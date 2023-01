Ništa od čuda. Danski rukometaši svladali su u ponedjeljak navečer Egipat 30-25 (17-12) u zadnjoj utakmici IV skupine drugog kruga natjecanja po skupinama na SP-u, pa je Hrvatska okončala svoj nastup na turniru u Švedskoj bez četvrtfinala, kao deveta. Dobro je to što 9. pozicija vrlo vjerojatno osigurava dodatne kvalifikacije za OI u Parizu.

Hrvatskoj je za prolaz trebala pobjeda Egipta s 11 i više razlike, no već nakon petnaestak minuta Danci su vodili s 9-3 i bilo je jasno da je sve osim pobjede dvostrukih svjetskih prvaka znanstvena fantastika. A još veža znanstvena fantastika ležala je u činjenici da Egipćani moraju dobiti Dansku s najmanje 11 razlike, da pogura Hrvatske na tu drugu poziciju.

Nemoguća misija

"Ovo je bila nemoguća misija da Danska izgubi na svom terenu od Egipta, pred 12 000 danskih navijača u Malmou. I to još s velikom razlikom. Te mikrošanse za Hrvatsku i plasman u četvrtfinale pale su u vodu i još ćete dugo žaliti za onom prvom utakmicom na SP-u protiv Egipta i poraz -9", kazat će izbornik Irana Veselin Vujović.

Danci su dobili prvo poluvrijeme s 17-12, a u drugom dijelu su Skandinavci znalački sačuvali snagu i pobjedu. Pitlyck i Gidsel su s po 8 golova predvodili Dance, a Saeed s 6 Egipćane. Danska je tako zauzela prvo mjesto u skupini i u četvrtfinalu će igrati s Mađarskom, dok će Egipat na domaćina Švedsku...

"Generalno, utakmica s Egiptom obilježila je sudjelovanje Hrvatske na ovom SP-u. Egipat vas je pratio čitavi turnir poput kakve avetinje. Danci su, pak danas, pokazali svoju snagu. U svim elementima igre su bili jači. Egipat nije bio dostojan suparnik danas. To je bilo jasno od samog početka. Vidjet ćemo kako će stvari teći, znaju se sad i parovi četvrtfinala. Bit će zanimljivih utakmica.

Je li pošteno po vama da jedna reprezentacija koja je izgubila jednu utakmicu na prvenstvu, remizirala s jednom Danskom i dobila 4 utakmice uvjerljivo, na kraju završi kao 9. na turniru? Primjerice, Mađarska je u četvrtfinalu, a oni su izgubili od Švedske i Portugala...

"(Smijeh). E vidite, to vam je tako u sportu. Opet ste mi postavili pitanje na koje se može odgovoriti, pristupiti na dva načina. Često se takve stvari događaju. Pobijediš nekog u grupi, ali zbog ostalih rezultata ti nesretno jednom izgubiš, on prođe i osvoji medalju s dva poraza. Takva je matematika, takav je sistem natjecanja. Moglo se to dogoditi i Egiptu da s jednim porazom ispadne prije četvrtfinala. Ma, bilo kome se to moglo dogoditi. Iako, malo je frustrirajuće za rukometaše Hrvatske takvo što, takav jedan rasplet, ne samo za rukometaše nego i za javnost u vašoj zemlji, da toliko skupo plate taj jedan poraz. Međutim, što da kažem..."

Ni mi neznamo što da kažemo, ovo je treće natjecanja na kojem Hrvoje Horvat vodi reprezentaciju kao izbornik neuspješno - kvalifikacije za OI u Tokiju 2021., EP u Mađarskoj 2022. i sad SP u Švedskoj i 9. mjesto. Zašto je Hrvatska ponovno bila ispod razine svoje igre i kvalitete?

'Nikad se neće roditi generacija koju ste imali s Ivanom, Metličićem...'

