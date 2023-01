U svakom slučaju, izgledalo je to bolje. U nedjeljnom susretu 2. kola G skupine Svjetskog prvenstva, hrvatski rukometaši su u Jonkopingu pobijedili SAD sa 40-22 (20-10) osvojivši prve bodove u skupini.

Serija 7-0

Nakon što su otvorili nastup na Svjetskom prvenstvu uvjerljivim porazom od Egipta 22-31, hrvatski rukometaši su u drugom srazu bez većih problema porazili SAD sa 40-22.

Amerikanci su tek u uvodnim minutama držali priključak, no kod rezultata 5-5 hrvatska vrsta je serijom 7-0 stigla do prednosti 12-5 i nakon toga više nije bilo nikakvih dvojbi. Posebno veseli što smo u ovoj utakmici dobili vratare. Dino Slavić imao je, službeno, 8 golova, a Dominik Kuzmanović 3. Hrvatsku su do pobjede predvodili Josip Šarac i Igor Karačić sa po šest golova, dok je na suprotnoj strani najefikasniji bio Gary Hines sa šest golova.

Međutim, prema neslužbenoj statistici, Slavić je uhvatio 10 lopti. Sumnjamo na pogrešku statističara koji su brojali obrane. No dobro. Također, hrvatska rukometna reprezentacija generalno je odigrala bolju obranu nego protiv Egipta dva dana ranije, ali sve treba uzeti s rezervom. Američka rukometna reprezentacija nije mjerilo, ali s optimizmom gledamo prema utorku i Maroku, tj nastavku natjecanja.

'Bolje nego prije dva dana'

Za komentar prve pobjede na turniru zamolili smo Valtera Matoševića, nekadašnjeg golmana koji je Hrvatskoj donosio prevagu, danas trenera koji svoje bogato iskustvo želi pretočiti namlade rukometne naraštaje.

"U svakom slučaju je danas bilo bolje nego prije dva dana i to nas veseli. SAD nije pravo mjerilo doduše, ali ovo što ste napomenuli - govor tijela. Da, govor tijela naših rukometaša je bio sasvim drugačiji ovog puta. Vidjelo se da igrači koji igraju i klupa dišu k'o jedan, da su apsorvirali Egipat, da su izanalizirali Egipat i jednostavno su ga zaboravili. Znači, izgledalo je to sasvim OK", kazao nam je Valter Matošević i nastavio pričati o Dini Slaviću. To je njegov rukometni fah...

"Najbitnije da je Dino Slavić dobio samopouzdanje na golu i da se ta utakmica protiv Egipta zaboravila i da je nema - ne postoji - ona se izbrisala gumicom. To je iza njih. Okrećemo jednu novu stranicu. Jako je dobra bila Slavićeva izvedba, da dobije sigurnost. Čeka nas u utorak Maroko, posljednja utakmica u grupi G prvog kruga natjecanja po skupinama. Imamo prostora za probati finese, za probati nešto, neke taktičke varijante".

Kakva je bila obrana?

"Vidjeli smo solidnu 5-1 obranu - solidnu, ne jako jako dobru - obranu koja nam može biti stvarno jedan vjetar u leđa protiv Danaca."

Josip Šarac protiv Egipta je bio na tribinama. Razočaralo ga je to, pa je danas Šarac briljirao - motiviran, željan igre, nadmetanja i dokazivanja izborniku Hrvoju Horvatu. Zvonimir Srna završio je na tribinama zbog otekline na ruci (ozljede).

'Drago mi je zbog Šarca'

"Drago mi je zbog Josipa Šarca. On stvarno igra ovu sezonu dobro u Bundesligi. Sjetimo se pretprošle godine kad je doživio jedan veliki peh. Isto je tada imao odlične partije, ali nije mogao biti s reprezentacijom. Evo, on je sad zdrav, pun elana i motiva što se vidi po njemu. Dobra rola u napadu, odlična u obrani. Dečko igra u dva pravca. Posebno mi je drago zbog njega. Vidim ja tu prostora i za Srnu, da se nadopunjavaju. On bi mogao biti taj koji bi mogao odlučiti kad će nam stvarno trebati taj vanjski šut u ključnim utakmicama".

I za kraj Valter Matošević nam je naglasio:

"Ne bih više izdvajao pojedince. Izdvojili smo dvojicu koja su bitna. Dobro, da se razumijemo, bitni su svi dečki u reprezentaciji jer rukomet je kolektivni sport, momčadski... Svih 16 koji su na klupi, kao i oni na terenu, svi su bitni. Tu prije svega mislim na golmane koji su donijeli samopouzdanje, na jednog Šarca koji je donio novu dimenziju. Danas su svi odigrali, pružili jednu odličnu partiju - bilo je tu atrakcije - od cepelina i svega - što je jedan znam da su stvarno bili jako motivirani. Ok, kažem, nije suparnik taj ali jedan dobar trening za uvertiru koja nas čeka. U utorak, stoga, protiv Maroka očekujem sličnu utakmicu poput ove. Ništa više od toga. Da probamo još neke stvari za uigravanje. U Malmöu nas čekaju sasvim druge utakmice - puno jači suparnici. Moramo Maroko iskoristiti da se još više napunimo samopouzdanjem, da izbornik Hrvoje Horvat i stručni stožer probaju neke taktičke varijante i da idemo spremni u Malmöu 'pokušati'. Vjerujem u ove dečke i da oni mogu do četvrtfinala".