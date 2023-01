U susretu 2. kola G skupine Svjetskog prvenstva, hrvatski rukometaši su u Jonkopingu pobijedili SAD sa 40-22 (20-10) osvojivši prve bodove u skupini.

Nakon što su otvorili nastup na Svjetskom prvenstvu uvjerljivim porazom od Egipta 22-31, hrvatski rukometaši su u drugom susretu bez većih problema porazili SAD sa 40-22.

"Rezultat govori sve, treba pohvaliti atmosferu, to nam puno znači nakon debakla protiv Egipta. Trebat će nam takva atmosfera s tribina i dalje, pogotovo u drugom krugu", započeo je za RTL izbornik Hrvoje Horvat pa nastavio:

"Trebala nam je ovakva utakmica – bili smo pokretljivi u obrani, istrčali smo se, svi su dobili minutaži, a usput smo isprobali i neke nove stvari. Ako dobro pripremiš utakmicu, dobro ju i odigraš."

"Ako dobro pripremiš utakmicu, dobro ju i odigraš." pogotovo u obrambenom dijelu, popratio je to golman, i onda dobiješ tu lepršavost i ovakvu pobjedu."

Čeka nas Maroko...

"Prvnestvo je dugo, igramo još dosta utakmica, idemo utakmicu po utakmicu, čeka nas još Maroko, treba to odraditi kao i ovo, pa onda u drugom krugu idemo izvući maksimum."

Marin Jelinić je potom dobio riječ.

"Mislim da smo nakon teškog poraza od Egipta skupili glave. Znali smo da to nije to to, nismo ispalili taj metak, ni napad ni obrana. Dogovorili smo se mi igrači da ćemo se boriti dok god postoji šansa."

"Ne možemo kao sebi ravnog gledati SAD, no bio je dobar trening, rastrčali smo dobro, ovo je dobro za samopouzdanje, idemo utakmicu po utakmicu."

Kapetan Domagoj Duvnjak je istaknuo sljedeće:

"Protivnik nije bio na nivou kao Egipat, ali bila je i drugačija energija na terenu. Krenuli smo malo u grču, 5:5 je bilo, ali na kraju je sve sjelo na svoje. Bili smo onakvi kakvi smo bili na pripremama. Žao mi je i dalje utakmice protiv Egipta, nismo pokazali svoje pravo lice. Danas je bilo u redu, pogledat ćemo video i popraviti još neke sitnice. Čeka nas Maroko i nadam se da ćemo biti još bolji", rekao je Domagoj Duvnjak.

Potom se oglasio Ivan Martinović.

"Nismo ih smjeli podcijeniti, dobili smo golmana i odigrali smo jako dobrih 50 minuta. Igramo sada malo ljepše i bolje, imali smo šut večeras i tako moramo nastaviti dalje."