FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI TRIJUMF /

Euforija nakon pobjede nad olimpijskim doprvacima: Evo što pišu srpski mediji

Euforija nakon pobjede nad olimpijskim doprvacima: Evo što pišu srpski mediji
Foto: Maximilian Koch/imago Sportfotodienst/profimedia
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon poraza od Španjolske (29-27) Srbija je pomalo iznenađujuće slavila protiv Njemačke (30-27) i zasjela na drugo mjesto skupine A.

Utakmica je to koju ste mogli pratiti putem platforme VOYO, a do pobjede su srpsku reprezentaciju predvodili Vukašin Vorkapić i Uroš Kojadinović s po šest pogodaka. Malo je reći da su srpski mediji u deliriju zbog pobjede nad aktualnim olimpijskim doprvacima. Tako Kurir piše kako je ovo najveća pobjeda srbijanske rukometne reprezentacije ovog desetljeća, a golmana Dejana Milosavljeva naziva ministrom obrane. Režimski Informer pak piše kako je ovo "povijesna pobjeda" i kako su 'Orlovi' "pregazili Njemačku". Blic piše: "Olimpijski doprvak na koljenima pred Srbijom! Orlovi srušili moćne Nijemce i poručili: Nema predaje" te "Spektakl! Svi su otpisali ove momke: 'Orlovi' su pregazili olimpijske doprvake na Europskom prvenstvu!"

SVE O RUKOMETU ČITAJTE NA NET.HR

Srbija igra još jednu utakmicu preliminarne faze – onu protiv Austrije. Pobjedom ondje bi gotovo sigurno osigurala prolazak u drugi krug natjecanja, gdje se njihova skupina A križa sa skupinama B i C, u kojima se nalaze Danska, Francuska i Norveška.

POGLEDAJTE VIDEO: Srbija deklasirala Nijemce! Pogledajte zadnji napad i veliko slavlje Orlova

18.1.2026.
10:56
Sportski.net
Petr Stojanovski/imago Sportfotodienst/profimedia
Srpska Rukometna ReprezentacijaNjemačka Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKI TRIJUMF /
Euforija nakon pobjede nad olimpijskim doprvacima: Evo što pišu srpski mediji