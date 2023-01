U zadnjem kolu skupine IV na Svjetskom prvenstvu u Malmoeu hrvatski rukometaši su u ponedjeljak razbili Bahrein s 43-32 (17-16).Hrvatska je pobjedom protiv Bahreina osigurala deveto mjesto na ovom SP i olimpijske kvalifikacije za Pariz 2024, a plasman u četvrtfinale će biti moguć ako večeras Egipćani svladaju Dansku s nerealnih više od deset razlike.

Glavaš i Martinović kombinirano zabili 22 od 43 gola Hrvatske

Kod Hrvatske su najbolji bili Filip Glavaš i Ivan Martinović s po jedanaest golova. Ivan Martinović je bio bez promašaja, pa je i službeno ponio MVP nagradu za najboljeg igrača susreta. Filip Glavaš je isto zabio 11, ali uz dva promašaja.

Hrvatska ovo SP završava s četiri pobjede, remijem protiv Danske i porazom od Egipta, te imaju najbolji učinak od svih reprezentacija koje se nisu plasirale među osam najboljih. Nakon utakmice za komentar utakmice zamolili smo mladog i talentiranog rukometnog trenera Dinka Đankovića, koji vodi B momčad Veszpréma. Javio nam se Dinko iz Mađarske. U nedjelju su se vratili iz Poreča s priprema...

"Kako smo ono zadnji put rekli kad smo se čuli, najvjerojatnije smo završili SP s Egiptom. Tako je i bilo... Danas je to bila rutinska pobjeda i uopće nije bilo sporno da smo bolji i kvalitetniji. E sad, jesmo li trebali hvatati tih 20 razlike ili 22 koliko nam je trebalo. Možda i jesmo, čak i mislim da smo i mogli. Samo, pitanje je koliko bi nam to značilo poslije Egipta i Danske? Bahrein je bio zreo za tih 22 razlike, makar su oni pokazali puno veću kvalitetu od Belgije. Činjenica je i ta da smo stvarno pogriješili s tom obranom napočetku 5-1. Mene samo čudi jedno - Nakon 8, 9 ili 10 minute mogli smo već vidjeti ta 5+1 nije dobra obrana za Bahrein i tad se trebalo mijenjati obranu, a ne u 20. minuti", kazao nam je Dinko Đanković i nastavlja:

"Nije bio problem u pokretljivosti u toj 5-1, već jednostavno Hrvatskoj je nedostajao kontakt. Morali smo raditi sitne faulove, pokušavali smo ih tako niske zaustaviti tijelom ali nije išlo. Poslije smo prešli u 6-0 ali što se onda događa? Malo su oni digli svoje samopouzdanje, uživali su u igri i lakše su igrali. Kad smo promijenili obranu u 6-0, e onda smo imali problema s pokretljivošću igrača unutra koji igraju, a to su Musa, Gojun i sad je mali Grahovac na kraju igrao. Njihova snaga je tu, gusti smo ali rukomet je danas puno brži i igrači su brži. Rukomet se totalno promijenio."

Dominira brz rukomet

Znači, drugi su se ubrzali a mi smo ostali spori?

"U drugom smo dijelu vidjeli to, da smo spori. Nogama ne stižemo zatvoriti neke stvari. Tu ćemo morati naći igrače koji će igrati te pozicije. Je li to Šarac, je li on budućnost te obrane ili Jaganjac, ne znam. Što se tiče napada, tu smo konkretni i fini, igrali smo solidan napad na turniru. Puno smo dobili s Ivanom Martinovićem, to je sad dokazano. Dobili smo desnog vanjskog koji će biti naša budućnost. Nažalost, malo je, doduše, tanak u obrani ali tu brzinu koju imamo s tercetom Cindrić-Karačić-Martinović, sa Šipićem na crti kao pivotmena, to bi mogao biti moćan napad. Naravno, imamo tu širinu s Jaganjcem i Šarcem. Za napad nema problema, ali obrambeno smo podbacili, to je činjenica."

