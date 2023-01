Hrvatska muška rukometna reprezentacija u četvrtak će id 20.30 sati imati svoj prvi nastup u drugom krugu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, a u Malmo Areni za suparnika će imati branitelja naslova Dansku.

Poraz od Egipta s početka natjecanja "gurnuo" je hrvatsku reprezentaciju u situaciju da mora pobijediti u sva tri susreta drugog kruga te se nadati pomoći neke od ostalih reprezentacija kako bi izborila plasman u četvrtfinale. Za mnoge je to "nemoguća misija", no izbornik Hrvoje Horvat i njegovi odabranici će sve dati od sebe da to i ostvari dok god postoje izgledi.

"Danska ne dozvoljava loš dan i crne rupe. Moramo krenuti koncentrirano od starta i nekako navući utakmicu na svoj mlin. Danci drže visok tempo, opasni su sa svih pozicija, brzi u tranziciji s fantastičnim golmanom. Ne smijemo im dozvoliti brze protunapade, moramo ih navesti na što više igre na postavljenu obranu i tu biti bezobrazni, na rubu incidenta, to je deviza za pobjedu. Očekujem da naša obrana 5-1 bude bolja nego u ranijim utakmicama i da svaka ničija lopta bude naša", rekao je izbornik Horvat.

"Mislim da smo spremni. Odradit ćemo jedan trening i sutra idemo 'na glavu'. Svi znamo moć Danske, ali ako mi budemo 'pravo', ako budemo onakvi kakvi znamo biti onda imamo šanse. Protiv Egipta nismo izgledali dobro, ali protiv Amerike i Maroka je to već izgledalo bolje i zato se nadam kako možemo odigrati perfektnu utakmicu, pogotovo u obrani", dodao je kapetan Domagoj Duvnjak.

Osim što je osvojila zlato na posljednja dva SP-a, Danska se Malmou osjeća kao kod kuće jer je prati najmanje 10.000 navijača u svakoj utakmici, a u prvom krugu su upisali tri pobjede s dvoznamenkastom razlikom, protiv Belgije 43-28, Bahreina 36-21 i Tunisa 34-21.

"Bit će 10.000 Danaca, a to nam treba biti dodatni motiv. Možda nam pomogne kada svi budu svi protiv nas pa pokažemo hrvatski prkos", zaključio je Duvnjak.

Hrvatska i Danska do sada su međusobno igrale 18 puta na velikim natjecanjima i potpuno su izjednačene. Svaka reprezentacija ima po devet pobjeda. U posljednja dva nastupa slavila je Danska, na SP u Egiptu 2021. sa 38-26, a na prošlogodišnjem Europskom prvenstvu u Mađarskoj sa 27-25. Posljednja hrvatska pobjeda je ona s Olimpijskih igara u Rio de Janeiru 2016. godine 27-24.

Prijenos utakmice je od 20.30 na RTL televiziji, a uvodna emisija počinje u 19.45. Susret ćete moći pratiti i u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Svjetsko rukometno prvenstvo koje se igra u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je do 29. siječnja, a još mnoštvo napetih i atraktivnih utakmica gledatelji mogu pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.