"To bi ljudi u hrvatskom rukometu trebali odgovoriti na to pitanje. Naprosto, ne može se godinama hrvatski rukomet držati povijesno za onu slavnu generaciju koja se teško više može ponoviit. Ne vidim osobno da se takva jedna generacija, takva ekipa, može ponoviti. Ivano Balić, Petar Metličić, Blaženko Lacković... Sve legenda to legende... Čak ni oni nisu tada sistematski to napravili, odosno ta generacija nije sistemski stvarana. To nije bio produkt nekog sistematskog rada, plana, strategije razvoja igrača. Jednostavno, dogodila se generacija talentiranih momaka i na rezultatima i na njihovim leđima godinama se poslije igralo. Oni su dali ton, način i put kako se pobjeđuje. Međutim, godinama je ta neka transfer politika hrvatskog rukometa da igrači jako mladi odlaze van. Da ne stasaju rukometno u svojoj zemlji. I da ih onda nema dovoljno. Puno tu treba vremena za raditi s mladima, puino više vremena. Hrvatskom rukometun nedostaje i jedna jaka liga. Sad je to da kažemo sasvim drugačije i tome se plaća skupo cjena. Bilo što drugo reći nije korektno prema izborniku Horvatu. Ja ga smatram jako mladim i dobrim stručnjakom. Ne kažem da bi ja možda ili netko drugi radili drugačije nešto, ne kažem ni to da bi pritom bio bolji rezultat, ali svi koji gledamo neku partiju šaha sa strane znamo koji potez dobiva, ali kad se sjedne u šahovsku stolicu nasuprot suparnika šahiste, onda je za stolom teško povući pravi potez. Jer ste onda na oku, na udaru kritika i svih živih", kazao nam je Veselin Vujović i dodao:

"Isto tako, prije početka velikih natjecanja Hrvatska doživi uvijek neke probleme s ozljedama. Evo, vi već drugo-treće veliko reprezentativno natjecanje nemate najboljih rukometaša. Sigurno da bi s Jaganjcem dobili jednu jačinu i snagu i u obrani i u napadu. Pešić bi na golu značio puno više. Da je tu jedan Luka Stepančić, koji je out već dvije-tri godine, a nije bilo ni Tina Lučina ovog puta. I kad uzmemo taj faktor koji je uvijek prisutan, faktor impresije, na koji nikad ne možete računatri kao što ne možete računati da ćete imati sreću u dvoboju s nekim, ali on je uvijek tu. Mislim da taj faktor povreda puno utječe da bi se stvorila prava slika o trenutnom stanju hrvatske rukometne reprezentacije."

Javnost u Hrvatskoj dosta je kritična prema Hrvoju Horvatu, a neki rukometni uglednici u Hrvatskoj, kao i navijači, smatraju kako je Hrvoje Horvat u ruke dobio Ferrari, a jedva da golf zna voziti.

'Mene vidiš kad dreknem, nekako to sve očekuju od mene. Ne i od Horvata'

"Evidentno je da je Hrvatska i danas protiv Bahreina, u prvom dijelu, imala golmane koji su momčad držale rezultatskog priključka, a obrana je bila... Znate, ja volim reći obrana ti garantira neriješeno ako napad izdrži. Meni je samo čudno, sjećam se kad je Hrvoje Horvat počinjao, on je bio jedan smiren trener bez oštrog tona. Super se odnosio prema igračima. Ponekad sam mu se divio u smislu da bi ja u tom trenutku izgorio. Sve to nešto mirno, staloženo, tiho... I onda mu je to netko zamjerio i sad on diže glas i tenzije, ali meni to nije prirodno kod njega. Nije on kao ja. Mene vidiš kad dreknem, nekako to sve očekuju od mene. To što je on fin to je jedna sjajna odlika i imam veliko mišljenje o njemu. Znate, najgore se nači na udaru javnosti. Javnost je najgori mogući sudac koji ti može suditi. Ne znam što će učiniti HRS, ali..."

