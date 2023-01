Trener Nexea, poznati slovenski rukometni stručnjak Branko Tamše, analizirao nam je utakmicu Hrvatske i SAD-a u nedjelju kasno navečer, kao i generalno hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Javio nam se Branko iz Velenja putem Google meeta. Naravno, osim utakmice ušao je dublje u genezu problematike ovog uspješnog sporta u Hrvatskoj, te pričao i o reprezentaciji Slovenije. Naravno, prošli smo i ostale rukometne aktualnosti.

"Ljudi u Hrvatskoj naučili su da rukometaši stalno osvajaju medalje, ali to je bilo nekad. Hrvatska publika naviknula je na to, jako su zahtjevni. Nekad s pravom, nekad ne. Treba znati da niti jedna reprezentacija ne može trajati 20 godina u komadu, mora ići amplituda gore - dolje. Ne bi mene začudilo da Egipat ponovno dođe među 4 najboljih".

"Jako mladi igrači odlaze iz Hrvatske i to trebam i želim naglasiti - Odlaze za jako niske novce na početku njihovih karijera. I tu se gubi škola, onaj rad koji trebaju proći, ono iskustvo. Vani su hrvatski igrači gladijatori, nema maženja i tepanja kao u Hrvatskoj, ne gledaju ih kao treneri u Hrvatskoj koji stoje iza svojih igrača. Moraš opravdati novce. Ako ne opravdaš, odmah te mijenjaju. Također, mladi hrvatski rukometaši vani dobivaju smiješne novce, a još tragičnije je da u Hrvatskoj ni to ne mogu dobiti i da odlaze u Mađarsku, Sloveniju itd... To je po meni najveći problem. Bez novca se jednostavno ne može. On je sastavni dio svega. Svi gledaju na novac, i roditelji tih igrača koji odlaze van kako bi zaradili. To je veliki problem hrvatskog rukometa i igrača."

Što nam je još Branko Tamše rekao pogledajte u videoanalizi.