Hrvatska rukometna reprezentacija završila je nastup u prvoj grupnoj fazi natjecanja na 28. SP-u u Švedskoj. Težak poraz na startu od Egipta 31-22 doveo nas je u tešku situaciju, jer sad u četvrtak moramo dobiti svjetske prvake Dance sa 10 razlike, ako mislimo zadržati ozbiljne i opipljive izglede za osam najboljih na turniru...

Danci maksimalni

Danci su, naime, prenijeli maksimalna četiri boda u drugi krug i s tri uvjerljive pobjede osvojili prvo mjesto u skupini H. Nakon dvoboja protiv Danske, hrvatske rukometaše očekuju još dvije utakmice u glavnoj rundi - u subotu 21. siječnja protiv Belgije, te u ponedjeljak 23. siječnja protiv Bahreina. Naravno, za osam najboljih našim rukometašima trebaju pobjede i svim susretima...

Međutim, čak ni tri pobjede u drugom krugu nam ne garantiraju četvrtfinale jer podsjećamo od Egipta smo izgubili devet razlike. Da, tek sad se vide razmjeri tog poraza...

Ako računamo da ćemo pobijediti Bahrein i Belgiju, četvrtfinale ćemo sigurno osigurati ako protiv Danske, ponovit ćemo, slavimo s deset razlike, što nam se sad ovako, iz ove perspektive, nakon svega viđenog na turniru od strane Hrvatske, čini nemoguća misija... Zdravko Zovko prokomentirao je za Net.hr hrvatsku rukometnu reprezentaciju na SP-u i analizirao igru. Bivši rukometni izbornik Hrvatske počeo je s dobrim stvarima...

'Dobili smo Luku Cindrića'

"Prvo bih krenuo od dobrih strana. Prenosimo u drugi krug dva boda. Treba biti iskren i reći kako to nije bila igra koju smo priželjkivali, koju smo željeli vidjeti prije drugog kruga, ali važno je pobijediti i Hrvatska je protiv Maroka u utorak ostvarila uvjerljivu pobjedu. Bilo je tu pozitivnih stvari - protiv Maroka je Hrvatska dobila Luku Cindrića za ovaj turnir - da ne moramo strahovati je li Luka u formi ili nije. Znači, Luka Cindrić je unutra", kazao nam je u uvodu Zdravko Zovko i nastavio:

"Vidjeli smo Igora Karačića isto u jurišu i vjerujem da će ovi mladi lavovi Duvnjaku, Karačiću i Cindriću, te ostalim iskusnima Gojunu i Musi, dati podršku koja nam je potrebna da bi prošli Dansku. Bez kolektivne igre nema uspjeha".

Što se događa s igrom Hrvatske na ovom turniru i zašto nismo dobri u obrani i napadu?

"Ključni problem su vratari. Znate, znamo svi koliko su vratari u rukometu bitni, koliko igraju važnu ulogu. I obrana mora biti na nivou ako se želi do rezultata. Hoću reći da u otvaranju utakmice - u prvih 8 minuta - Hrvatska nije imala ni jednu obranu. Maroko je imao sedam šuteva i sedam golova. Teško je igrati protiv bilo koga ako golmani ne donose ono što i trebaju, ako nemaju neki broj obranjenih lopti. Kad je Dino Slavić obranio par lopti u seriji mi smo odmah lakše igrali. Obrana je bila sigurnija, dolazili su do polukontri i kontri. Naravno, nije to bio sad neki igrački nivo jer smo stizali rezultat, ali tih 9-4 je stajalo na semaforu jer obrana nije bila na nivou. U tim trenucima su golmani bili ispod nivoa. No, na kraju smo uspjeli preokrenuti rezultat i doći do 15-13."

Krila na nivou

Hrvatska je u ovoj utakmici imala krila...

"Jelinić i Mihić su dobro odigrali drugi dio utakmice, dali su svoj obol. Glavaš je isto dao svoj doprinos. To je ono što me veseli jer će nam ti igrači biti potrebni za utakmicu protiv Danske."

Loše je to što se vidi da poraz od Egipta još uvijek stanuje u glavama naših rukometaša...