Goran Šprem je na poluvremenu u emisiji 'Vrijeme je za rukomet' poludio i bio jasan kazavši kako je dosta više i kako ovo nije dobro i točka!

"Ne treba biti previše strog, ipak smo dobili rutinski uvjerljivo Bahrein. Ali činjenica, ako ćemo tražiti probleme, a bilo ih je, onda smo imali problema s obranom. Slažem se da Kuzmanovića treba forsirati, ali nama treba golman koji ima kontinuitet u klubu, koji brani dobro. Moje je mišljenje da nađemo dva ili tri golmana i da ih forsiramo 10 godina. A ovako... Iz natjecanja u natjecanje mijenjati golmana - sad malo ovog, sad malo onog - Mislim da to nije dobro. Sve reprezentacije koje su u vrhu ne mijenjaju golmane. Moraš dati golmanu na važnosti, golman se mora osjećati sigurno i zadovoljno. A ne ovako, da ne znaš jesi li ili nisi."

Krucijalni problemi

Obrana i golmani su bila naša dva krucijalna problema na ovom SP-u...

"Slažem se, to su bila naša dva krucijalna problema na ovom SP-u. Evo, u 5+1 obrani danas nam je nedostajalo kontakta, prekršaja, faula... Previše smo se izmicali i gubili duele jedan na jedan. I obrana 6-0 u drugom dijelu, isto smo realno primili puno golova. Nedostaje nam pokretljivosti kod naših visokih igrača. Moramo naći pokretljivije igrače, iako vjerujem da ovi koji su tu moraju biti pokretljiviji. Jer očito, ako Gojun i Musa još u Zagrebu mogu odigrati utakmicu u Lige prvaka, a tko zna, možda je turnir za njih predug. Oni znaju igrati obranu, ali rukomet se promijenio i sve je brže i brže. Moramo i mi biti brži u obrani i raditi faulove, uz kontakte".

Postavlja se pitanje je li ovo bila posljednja utakmica Hrvoja Horvata kao izbornika Hrvatske? Jer, em još jedan neuspjeh pod njim, em odnedavno je trener Wetzlara, a u HRS-u ne gledaju blagonaklono na dvije funkcije, pogotov ako ne živiš u Zagrebu pritom...

'Kontinuitet je najbitniji'

"Najgore od svega što je sad i sam Cveba svjestan pogrešaka, što ne valja u momčadi, što nije dobro. Ima nakon ovog još bolji uvid u situaciju. Njemu je ovo, s kvalifikacijama za OI u Tokiju, bilo treće natjecanje i možda bi i on sad uspio. Ipak je ovo njegov sistem igre. Ne znam što će biti sa Cvebom, ako dođe novi izbornik mogao bih opet sve mijenjati. HRS to najbolje zna što će. Moje mišljenje općenito u kolektivnom sportu, svejedno klupski ili reprezentativni, da je najbitniji kontinuitet. Ako se stalno mijenja, to nije dobro. To smo radili s golmanima, sad bi i to htjeli s izbornicima. Trebamo nekad reći hajmo vjerovati u nešto držati se toga plana. Mi stalno nešto mijenjamo - mijenjamo trenere, igrače, pa onda u 3 godine promijenimo 15 igrača. Idemo se odlučiti za neku bazu i gurati to dalje. ove godine nismo imali sreće, možda smo progriješili i s pripremama i utakmicama u tom dijelu, možda su utakmice trebale biti teže zbog ritma. I još nešto - Mi smo sad za plasman od 5 do 10 mjesta realno, nismo više o TOP 4. To su Danska, Švedska, Francuska i Španjolska. Od toga ne treba bježati. To je tako... I svakako ključeve reprezentacije u ruke Luki Cindriću. Pokazao je u Švedskoj da može biti glavni lider ako ne obrane, onda napada. Jer, s njim napad je funkcionirao savršeno kao liderom", zaključio je Dinko Đanković.

Svjetsko rukometno prvenstvo koje se igra u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je do 29. siječnja, a napete i atraktivne utakmice gledatelji mogu pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.