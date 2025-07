Barakude su strah i trepet, ali jedna stvar brine: 'Meni je to prilično smiješno'

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija plasirala se izravno u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Singapuru kao pobjednik skupine D nakon što je u dvoboju zadnjeg, 3. kola ostvarila i treću pobjedu svladavši Grčku sa 10-9 (1-4, 4-2, 4-1, 1-2).

Svi se boje Hrvatske na turniru i trebaju nas se bojati. Hrvatska je, pokazala je to i današnja utakmica, vrlo čvrsta i stabilna momčad i kad ne ide uvijek imamo neku snagu da izvućemo od nekog pojedinca, dok ne profunkcionira taj naš sustav i ekipna igra. Hrvatsku krasi momčadska igra, to je naša najveća snaga. Imate momčad koja je na okupu već godinama, koja odlično funkcionira, koja nema ego nego ginu jedni za druge i to je naša najveća snaga.

Tri gola za Hrvatsku postigao je Loren Fatović, po dva su dodali Zvonimir Butić i Marko Žuvela, a sjajan je na vratima bio Marko Bijač, dok su dvostruki strijelci za Grčku bili Efstathios Kalogeropoulos i Ioannis Alafragis.

Hrvatska sljedeću utakmicu igra u nedjelju u četvrtfinalu, a suparnik će joj biti pobjednik utakmice između Rumunjske i drugoplasirane reprezentacije iz skupine B, a to će biti poraženi iz susreta Španjolska - Mađarska koji je na programu kasnije u srijedu. Mile Smodlaka, proslavljeni bivši hrvatski vaterpolist, dao je stručni komentar portalu Net.hr dramatične utakmice Hrvatska - Grčka i objasnio zašto se svi na turniru boje Barakuda.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

"Čestitam našim igračima i stožeru na još jednoj velikoj pobjedi. Nije, po meni, toliko bilo dramatično, ja bih rekao očekivano, isto kao i ona utakmica s Crnom Gorom. To su izvrsni suparnici i sve je to kvalitetom vrlo izjednačeno, ali ono što je bitno da smo mi stabilni i da znamo koliko vrijedimo. Na kraju uvijek, koliko god to izgledalo tijesno, ali na kraju Hrvatska nekako uvijek izađe kao pobjednik."

Koji je recept za to?

"Vidjeli ste i sami, početak je bio malo lošiji, gubili smo 3-0, ali sad su nas nekako i navikli da će to tokom utakmice nekako sve sjesti na svoje, posložiti se i da će sve profunkcionirati. Hrvatska melje, melje i na kraju uvijek nekako pobjedi. Imate početak gdje je Bijač sam nas držao nekog većeg zaostatka, međutim kupio nam je neko vrijeme, obrana se stabilizirala, postali smo dosta agresivniji, jer u početku smo bili jako loši na igraču manje našem, nije nam baš funkconirao ni igrač više, međutim uvijek je tu neko da nam malo vremena kupi, da se presložimo. Hrvatska je uvijek to u stanju napraviti i onda obično to završi uvijek povoljno po nas, a to je odlika velikih momčadi, a Hrvatska to i je, uistinu je velika momčad".

Bi li suđenje moglo biti problem Hrvatskoj na putu do obrane naslova prvaka svijeta?

"Da, suđenje i nije baš dobro, ali nažalost to je ono što prati vaterpolo- Nije to sad ništa novo. Griješe suci dosta, nesigurni su, odavno to ne štima onako kako bi mi svi htjeli i željeli da štima. Nažalost, to je ono što čini sport lošijim i nezanimljivijim, ali što je, tu je. Nije to nešto nama novo, naučili smo s time. Vidjeli ste reakcije i našeg izbornika i tribina. Komične su te reakcije, pa vidite i onu lopticu i onu zelenu i onu nekakvu krpicu, to je sve, onako malo, prilično smiješno. Međutim, moramo to staviti po strani, čeka nas četvrtfinale, najvažnija utakmica. Suparnik neće biti lagan".

Foto: Profimedia

Očekuje se ili Mađarska ili Španjolska.

"Jedna od te dvije momčadi ima u osmini finala Rumunjsku, tako da sigurno jedna od te dvije reprezentacije. Teško je govoriti je li najgore moguće, nije, četvrtfinalne utakmice su takve kakve jesu, najteže, možda i bolje da je težak suparnik, da se pripremimo maksimalno. U stanju smo dobiti i Mađare i Španjolce. Budite sigurni u jedno - svi se boje Hrvatske na turniru i trebaju nas se bojati. Hrvatska je, pokazala je to i današnja utakmica, vrlo čvrsta i stabilna momčad i kad ne ide uvijek imamo neku snagu da izvućemo od nekog pojedinca, dok ne profunkcionira taj naš sustav i ekipna igra. Hrvatsku krasi momčadska igra, to je naša najveća snaga. Imate momčad koja je na okupu već godinama, koja odlično funkcionira, koja nema ego nego ginu jedni za druge i to je naša najveća snaga, to se vidi i na utakmici u bazenu", zaključio je Mile Smodlaka.