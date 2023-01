Nakon bolnog poraza od Egipta komentar Marija Kelentrića o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji odjeknuo je u rukometnim krugovima i izazvao reakcije čitatelja Net.hr-a i rukometnih pratitelja. Mario je poznat kao vrstan rukometni stručnjak, specijalist za vratarsku poziciju jer je i sam nekad bio elitni hrvatski golman koji kaže baš onako kako misli. Bez ikakvih izmotavanja, zamatanja odgovora u celofan, kalkuliranja... Nije populist nego realist. I veliki navijač svih hrvatskih sportskih selekcija, a posebno rukometne reprezentacije Hrvatske.

Komentari koji imaju težinu

Mario Kelentrić rukometno je ime čiji komentari imaju težinu i pokriće. Mario itekako poznaje sustav, poznaje metode rada, a najviše od svega poznaje rukometnu igru kao takvu. Javio nam se Mario danas nakon herojskog remija naših reprezentativaca iz Gummersbacha u Njemačkoj, gdje radi u VfL Gummersbach.

U susretu 1. kola skupine IV drugog kruga Svjetskog prvenstva, hrvatska rukometna reprezentacija je u Malmou, pred više od 11.000 gledatelja, odigrala junačkih 32-32 protiv svjetskih prvaka Danaca i tako ostala samo na teoretskim izgledima za plasman u četvrtfinale.

Hrvatska je odigrala sjajno, čvrsto i borbeno, ali nažalost nije uspjela slaviti protiv dvostrukih svjetskih prvaka. Hrvatska je veći dio utakmice vodila, u jednom trenutku smo imali i četiri razlike, no Danska se vratila, u završnici je povela, imala je i zadnji napad koji nije realizirala. Cindrić je u zadnjoj sekundi pucao sa sredine terena, ali nije uspio. No, veseli bolja igra naših rukometaša na turniru. Eh, da smo ovako odigrali protiv Egipćana...

'Moramo dobiti Belgiju i Bahrein. Četvrtfinale je jako daleko, ali...'

"Sizif je gurao kamen i nije odustajao. Moramo dobiti Belgiju i Bahrein. Četvrtfinale je jako daleko, ali možda se možemo uključiti za tu 9. poziciju. Možda nam donese kvalifikacije za OI, vidjeti gdje smo, što smo i kako dalje. Znate kako se narkoman ljječi? Mora priznati da je narkoman. Ti moraš shvatiti gdje si, pa krenuti popravljati neke stvari. Ja mislim da u reprezentaciji moraju biti najbolji ljudi, ne ljudi nego igrači, a isto tako smatram da su tručnom stožeru trebaju biti najbolji - glavnog trenera tj izbornika, pomoćnog trenera, trenera golmana i da ne nabrajam. Hrvatska mora napraviti jedan rez jer je ovo već treće natjecanje plus OI kvalifikacije na kojem nismo pravi, a danas smo pokazali protiv Danaca da jesmo. E sad, treba naći zašto je to tako, zašto mi protiv Egipta izgubimo 9 razlike, a protiv Danaca odigramo bolje?! Moramo napraviti reset jer očekuje nas hrvatski SP. Nismo još uvijek izgubili sve nade za kvalifikacije za OI. Postoji neki wild card ili tako nešto i trebali bi to iskoristiti, ali ja mislim s drugim ljudima, a ne ovim koji sad vode hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Mislim na stožer."

Pogledajte što nam je sve rekao i o čemu smo sve razgovarali s Marijom Kelentrićem, te na koji nam je način analizirao i utakmicu i sve probleme koje reprezentaciju muče na SP-u, odnosno najnestabilniju poziciju u reprezentaciji. Naravno, u skoro 20-minutnom razgovoru dotaknuo se i ostalih gorućih tema.

Svjetsko rukometno prvenstvo koje se igra u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je do 29. siječnja, a više od pedeset napetih i atraktivnih utakmica gledatelji mogu pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.