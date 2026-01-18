Euforija nakon pobjede nad olimpijskim doprvacima: Evo što pišu srpski mediji

Nakon poraza od Španjolske (29-27) Srbija je pomalo iznenađujuće slavila protiv Njemačke (30-27) i zasjela na drugo mjesto skupine A.

Utakmica je to koju ste mogli pratiti putem platforme VOYO, a do pobjede su srpsku reprezentaciju predvodili Vukašin Vorkapić i Uroš Kojadinović s po šest pogodaka. Malo je reći da su srpski mediji u deliriju zbog pobjede nad aktualnim olimpijskim doprvacima. Tako Kurir piše kako je ovo najveća pobjeda srbijanske rukometne reprezentacije ovog desetljeća, a golmana Dejana Milosavljeva naziva ministrom obrane. Režimski Informer pak piše kako je ovo "povijesna pobjeda" i kako su 'Orlovi' "pregazili Njemačku". Blic piše: "Olimpijski doprvak na koljenima pred Srbijom! Orlovi srušili moćne Nijemce i poručili: Nema predaje" te "Spektakl! Svi su otpisali ove momke: 'Orlovi' su pregazili olimpijske doprvake na Europskom prvenstvu!"

Srbija igra još jednu utakmicu preliminarne faze – onu protiv Austrije. Pobjedom ondje bi gotovo sigurno osigurala prolazak u drugi krug natjecanja, gdje se njihova skupina A križa sa skupinama B i C, u kojima se nalaze Danska, Francuska i Norveška.

