28. SP u rukometu

Mjesto održavanja: Husqvarna Garden (Jönköping)

Početak: 20.30

Hrvatska - Maroko 0-0

15.58 - Valter Matošević u nedjelju nam je nakon utakmice protiv Amerikanaca kazao sljedeće:

"Govor tijela naših rukometaša je bio sasvim drugačiji ovog puta. Vidjelo se da igrači koji igraju i klupa dišu k'o jedan, da su apsorvirali Egipat, da su izanalizirali Egipat i jednostavno su ga zaboravili. Znači, izgledalo je to sasvim OK. Najbitnije da je Dino Slavić dobio samopouzdanje na golu i da se ta utakmica protiv Egipta zaboravila i da je nema - ne postoji - ona se izbrisala gumicom. To je iza njih. Okrećemo jednu novu stranicu. Jako je dobra bila Slavićeva izvedba, da dobije sigurnost. Čeka nas u utorak Maroko, posljednja utakmica u grupi G prvog kruga natjecanja po skupinama. Imamo prostora za probati finese, za probati nešto, neke taktičke varijante", objasnio nam je Valter Matošević, nekadašnji elitni hrvatski golman, danas trener, te dodao:

"Vidjeli smo solidnu 5-1 obranu - solidnu, ne jako jako dobru - obranu koja nam može biti stvarno jedan vjetar u leđa protiv Danaca. Drago mi je zbog Josipa Šarca. On stvarno igra ovu sezonu dobro u Bundesligi. Sjetimo se pretprošle godine kad je doživio jedan veliki peh. Isto je tada imao odlične partije, ali nije mogao biti s reprezentacijom. Evo, on je sad zdrav, pun elana i motiva što se vidi po njemu. Dobra rola u napadu, odlična u obrani. Dečko igra u dva pravca. Posebno mi je drago zbog njega. Vidim ja tu prostora i za Srnu, da se nadopunjavaju. On bi mogao biti taj koji bi mogao odlučiti kad će nam stvarno trebati taj vanjski šut u ključnim utakmicama". OVDJE pročitajte što nam je još rekao Valter Matošević.

15.51 - U četvrtak će u Malmöu naši rukometaši igrati utakmicu odluke protiv aktualnih svjetskih prvaka, moćnih Danaca. Još se ne znaju termini utakmica. Isto tako, Hrvatskoj treba pobjeda od 10 razlike protiv Danaca da osigura četvrtfinale. Da, dobro ste pročitali. Od 10 razlike - ali bitno za naglasiti da dosta toga ovisi i o utakmici između Egipta i Danske. Isto tako, naši rukometaši ukoliko ne izbore četvrtfinale ostaju bez mogućnosti nastupa na OI u Parizu 2024. - osim ako ne osvoje Euro sljedeće godine. Kako bilo, situacija u kojoj se nalaze naši rukometaši nije bajna, ali čuda se događaju u sportu. Sjetimo se samo onog protiv Poljske 2016. na Euru.

15.48 - Svjetsko rukometno prvenstvo koje se igra u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je do 29. siječnja, a još mnoštvo napetih i atraktivnih utakmica gledatelji mogu pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.

15.28 - Dobar dan dragi čitatelji Net.hr-a, gledatelji RTL televizije, rukometni obožavatelji, sportski fanatici, dobar i ugodan ovaj kišni zimski dan. Naši rukometaši nastavlojaju svoj put na 28. SP-u u Jönköping - u kojem će danas odigrati posljednju utakmicu prve faze natjecanja prije odlaska u Malmöu. Svi znamo da nismo dobro započeli natjecanje. Bolan poraz od Egipta, vodeće momčadi u grupi G, zakompliciralo je priču za Hrvatsku koji žele nastaviti s dobrom atmosferom i istim učinkom kao i u prošloj protiv SAD-a, koji smo nakantali 18 (40-22). Naši rukometaši stoga žele razbiti i Maroko, te sa većim samopouzdanjem otići na megdan i pokušaj da se izbori četvrtfinale. Bit će iznimno teško, jer Hrvatska može dobiti i sa 6 razlike Dansku s kojom igra posljednju utakmicu prije četvrtfinala, a da ispadne iz utrke za TOP 8 - OVDJE pročitajte o kalkulacijama i situaciji u kojoj se nalaze naši rukometaši.