Kad smo ga nazvali i oslovili s prvim pickom za izbornika hrvatske rukometne reprezentacije, odmah se ogradio od toga. Oprezan je nekadašnji kapetan zlatnih hrvatskih rukometaša iz 90-etih prošlog stoljeća, olimpijski pobjednik Goran Perkovac, kad se priča o njemu u kontekstu novog izbornika hrvatske rukometne reprezentacije, ali kako polagano odmiče razgovor, primjećuju se neke stvari. Primijetit ćete i vi dalje u tekstu o čemu se radi...

'Želim biti izbornik Hrvatske, imam viziju. Red-rad i disciplina'

Dakle, ovih dana dosta se piše, a i informacije koje dolaze do nas idu u tom smjeru, da je Perkovac nasljednik Hrvoja Horvata.

"Ma tko to zna što će još biti", odmah nam reže jednu nisku Goran Perkovac...

"Ali naravni da sam kao svaki trener koji se bavi rukometom, svi žele biti izbornici hrvatske rukometne reprezentacije, tako i ja. Ali, još uvijek sam oprezan. Lijepo je sve to čuti, ali čovjek uvijek mora imati jednu dozu opreznosti. Revolucionarnih ideja u rukometu trenutno nema puno, ja ih bar nisam vidio. Postoji samo ideja red-rad i disciplina. I upravo je to ono na čemu bih ja sve bazirao kad bih dobio šansu za klupu Hrvatske. Imam viziju. Rukometna reprezentacija ima kvalitetu, trebaju samo dovesti u red i taktički ekipu pripremiti da igra u datom trenutku najbolje što je moguće", kazao nam je u uvodu Goran Perkovac.

Sad je Lino na potezu

Rekli ste da ste razgovarali već s nekim ljudima iz HRS-a, što bi značilo da se priča konkretizira?

"Ja sam vam jako ozbiljan kad pričam o želji, idejama i onom kako vidim što treba reprezentaciji, što mogu dati kao izbornik. Ne znam kako je s druge strane. Koliko čujem i koliko sam informiran, puno toga ovisi o Lini Červaru i njegovom prijedlogu za razrješenje Hrvoja Horvata ili za mene rješenje - kao i prijedlog za novog izbornika. To ćemo sačekati da vidimo što to gospodin Lino Červar sprema kao iznenađenje."

Što nije bilo dobro na SP-u u igri Hrvatske? Bojimo se da će rukomet doživjeti sudbinu naše košarke...

"Iskreno, ne bojim se da će doživjeti bilo koju sudbinu poput hrvatske košarke. Imamo mladih rukometaša koji igraju u velikim klubovima. Igraju pritom vrlo važne uloge sa nekoliko starijih. Kvaliteta je sigurno tu. Imam osjećaj da mi trenutno nismo bili u stanju odigrati vrhunsku obranu. Jedino protiv Danske, a ovo sve ostalo je bilo relativno slabo. Mislim da čak i u napadu nismo više toliko jaki kao što smo bili. Na pojedinim pozicijama, a to su lijevi i desni vanjski, ne dajemo golove kao što smo zabijali prije jednostavne pogotke - s Petrom Metličićem ili Blaženkom Lackovićem ili nekim drugim teškim šuterima s 10 metara. Ali mislim da to nije problem. Jer, ukoliko se momčad pripremi dobro taktički, može se to sve ispraviti i popraviti", priča nam Goran Perkovac.

Ta 5+1 obrana se nameće kao opasno oružje hrvatskih rukometaša.

"Ja mislim da ne treba nikome nametati niti jednu obranu. Taj novi izbornik koji dođe sam će odlučiti koju će obranu igrati, a to će biti ona koja najviše odgovara toj ekipi. Bez obzira na koju obranu se odlučim, mi imamo potencijala, imamo igrača koji mogu igrati sve obrane - i visokih igrača i brzih igrača - kao i onih pokretnih. Svaka obrana se može vrlo pristojno odigrati. Nego, mi smo potpuno zaboravili 3-2-1 zonu, a upravo to je nekad bio naš forte. Igrali smo to najbolje na svijetu. Nitko tome nije mogao ni blizu, pa smo dobivali te Skandinavce uvijek, a sad se to više nigdje ne spominje. Ne znam, možda je to zona koja je sljedeća, ali kad bude bilo koja zona, ako se dobro uigra i pripremi, naši rukometaši to mogu odigrati".

3-2-1 stara revolucionarna zona

Počeo nam je Goran Perkovac pričati kao da je već izbornik - "bez obzira na koju se obranu odlučim". Slučajno ili slučajno, ali s razlogom? Znači, oživjet će 3-2-1 zonu kao staru revolucionarnu?

"Ne treba to zaboraviti, mislim ja sam uvjeren da mi to možemo ponovno dobro odigrati, uvjeren da skandinavske ekipe to još uvijek ne znaju razbijati. Znači, za neke suparnike se pripremiti, imati 3-2-1 zonu kao jocker."

To što govorite su revolucionarne ideje starog kova. Mogu li one vratiti reprezentaciju na onu igračku razinu TOP momčadi?

'Logično bi bilo da se Horvat povuče'

"Pa je, da i može... Nemam straha što se tiče naše ekipe. Jer, kad vidim s kojim sastavom Njemačka dolazi s lakoćom u četvrtfinale, to nisu igrači koji su bolji od nas. Ako bi uspoređivali, na više pozicija smo mi bolji. Dakle, strah od nečeg ne trebamo imati. Samo treba biti spreman - da svi zajedno jednim dobrim dobrim radom i motivacijom, kao i zalaganjem, krenemo prema naprijed. Svejedno tko bude izbornik, ja sam optimist i mislim da se taj pad neće dogoditi."

