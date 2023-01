U zadnjem kolu skupine IV na Svjetskom prvenstvu u Malmoeu hrvatski rukometaši su svladali Bahrein s 43-32 (17-16). Hrvatska je pobjedom protiv Bahreina osigurala deveto mjesto na ovom SP i najvjerojatnije olimpijske kvalifikacije za Pariz 2024.

Nakon utakmice najviše pažnje je privuklo prilično bizarno ponašanje izbornika Kauboja Hrvoja Horvata, koji je, dok ga je reporterka RTL-a Ines Goda Furjan intervjuirala, gestikulirao, pokazivao srca, mahao i nečujno glumio da dogovara na pitanja.

Njegovo ponašanje prvo su žestoko kritizirali naši legendarni rukometaši, a sada RTL-ovi analitičari, Petar Metličić i Goran Šprem u emisiji nakon utakmice, a sada ga je kritizirao i RTL-ov stučni sukomentator Nikša Kaleb.

"Gledatelji su mogli vidjeti to njegovo 'glumatanje' kao da nešto priča, prije toga je glumio kao da ga publika pozdravlja, on se okrenuo prema praznim tribinama, mahao u prazno da pojača dojam o sebi, da se čini da ljude pozdravlja, a na tribinama nije bilo nikoga. Vidi se da je to bilo smišljeno, pa mi je samim time i žalosnije", rekao je Kaleb u razgovoru za Radio Dalmaciju pa ponudio komentar na konstataciju da nam je od početka natjecanja sve krenulo nekako nizbrdo:

"Tada kada je bilo možda najvažnije – mi smo podbacili. Automatski se ta negativna atmosfera provlačila tijekom cijelog prvenstva, da bi kulminirala na kraju ovim nepotrebnim performansom izbornika. Njegov otac, Hrvoje Horvat stariji je svojevremeno bio najbolji svjetski igrač, nositelj zlatne olimpijske medalje, cijenjen čovjek i u rukometnom svijetu i van rukometa, ne samo kao igrač već i kao čovjek. I onda mu naš izbornik priredi ovakvu jednu mrlju koja je pojačana obiteljski navijanjem od strane njegovih sestara što već izlazi van domene rukometa, i s pravom sada trpi kritike."

Na kraju se Kaleb osvrnuo i na RTL-ovu novinarku koja je ostala vidno zatečena Horvatovim ponašanjem.

"Ines Goda je profesionalno odradila svoj posao. Sada joj zvoni mobitel stalno, stižu joj poruke podrške, svi je pitaju zašto nije reagirala na ovaj ili onaj način. Ona je do kraja ostala profesionalna, nije na njoj da daje objašnjenja. To su pitanja za izbornika, zašto je to napravio i što mu je to trebalo", zaključio je Kaleb.