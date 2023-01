Rukometni svijet ne prestaje pričati o nesportskom potezu danskog reprezentativca Mathiasa Gidsela kada se na terenu susreo s hrvatskim kapetanom Domagojem Duvnjakom.

'Dule' je napravio je prekršaj na Gidselu. Danac je dobio udarac u vrat te je teatralno pao na pod. Duvnjak je dobio kaznu od dvije minute isključenja, potom se išao ispričati Gidselu, ali je Danac odbio njegovu ruku. Išao mu se Duvnjak ispričati i na kraju same utakmice i objasnio mu je kako ga nije udario u vrat, ali je Gidsel i tu ispriku odlučio ignorirati.

"Nikad nisam prošao nešto ovakvo, ponekad je bilo prilično divlje. Nije prvi put da sam u takvoj situaciji s njim, on to radi svjesno, to nije rukomet, bio je to udarac šakom u glavu. Hrvatima su dopuštene neke divlje stvari", rekao je tada Gidsel.

'Ta buka koja se digla nema smisla'

Hrvatski navijači nisu mogli oprostiti Gidselu nesportsko ponašanje pa su ga zasuli komentarima na njegovom Instagram profilu. U jednom trenutku brojao je skoro tisuću komentara ispod svoje objave, a onda je jednostavno ugasio opciju komentiranja.

Gidsel se sada ponovno oglasio, a osvrnuo se i na izjavu Veselina Vujovića koji mu je poručio da je mali miš.

''Mislim da je to pomalo nasilan komentar. Barem nisam tako odgojen: izlaziti u medije i zaje*avati ljude. Ni ja takve stvari baš ne želim komentirati. Generalno mislim da takav ton nigdje ne pripada. Ne želim gubiti vrijeme na to. Ni ta buka koja se digla oko Duvnjaka i mene nema smisla'', rekao je Gidsel i otkrio da se ipak našao s Duvnjakom, jer su Hrvatska i Danska u istom hotelu.

'I Duvnjak i ja smatramo da se malo pretjeralo'

''Naravno da smo razgovarali. Samo to nismo radili pred kamerama, a onda razumijem da postoji medijska pisanja o tome, ali naravno da smo razgovarali zajedno izvan terena'', dodao je 23-godišnji Danac pa nastavio:

''I ja i Duvnjak smatramo da se malo pretjeralo. Naravno da se poštujemo. Imam ogromno poštovanje prema njemu i onome što je napravio za hrvatsku reprezentaciju. Među nama je dobra atmosfera. Mi smo profesionalci.''

Onda je komentirao i napad hrvatskih navijača na Instagramu. Pitali su ga je li vidio sve komentare.

''Mogao sam osjetiti da je bilo nezadovoljstva sa strane hrvatskih navijača. Ali to je život. Ne mogu previše ulaziti u to.''