Izjava izbornika Irana i jednog od najuglednijih rukometnih stručnjaka s ovih naših napaćenih prostora Veselina Vujovića za Index, u kojoj je danskog igrača, ponajboljeg njihovog rukometaša i strijelca Mathiasa Gidsela prozvao "malim mišem" i poručio mu da se srami zbog ponašanja jer je Dule legenda - naišla je na žestoke reakcije danskih igrača i stručnjaka, kao i tamošnjih medija koji udaraju po svima koji su stali u Domagojevu obranu.

No, nije stalo samo na medijima i stručnjacima, nego su i danski simpatizeri, koji u velikom broju dolaze u Švedsku pratiti svoju moćnu reprezentaciju na SP-u, bez razloga uzeli Duvnjaka na zub, pa su mu jučer zviždali za vrijeme susreta Hrvatske i Belgije...

Popljuvao Gidsela

Vujović, koji na ovom Svjetskom prvenstvu vodi Iran, kritizirao je dobrano Gidsela zato što nije Domagoju Duvnjaku pružio poput čovjeka ruku, nakon njihova duela na utakmici Danske i Hrvatske.

"Utakmica je bila predivna, ali sve mi je uspio pokvariti onaj Gidsel. Taj mali miš uništio mi je utakmicu. Ruku ti pruža Domagoj Duvnjak, jedan od najvećih u povijesti, a ti, jadniče jadni, ne želiš prihvatiti ispriku. Srami se, balavče jedan, ima da tu ruku ne pereš mjesec dana kad ti je Duvnjak pruža. Ajde da je to napravio nekome od mojih Iranaca, ne podcjenjujem Irance, ali tako je postupio prema legendi rukometa", rekao je Vujović za Index.

Javio se Gidsel

Nakon toga se javio i Gidsel, koji je rekao da nije pročitao cijeli članak, nego da je samo vidio da ga je Vujović nazvao malim mišem. Danska zvijezda rekla je da se takav ton nigdje ne bi smio koristiti i nije želio dalje komentirati, a nakon njega se oglasio i bivši danski rukometaš Bent Nygaard.

"Nikad od Vujovića nisam čuo da se ispričao za nešto što je napravio, neki svoj ispad kojih ima, tako da on nema što komentirati", istaknuo je Nygaard za dansku televiziju, koja je potom objavila pet situacija iz Vujovićeve karijere uz komentar kako je Gidsela uvrijedio čovjek koji je radio puno gore stvari od njega.

Svi Vujini grijesi prema danskom mediju

"Vujović je 2019. dobio otkaz kao izbornik Slovenije, nakon što je tijekom time-outa igraču rekao da umre. Nakon toga je drsko kritizirao vodstvo EHF-a, 2008. je dobio suspenziju kao trener Schaffhausena zbog fizičkog napada na suce, 2006. je bio pod istragom zbog sumnje da je pustio utakmicu, a 2002. je dobio otkaz nakon masovne tučnjave u Ciudad Realu", objavljeno je u prilogu, nakon čega je Nygaard dodao:

"To kad je rekao vlastitom igraču, da umre za vrijeme time-outa, je zastrašujuće tako da za tog čovjeka nemam ni trunke poštovanja. Njemu se takve stvari stalno događaju kroz karijeru i mislim da on nema pravo nikome govoriti ništa o poštovanju. Tužan sam i ljut zbog toga što je rekao, ali najviše u svemu tome pati rukomet."

I Ivan Ninčević žestoko udario po Gidselu

Nije Vujović jedini koji je imao žestok istup na navedenu temu. Mi smo jučer razgovarali s Ivanom Ninčevićem, bivšim hrvatskim rukometašem, trofejnim Zadraninom koji je s Hrvatskom osvajao odličja na velikim natjecanjima. Ivan Ninčević nam je rekao:

"Vujović je najbolje kazao - 'Onaj mali miš' - Da se onako odnosiš prema Duletu. Ok, faul, čovjek mu da ruku... I od svih mogućih igrača, znači, Dule je bar poznat kao fer i korektan rukometaš - da nikad ne udara, ništa... I ako je namjerno, uvijek se Domagoj ispriča. Katastrofa".

Ninčević je stao u obranu svog nekadašnjeg suigrača u reprezentaciji i prijatelja s kojim se svako malo čuje. Inače, Duvnjak i Gidsel, kako je to otkrio sam kapetan hrvatske rukometne reprezentacije, popričao još dodatno u hotelu s Gidselom i sve se izgladilo... No, repovi ostaju...

"Domagoj Duvnjak je prije svega jedan gospodin u pravom smislu riječi. Čovjek ima sportske i ljudske manire, tako da ti koji su zvižde, koji ga prozivaju i svašta govore, nemaju uopće pravo niti pojma što rade. To što se dogodilo... Usporenu snimku sam gledao 6 puta valjda. Čovjek je dobio udarac u prsa, a izvalja se dole kao da ga je pokosio rafalom netko. Ja bih ga stvarno streso... Ok, možda ne tad na toj utakmici ali pazite ovo sad. Čekao bi ga godinama ako treba. I onda bi mu vratio, stresao bih ga garant. Vratio bi mu. Takvog sam karaktera. Evo, meni je Jansen namjerno slomio jagodičnu kost udarivši me namjerno glavom u glavu. Ali, sve smo riješili, ispričao mi se i prihvatio sam ispriku, kako dolikuje ljudima i normalnom svijetu. A ovo malo g*vno da tako moram reći... Čitavu je utakmicu odigrao i on onda glumi nekog frajera. Kad-tad će ga na zub uzeti svi. Takvi igrači uvijek n*jebu i dobiju batine. I neka dobiva batine čitavu karijeru, ako može trpiti odlično". Što nam je još rekao Ivan Ninčević pročitajte - OVDJE.

Svjetsko rukometno prvenstvo koje se igra u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je do 29. siječnja, a napete i atraktivne utakmice gledatelji mogu pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.