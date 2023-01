Jedva nam se Mirza Džomba javio nakon šokantnog poraza naših rukometaša od Egipta 31-22, ali prekorektan je Mirza da bi prekršio obećanje, pa koliko mu teško bilo. I da nam se nije, kojim slučajem javio na dogovor, ne bi mu ništa zamjerili - shvatili bi ga. Jer, ovo je bila jako loša rukometna noć, teška za pričati o njoj, komentirati ju uopće...

Bila je ovo u petak navečer nova rasprodaja ugleda hrvatskog rukometa, trofejnog sporta kod nas kao i ugledna rukometne selekcije, sportske družine koja je uvijek imala pedigre pobjednika. Što se dogodilo, gdje je taj uspješni hrvatski reprezentativni rukomet nestao, zašto su nas Egipćani tako razbili?

'Sve je bilo loše'

"Ma, sve je bilo loše, sve od početka. Ne znam, još sam šokiran. Prošlo je pet minuta od utakmice, ali bilo je to bez energije, bez samopouzdanja, od početka utakmice sve je mirisalo na loše i to nas je držalo cijelu utakmicu. Realno, nismo imali svjetlih trenutaka - imali smo poluraspoloženih igrača - međutim generalno, u totalu, kao momčad smo totalno zakazali", priča nam Mirza Džomba, jedan od naših najvećih, najomiljenijih rukometaša ikad, omiljeni lik zlatne generacije hrvatskog rukometa koja se zgraža nad trenutnim rezultatima hrvatske rukometne reprezentacije...

"Zakazali smo kao momčad na bilo kojem planu. Dobro se trebamo zamisliti što i kako dalje. Dosta toga treba mijenjati. Ne znam što mijenjati, ali ovo što smo danas gledali ne liči na dobro, realno", priča nam Mirza Džomba.

'Sad će biti jako teško'

Teško je Mirzi gledati kako se urušava ugled hrvatskog rukometa. Koliko je samo toga utkao u one uspješne periode, kad smo bili najbolji na svijetu. Težak mu je bio glas, tih, s prekidima uzdisaja. Mirza je jedva pronazio riječi..

"Ma, ovo danas je baš bilo šokantno. Znali smo kakvi su nam rezultati u zadnje vrijeme, dobro smo znali što nam nosi današnja utakmica s Egiptom. Sad će definitivno -ne kažem da je nemoguće, ali bit će sigurno jako teško. Sad graditi optimizam da ćeš dobiti svjetske prvake - razmišljati o tome iz ove pozicije teško poraženih od Egipta - gotov nemoguće. Međutim, to je sport, imamo dvije utakmice da dođemo k sebi - da pronađemo formu - da pronađemo ideje. Moramo se pokušati koliko-toliko vratiti."

Možemo li se vratiti?

Pitanje je hoćemo li se vratiti...

"Da, treba vidjeti hoćemo li se uopće oporaviti. Sigurno, ovo je veliki udarac za Hrvatsku. Obrana? Istina, obrana se igra zajedništvom. Gledajte, kad uđeš u utakmicu bez energije, jer nismo bili toliko energični, nismo bili na gornjoj granici napaljenosti da se vidi po licima da je to odlučno, da se ide - to se vidi po govoru tijela. Egipat je to znao iskoristiti, to mu je bilo dovoljno. Puno smo padali jedan na jedan. To je to. Prelagano su dolazili u bilo kakve prilike. Glupo je sad secirati nešto kad je u totalnu loše i kad ništa nije valjalo. Teško je naći svjetlu točku, ali činjenica je da na turnirima je obrana ključ svega", zaključio je tužni i utučeni Mirza Džomba.

Svjetsko rukometno prvenstvo koje će se igrati u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je od 11. do 29. siječnja, a više od pedeset napetih i atraktivnih utakmica gledatelji će moći pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.

SP rukometaša, prvi krug - 1. kolo

SKUPINA G

Hrvatska - Egipat 22-31 (12-16)

SAD - Maroko 28-27 (12-12)

Ljestvica: