, OI u Ateni 1996., Svjetsko zlato iz Portugala 2003., OI zlato iz Atene 2004.), dva srebra sa Svjetskih prvenstava s Islanda 1995. i iz Mađarske s U-19 Hrvatskom kao trener. Ima u vitrinama i dvije bronce iz 1994. i 2016. kao trener s reprezentacijom na Euru...

Matematika ovog velikana je, stoga, jasna. U rukometnoj karijeri je kao igrač i trener na velikim natjecanjima osvojio ukupno 12 medalja.

"Bilo je dobrih stvari u obje utakmice, ima tu još rezerve, ali na kraju krajeva, ima još 5 dana da se poslože kockice. Pogotovo kad se vrate što se tiče obrane Marko Mamić i Domagoj Duvnjak, jer naglasak i izbornika Horvata i stručnog stožera je na obrani. Međutim, u ove dvije utakmice stvarno smo imali velikih problema, prije svega sa suparničkim pivotima. Želim naglasiti da nas čeka to isto i na samom Euru, gdje su puno kvalitetniji i jači pivoti, posebno kod Francuza. Fabregas i Pechmalbec Dragan, kao i Arsenić kod Srba. Tu trebamo obratiti pažnju. No, povratkom Mamića i Duvnjaka, to će sasvim biti druga priča i što se tiče obrane i što se tiče agresivnosti, te faulova", kazao nam je u uvodu Valter Matošević.

'Vjerujem da ćemo na Euru ići kompletni'

Govorite kad se Duvnjak vrati. Što ako se ne vrate Dule i Cindrić za prvi krug, ako ne budu uspjeli imati dva uzastopna negativna PCR testa za izlaz iz karantene? EHF je, istina, ublažio protokol i spustio sa 14 dana izolaciju na 5 uz dva uzastopna negativna PCR testa u razmaku od 24 sata, ali sve to opasno visi. Plan B je, kako vidimo, izgubio od Rusije i odigrao promjenjivo.

"Vjerujem da će se vratiti, iako ne znamo što donosi sutra, takva su vremena. Najvažnije da se nitko nije ozlijedio, da su se igrači malo rastrčali, da je stožer vidio gdje su greške. Ponavljam, ima još dana do početka turnira, samim time i vremena za popraviti. Teško je bilo što kazati, ali vjerujem da ćemo na Euru ići kompletni, i s Duletom, Cindrom i Markom".

A plan B?

"E vidite, on uvijek postoji. Vidjeli smo da tih 5-1 baš ne funkcionira. Ali opet, hoću naglasiti da ima još dosta vremena za dosta toga popraviti. Jedno je trening, drugo je utakmica, ovi dvoboji s Rusima su nam dobro došli. Na Euro Hrvatska ide nažalost s porazom. Ovo su samo pripreme, tu je rezultat u drugom planu, ali uvijek je dobro slaviti i zadržati dobru atmosferu".

Što je konkretno bilo dobro, a što loše?

"Obrana nije bila na nivou. Dosta je tu bilo individualno, ali na kraju krajeva kolektiv uvijek izbaci jednog pojedinca. Danas je to bio gledajući golove Jaganjac, ali s druge strane imali smo raznovrsnost u napadu. Pogotovo u prvom dijelu u kojem su bile akcije izrađene za krila, pivota, križanja, uigrane akcije... No, zna se što je rukomet, sve polazi od obrane, vratarima je isto lakše braniti. No, poprilično smo imali problema s pivotom, a najbolji je pokazatelj su upravo bile ove dvije utakmice, prilično dosta smo imali problema, pogotovo jučer s pivotom, gdje nema dogovora i faula do kraja, da ta lopta lako dolazi na liniju, gdje je to čista situacija, otvoren šut ili penal. S druge strane, s Francuzima nas čeka isto to samo puno veći nivo. Isto tako je slučaj i sa Srbijom".

'Teško je išta predvidjeti'

Znači, ne igra vam dobro nova pivotska linija Hrvatske?

"Šušnja konstantno igra u Wisli Plock. Šipić se vraća, napadački je dominantan, znamo kako on igra za Hrvatsku. Vjerujem u njih, neće tu biti nekih velikih problema na turniru, vjerujem u sve dečke. Koliko god bili u problemima, bez obzira što Šušnja u klubu igra manje napadački, ne vidim da bi trebalo biti nekih velikih problema".

Da li bi igra Gadže dva na dva sa Šipićem mogla biti dobitna formula?

"Teško je to predvidjeti. Ovo su bile samo prijateljske utakmice, tu su igrači bili malo pod kočnicom, nije se išlo toliko oštro, nije se toliko radio prekršaj. Najbolje ćemo to vidjeti već u prvoj utakmici na Euru, ta igra dva na dva protiv Francuza, ali da je bilo dobro, bilo je".

Golmani?

"Jučer Šunjić, danas Pešić, bit ćemo i tu dobri. Bit je samo popraviti obranu, onda će i golmanima biti lakše. Imat ćemo onda i priliku zabijati lakše golove, tranziciju. Polazišna točka je obrana, od obrane sve počinje, na njoj treba poraditi. U napadu vjerujem da neće biti problema".

Realni domet - nepoznanica

Koliko realno Horvatova Hrvatska može na Euru i što bi za vas bio uspjeh?

"Hahaha, jako teško pitanje. Da kažem da prođemo grupu i da izgubimo, ispast ću bedak. Da kažem da ćemo osvojiti medalju, ispast ću bedak. Da kažem da ćemo ispasti u prvom krugu, ispast ću bedak. Sve je to relativno. Neka odu tamo, neka igraju najbolji rukomet, a rezultat će sam po sebi doći. Teško je išta prognozirati. Može biti dobro, a može biti loše. Imamo kvalitetu sigurno, ali može biti bijelo ili crno. Nemamo pravo stanje te reprezentacije, ne znamo stvarnu snagu ove momčadi Hrvatske. Ne znam na osnovu čega bih to mogao zaključiti, jer imaju i druge reprezentacije problem, pogotovo su problemi prisutni u hrvatskoj skupini C. Nema smisla suditi reprezentaciju Hrvatske po ove dvije utakmice. Teško je rezimirati pravu snagu Hrvatske", zaključio je Valter Matošević.