Očekuje se da će otići s klupe Hrvatske nakon ovog još jednog lošeg rezultata. Biste li vi bili izbornik Hrvatske?

"Često me to pitaju. Stalno ne povezuju s klupom hrvatske rukometne reprezentacije. Siguran sam da Hrvatska još dugo godina nećete imati stranca na klupi. Svakom treneru bi bila čast izbornički voditi rukometnu reprezentaciju Hrvatske, jednu takvu rukometnu reprezentaciju, ali uvjeren sam da će u HRS-u naći novog izbornika iz svojih redova."

Vi niste stranac. Živjeli ste u Zagrebu i trenirali PPD Zagreb, govorimo istim jezikom. Ljudi vas u Hrvatskoj rukometno cijene. I sami ste nam kazali ne jednom da ste u Zagrebu kao doma.

'Ne osjećam se kao stranac, sigurno ne u Hrvatskoj'

"(Smijeh). Ma to sam ja tako samo rekao. Da vam budem iskren, niti se ne osjećam kao stranac, pogotovo ne u Hrvatskoj. Apsolutno se kod vas ne osjećam kao stranac. Hipotetski, imam dvije putovnice. Mislim da će se tu zavrtiti opet neko ime trenera koji su tu već bili,jer mladih nema ili su tu oni koji su otišli.

Danci su vas, poput Duvnjaka, opasno uzeli na zub nakon što ste za Mathiasa Gidsela rekli da je mali miš i poručili mu da se srami zbog ponašanja jer je Dule legenda. Oglasio se nakon toga i bivši danski rukometaš Bent Nygaard - "Nikad od Vujovića nisam čuo da se ispričao za nešto što je napravio, neki svoj ispad kojih ima, tako da on nema što komentirati. Vujović je 2019. dobio otkaz kao izbornik Slovenije, nakon što je tijekom time-outa igraču rekao da umre. Nakon toga je drsko kritizirao vodstvo EHF-a, 2008. je dobio suspenziju kao trener Schaffhausena zbog fizičkog napada na suce, 2006. je bio pod istragom zbog sumnje da je pustio utakmicu, a 2002. je dobio otkaz nakon masovne tučnjave u Ciudad Realu. To kad je rekao vlastitom igraču, da umre za vrijeme time-outa, je zastrašujuće tako da za tog čovjeka nemam ni trunke poštovanja. Njemu se takve stvari stalno događaju kroz karijeru i mislim da on nema pravo nikome govoriti ništa o poštovanju. Tužan sam i ljut zbog toga što je rekao, ali najviše u svemu tome pati rukomet".

'Ne zanima me što pišu o meni'

"Pročitao sam sve to i na pitanje jednog novinara ovdje na SP-u odgovorio sam u svom stilu. Da me apsolutno ne zanima što Danci pišu. Bitno mi je samo da u novinama bude moja velika slika, što veća, da mi i popularnost bude veća (smijeh). Ne vjerujem i ne ide mi u glavu - dakle, oni su radi jednog običnog faula, nikakvog, oni su jednog Duvnjaka pribili na stup srama, jednog velikog sportaša, gentlemana, gospodina. Evo, danas protiv jednog Bahreina, kakva je to reprezentacija, svaki napad Hrvatske oni su zviždali i navijali za Bahrein, suparnika Hrvatske. To i moj slučaj. Ma nevjerojatno. Htio bih zatvoriti tu temu jer mi je već na vrhu glave, ma degutantno. Dobivam prijeteće poruke, svakakav sadržaj na društvenim mrežama. Pa, moja je kći dobila isto takve poruke. Ja i dalje mislim da je ovaj mali Mathias Gidsel daleko od jednog lava kakav je Duvnjak. Pa, makar ga i ja nazvao malim mišem, namjerno sam to kazao jer je on talentirani rukometaš, sjajan igrač, samo što se tada bio ponio jako ružno, baš poput malog miša."