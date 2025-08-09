Senzacionalna mlada Hrvatica osvojila zlato i oduševila čitavu Europu

Vita Barbić, 17-godišnja hrvatska atletičarka, osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na Europskom juniorskom prvenstvu koje se održava u finskom Tampereu.

Do pete finalne serije Barbić se mučila na Europskom U20 prvenstvu, ali je tada njeno koplje odletjelo na 54.77 metra što je bilo dovoljno za preuzimanje prvog mjesta, a kasnije se ispostavilo, dostatno za zlatnu medalju. U posljednjoj seriji Barbić je dodatno potvrdila zlato ostvarivši najbolji hitac finala od 55.26 metra.

Barbić je ove sezone koplje bacila na 57.12 metara čime je držala prvo mjesto prijavnih lista uoči prvenstva. U Tampereu nije uspjela ostvariti takvu daljinu, ali i 55.26 je bilo dovoljno za novu najsjajniju medalju u njenoj karijeri.

Srebrno odličje je osvojila Finkinja Rebecca Nelimarkka s 54,43m, dok je treća bila Litavka Orinta Navikaite s hicem od 54.36m.

U subotu je odličan nastup imala i hrvatska sedmobojka Jana Koščak koja je, između ostaloga, izjednačila vlastiti rekord u skoku u vis s preskočenih 1.92cm. Time je ujedno preuzela vodstvo u redoslijedu sedmobojki s 2155 bodova.

Mia Wild se plasirala u polufinale 100 metara s preponama nakon drugog mjesta u svojoj kvalifikacijskoj skupini i rezultata 13.51 sekundi.