"Gledajte, osobno mislim da prvo treba razmišljati o pobjedi - nama treba pobjeda protiv Danske i to bi bio jedan rezultat čak bi kazao iznenađenje. Mislim da naša igra ne djeluje tako uvjerljvo da bi mi mogli maštati o nekim trijumfima. Trebamo prvo razmišljati kako da ga ostvarimo, da pobijedimo, a koliko će to biti na kraju, to ćemo vidjeti. Moraju si igrači stavili u glavu da idemo po pobjedu, da želimo slaviti. Prethodnih godina se pokazalo da smo mi imali i kvalitetu i znanje i da u pravim momentima možemo napraviti rezultat."

Ima li hrvatska rukometnu reprezentaciju momčad za podvig protiv jedne supermoćne Danske?

"Ekipu imamo. Siguran sam da ne zaostajemo puno za Danskom. Osobno, mislim da je razlika u kvaliteti nekako najviše na vratarskim pozicijama. Danci imaju jednog Niklasa Landina Jacobsena i Jannicka Greena Krejberga. Znači, imaju iskusnog golmana, tj iskusne golmane, koji godinama nose dansku rukometnu reprezentaciju i rade tu razliku koja je potrebna u velikim utakmicama. Svi naši igrači, čitava ekipa, moraju dati i više od svog maksimuma za pobjedu nad Danskom. To se može u jednoj utakmici. Treba pokušati sve da ostanemo u igri za četvrtfinale."

O obrani 5+1

Je li vam obrana 5-1 protiv Maroka bila dobra i može li ona biti adut u četvrtak u Malmou?

"Gledajte, skandinavske reprezentacije inače imaju problema agresivne obrane. To su reprezentacije koje igraju u svojim ligama, prvenstvima i većinom u posljednjih 10 godina više igraju 6-0 obranu. Ta obrana je nama potrebna - ne kažem da ćemo ju moći igrati 60 minuta - 5 +1 obranu, ali u svakom slučaju mislim da ona može biti ključ i da njome možemo dovesti u probleme danske napadače. Naravno, trebat će dobro izanalizirati sve aspekte te obrane protiv Danaca."

U prošlosti smo znali dobijati Dance na shemu. Slavko Goluža demonstrirao je u Londonu trenersku lukavost.

"Baš to. Prisjetio bih se te utakmice sa Olimpijskih igara u Londonu 2012. Tada smo protiv Danske igrali 5 +1 obranu i flaster na Hansenu. Ostvarili smo tad protiv Danaca visoku pobjedu 32-21, oni su se bili izgubili, izgledali su pogubljeno. Tako neke obrane koje sprječavaju njihovo šablonizirano napadanje protiv 6-0 obrane, obrana 5-1 bi mogla biti iznenađenje. Vjerujem kako će Hrvoje Horvat i Ivano Balić na klupi smisliti kako doći do nekih iznenađenja. Balić je igrao presing na Hansenu u toj utakmici u Londonu i to su vam te neke stvari koje mogu u datom trenutku biti iznenađenje za danske napadače. No, prije svega, u glavi moramo vjerovati i pronaći formulu za pobjedu i makar jedan razlike, a onda ćemo biti u prilici za nešto više. Naravno i vratari moraju biti bolji nego dosad. Slavić je protiv Maroka imao cca 33% obrana. Nisam siguran da će to biti dovoljno za Dansku. Mislim da će golmani trebati biti na između 35 i 40% obrana. "

'Protiv Maroka smo trčali'

Što osobno očekujete protiv Danske?

"Slušao sam komentare kolega u utakmici protiv Maroka, kako Hrvatska protiv Danske treba igrati. Ja mislim da mi moramo u svim segmentima biti na nivou. Ono što mene veseli protiv Maroka je činjenica da smo trčali. Ne vjerujem da mi možemo ugroziti jednu iznimno ozbiljnu reprezentaciju kao što je Danska kao što nismo mogli na Egipat. Mislim da je pravo vrijeme da počnemo zaboravljati da možemo samo igrati 6 na 6. Počeli smo trčati nakon primljenog gola i stalno tražiti rješenja za polukontru i kontru. Ne strahovati i ići u kraće napade da bi došli do lakšeg gola. Na tom planu možemo biti kvalitetniji i jači. Svaki igrač mora dati više od sebe nego što može - 150% - ako želim pobijediti jednu Dansku", zaključio je Zdravko Zovko.