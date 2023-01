UŽIVO

28. SP u rukometu za muškarce

Glavna faza natjecanja - 1.kolo

Grupa 4

Mjesto održavanja: Malmö

Početak: 20.30

Danska - Hrvatska 0-0

16.21 - Lino Červar prekjučer je za Net.hr rekao sve što mu je na duši u svom istupu:

"Prihvaćam činjenicu da nakon srebra 2020. na EP-u rukomet ne postiže one rezultate koje ljubitelji rukometa, sporta i svi građani Hrvatske od nas očekuju. I svi mi koji radimo u rukometu - treneri, igrači, djelatnici, moramo preuzeti dio odgovornosti. I pored toga, što smo krenuli s porazom, u najvažnijoj utakmici i što smo danas bili, po meni, na koljenima, kao čovjek koji sam s ponosom vodio hrvatsku rukometnu reprezentaciju oko 250 puta, želim reći da se hrvatski rukomet neće predati. Borit ćemo se mi još bez obzira na sve još i za Olimpijske igre u Parizu. Borit ćemo se na EP-u naredne godine i veliki povratak na vrh svjetskog rukometa na Svjetskom prvenstvu u našoj domovini za dvije godine. Neovisno što tko o tome mislio". OVDJE pročitajte što je sve rekao Lino Červar.

15.52 - Bivši izbornik Hrvatske, legendarni Zdravko Zovko u utorak je navečer, nakon pobjede nad Marokom, pričao nam o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji i Danskoj te izdvojio neke detalje koji bi mogli presuditi:

"Skandinavske reprezentacije, inače, imaju problema protiv agresivne obrane. To su reprezentacije koje igraju u svojim ligama, prvenstvima i većinom u posljednjih 10 godina više igraju 6-0 obranu. Ta obrana je nama potrebna - ne kažem da ćemo ju moći igrati 60 minuta - 5 +1 obranu, ali u svakom slučaju mislim da ona može biti ključ i da njome možemo dovesti u probleme danske napadače. Naravno, trebat će dobro izanalizirati sve aspekte te obrane protiv Danaca."

Zdravko Zovko otkrio nam je moguću dobitnu formulu protiv Danaca - 5+1 obranu - tj agresivnu obranu na sve načine:

"Prisjetio bih se utakmice sa Olimpijskih igara u Londonu 2012. Tada smo protiv Danske igrali 5 +1 obranu i flaster na Hansenu. Ostvarili smo tad protiv Danaca visoku pobjedu 32-21, oni su se bili izgubili, izgledali su pogubljeno. Tako neke obrane koje sprječavaju njihovo šablonizirano napadanje protiv 6-0 obrane, obrana 5-1 bi mogla biti iznenađenje. Vjerujem kako će Hrvoje Horvat i Ivano Balić na klupi smisliti kako doći do nekih iznenađenja. Balić je igrao presing na Hansenu u toj utakmici u Londonu i to su vam te neke stvari koje mogu u datom trenutku biti iznenađenje za danske napadače. No, prije svega, u glavi moramo vjerovati i pronaći formulu za pobjedu i makar jedan razlike, a onda ćemo biti u prilici za nešto više. Naravno i vratari moraju biti bolji nego dosad. Slavić je protiv Maroka imao cca 33% obrana. Nisam siguran da će to biti dovoljno za Dansku. Mislim da će golmani trebati biti na između 35 i 40% obrana". OVDJE pročitajte o čemu nam je još govorio Zdravko Zovko.

15.52 - Danci su prenijeli maksimalna četiri boda u drugi krug i s tri uvjerljive pobjede osvojili prvo mjesto u skupini H. Nakon dvoboja protiv Danske, hrvatske rukometaše očekuju još dvije utakmice u glavnoj rundi - u subotu 21. siječnja protiv Belgije, te u ponedjeljak 23. siječnja protiv Bahreina. Naravno, za osam najboljih našim rukometašima trebaju pobjede i svim susretima... Međutim, čak ni tri pobjede u drugom krugu nam ne garantiraju četvrtfinale jer podsjećamo od Egipta smo izgubili devet razlike. Da, tek sad se vide razmjeri tog poraza.

15.47 - Dobar dan dragi čitatelji Net.hr-a, gledatelji RTL-a, sportski fanatici, navijači hrvatske rukometne reprezentacije, domoljubi... Pred nama je utakmica istine hrvatske rukometne reprezentacije - sudar protiv aktualnih prvaka svijeta, moćnih Danaca. Debakl na otvaranju natjecanja protiv Egipta gurnuo nas je u tešku situaciju. Naši rukometaši, kako bi ostali u ozbiljnoj igri za četvrtfinale SP-a, moraju dobiti Dansku sa 10 razlike. Isto tako, na ruku našoj reprezentaciji išli bi porazi Egipta u ovog drugoj fazi natjecanja, odnosno glavnoj rundi natjecanja po skupinama.