Što je, po vama, Hrvoja Horvata najviše koštalo izborničke funkcije, uz rezultate naravno?

"Svi mi znamo što čuva jednog izbornika i trenera, a to je rezultat (smijeh). Rezultati su jedino mjerilo i jedino čuvaju nekog ili ga ruši. Rekao bih sve ostalo te ruši. Znate, trenera postavimo, postavimo i izbornika, a onda ga drugi dan 70% ljudi ga kritizira i radi protiv njega. Mislim da ima barem malo rezultata, da bi on i dalje ostao na klupi Hrvatske - bez obzira na situacije koje je imao - i dalje bi bio izbornik. Imao je podršku Saveza, imao je podršku Line Červara. Međutim, rezultati su ga srušili. Ne znamo hoće li ga promijeniti ili ne, ali mislim da bi bilo logično da se povuče, jer rezultati daju jednu sliku koja mu sigurno ne ide u prilog."

'Nije me strah, idem srcem u to'

Treba li više strpljenja u hrvatskom rukometu? Hrvoje Horvat dobio je i strpljenja i vremena od Saveza. Bojimo se kako je to strpljenje, to malo potrebnog strpljenja, s Horvatom otišlo u vjetar...

"I ja mislim da neće puno dobiti vremena bilo tko dođe na klupu Hrvatske. Maksimalno do SP-a u Hrvatskoj za dvije godine, a poslije će se sigurno analizirati. Nije me strah. Idem srcem u to, ako budem uopće dobio šansu. Bio bih presretan. Meni je to želja već petnaestak godina. Hoće li mi HRS pružiti šansu godinu-dvije-pet ili deset, meni je to najmanje bitno. Najvažnije od svega za mene bi bilo dati nešto da se hrvatski rukomet vrati približno onom što smo nekad bili, a ne da budemo 9. 10 ili 15. Da dođemo barem među prvih 5-6. Ili u najgorem slučaju osam, a onda kasnije za godinu dvije ili tri da se počnemo penjati i rasti i osvajati medalje. A koliko ću ja tu ostati, to ćemo vidjeti. Rezultat je taj koji će sve govoriti".

'Teško je napraviti rezultat preko noći'

Jesu li se Zoran Gobac i Tomislav Grahovac ispucali glede strpljenja na Hrvoju Horvatu?

"Mislim baš obratno. Ja mislim da je situacija u zadnjih deset godina bila toliko nekako čudna, a dobivali su prilike izbornici koji po ničemu to nisu zaslužili. Mislim da je situacija dobra za sljedećeg i mislim da će HRS dati povjerenje novom izborniku. Jer, ponovno sad mijenjati - to bi bilo stvarno katastrofa. Sad mi najgore rješenje bilo za novog izbornika koji dođe da mu se da šansa na najmanje 4 godine i da mu se kaže - slušaj, evo rad! Mi smo sad približno dosta nisko, da ne kažem na dnu. I sad da probamo svi zajedno vući u istom pravcu. Teško je napraviti rezultat preko noći i zato mislim da bi trebalo povjerenje HRS-a, strpljenje i da taj čovjek osjeti da mu podupiru leđa igrači, treneri, čitava reprezentacija, Upravni odbor i svi ostali".

Rekli ste da su prilike dobivali izbornici koji to po ničem nisu zaslužili. Na koga točno mislite? Možemo redom nabrajati prošle izbornike - još uvijek aktualni ali ne još dugo Hrvoje Horvat, Lino Červar, Željko Babić, Slavo Goluža, Lino Červar opet...

"Ne želim govoriti o imenima, ali mogu reći da, recimo, sigurno po nekom rejtingu, trenerskom iskustvu, po nekom... Ma, bilo je izbora koji to možda i nisu zaslužili. Sve je to rađeno nekako - dosta netransparentno".

Povuci-potegni u Savezu

Nama se čini da određena kasta i pojedini moćnici u Savezu povlače konce. Ne da nam se čini nego mislimo da je baš tako.

"Ne znam stvarno što se događa, ne znam da vam budem iskren ni koje su uloge ljudi, tko odlučuje, ili bilo tko drugi... I to ne, u stvari, niti ne zanima. Zanima me samo da na mjesto izbornika dođe netko tko će imati šansu nešto promijeniti, koga će podupirati čitav rukometni Savez i rukomet kao sport, u krajnjem slučaju u čitavoj Hrvatskoj. Svi mi dobivamo s tim da nam je reprezentacija jaka i trenerima je lakše bilo gdje naći angažman, ako naša reprezentacija igra dobro. Svima će biti bolje - igračima će biti bolje i mislim da se samo može prosperirati na tome da nekog stave i da mu se dozvoli da radi".

Je li vas zvao Zoran Gobac?

"Ne, nije me zvao. Ali..."

U kakvim ste odnosima s njim?

'Ja i Zoran Gobac smo u jako dobrim odnosima'

"U jako dobrim odnosima. Mi radimo skupa već... Pa od kad sam ja bio u reprezentaciji. Nemamo neki prisni kontakt ali nismo se nikad ni svađali".

Kako komentirate informaciju koja već duže vrijeme postoji da je Slavko Goluža želja igrača?

"Teško mi je komentirati igrače, nemam puno kontakta s igračima. Slavko Goluža napravio je jako dobar posao u Zagrebu u kratkom vremenu. Ne znam da li bi bilo dobro i za klub i za njega da ode iz Zagreba. Ipak je odradio vrhunski posao. Pobijedio je Veszprem, odigrao u Bukureštu neriješeno, dok je Wislu Plock dobio vani. Ne vidim razlog da ode iz Zagreba. Ne vidim razlog da odlazi iz Zagreba i mislim da bi bilo jako pametno klubu i njemu da tamo i ostane", zaključio je Goran Perkovac.