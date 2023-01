Hrvatski rukometaši pobijedili su danas Maroko sa 36-24 (15-12) u posljednjoj utakmici prvog kruga Svjetskog prvenstva i s dva boda odlaze u drugi krug natjecanja u Malmo, gdje ih već u četvrtak čeka dvoboj protiv Danske, svjetskih prvaka, branitelja naslova... Bit će to ključni dvoboj za našu rukometnu reprezentaciju u borbi za četvrtfinale Svjetskog rukometnog prvenstva. Najuspješniji hrvatski rukometni izbornik ikad Lino Červar, nakon pobjede nad Marokom, otvorio je dušu i odlučio se obratiti čitavoj naciji - putem Net.hr-a, najčitanijeg RTL-ovog portala...

'Svi trebamo preuzeti dio odgovornosti'

Lino Červar, koordinator svih muških reprezentativnih selekcija pri HRS-u, u svom energičnom monologu otkrio nam je ono što mu je na duši. Na svoj način obratio se Mago di Umago cjelokupnoj hrvatskoj javnosti...

"Sve ću vam reći, sad ću vam sve reći. Ljudi će to htjeti čuti. Želim da čitava nacija čuje ovo. Dakle, ovo je moje mišljenje. Prihvaćam činjenicu da nakon srebra 2020. na EP-u rukomet ne postiže one rezultate koje ljubitelji rukometa, sporta i svi građani Hrvatske od nas očekuju. I svi mi koji radimo u rukometu - treneri, igrači, djelatnici, moramo preuzeti dio odgovornosti. I pored toga, što smo krenuli s porazom, u najvažnijoj utakmici i što smo danas bili, po meni, na koljenima, kao čovjek koji sam s ponosom vodio hrvatsku rukometnu reprezentaciju oko 250 puta, želim reći da se hrvatsku rukomet neće predati. Borit ćemo se mi još bet obzira na sve i za Olimpijske igre u Parizu. Borit ćemo se na EP-u naredne godine i veliki povratak na vrh svjetskog rukometa na Svjetskom prvenstvu u našoj domovini za dvije godine. Neovisno što tko mislio", govori nam Lino i u jednom dahu nastavlja:

"Mada, ne smijemo nikad zaboraviti da rukomet je početkom 2000-godine duže vremena bio prvi kolektivni sport u našoj državi s 22 osvojene medalje i nedostižnim podvigom u svijetu sporta, gdje smo od posljednje reprezentacije Europe za 18 mjeseci postali svjetski prvaci i olimpijski pobjednici, što u svijetu sporta, u kolektivnim sportovima, nitko od postojanja nije to uspio napraviti. Neovisno o tome što se ponekad u Hrvatskoj o tome šuti."

'Moramo se odmah resetirati i osmisliti razvojni program odličnih mladih selekcija'

Nije na tome stao...

"Kako dalje? Moramo se odmah resetirati i osmisliti razvojni program odličnih mladih selekcija djece - U-14, U-16, U-18, U-20 - S kojima smo započeli s inovativnim hrvatskim sustavom igre. Naprimjer, na netom završenom EP-u U-18, dakle radi se o djeci koja imaju do 18 godina, naši kadeti su bili ispred svjetskih rukometnih velesila - Francuske. Danske, Norveške, Slovenije, Srbije i Mađarske - što dokazuje da imamo budužnost. Ali, mi u Hrvatskoj nemamo razvojne programe koji se sprovode kroz praćenje talenata. Nemamo infrastrukturu. Nemamo ni dvoranu. Nemamo čak ni svoje društvene prostorije u Savezu, nego smo podstanari. Nemamo trenera ni djece koji nam preko sumnjivih agencija - a to treba naša sportska inspekcija ispitati - odlaze u inozemstvo, napuštajući škole i fakultete - vraćaju se u domovinu neispunjenih rukometnih ambicija i bez potrebnog obrazovanja zbog ne brige društva".

Lino je za kraj rekao:

"Po meni, trebamo odgajati vrhunske rukometaše, ali i istovremeno obrazovane i dobro odgojene ljude. E to su faktori uspjeha u budućnosti. Vi kao mediji imate artikulaciju prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti države. Da im se objasni zašto - jer to je nebriga države - da se to događa. Iako su to sve naše greške i trenera i djelatnika, kao i igrača", zaključio je Lino Červar.

Svjetsko rukometno prvenstvo koje se igra u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je do 29. siječnja, a još mnoštvo napetih i atraktivnih utakmica gledatelji mogu pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.