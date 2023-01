U susretu 1. kola skupine IV drugog kruga Svjetskog prvenstva, hrvatska rukometna reprezentacija je u Malmou pred više od 11.000 gledatelja odigrala 32-32 protiv svjetskih prvaka Danaca i tako ostala samo na teoretskim izgledima za plasman u četvrtfinale.

Hrvatska je odigrala sjajno, čvrsto i borbeno, ali nažalost nije uspjela slaviti protiv dvostrukih svjetskih prvaka. S bodom ostajemo teoretski u igri za plasman u četvrtfinale, no šanse su minimalne.

Hrvatska je veći dio utakmice vodila, u jednom trenutku smo imali i četiri razlike, no Danska se vratila, u završnici je povela, imala je i zadnji napad koji nije realizirala. Cindrić je u zadnjoj sekundi pucao sa sredine terena, ali nije uspio.

Najefikasniji u hrvatskim redovima bili su Marin Šipić s devet, Filip Glavaš s osam, te Luka Cindrić s pet golova, dok je Mate Šunjić imao šest obrana. Dance su predvodili Simon Bogetoft Pytlick s devet i Mikkel Hansen s osam golova, dok je Niklas Landin imao šest obrana.

U jednom trenutku prvog poluvremena Domagoj Duvnjak napravio je prekršaj na Mathiasu Gidselu. Danac je dobio udarac u vrat te je teatralno pao na pod. Duvnjak je dobio kaznu od dvije minute isključenja, potom se išao ispričati Gidselu, ali je Danac odbio njegovu ruku. Poprilično bezobrazan potez…

"Nikad nisam prošao nešto ovakvo, ponekad je bilo prilično divlje. Nije prvi put da sam u takvoj situaciji s njim, on to radi svjesno, to nije rukomet, bio je to udarac šakom u glavu. Hrvatima su dopuštene neke divlje stvari", rekao je Gidsel