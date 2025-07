Evo kada i s kim Hrvatska igra četvrtfinale: Čeka nas vaterpolska velesila

Hrvatska vaterpolska reprezentacija je sa sve tri pobjede osvojila skupinu D i tako izbjegla osminu finala i izborila izravno četvrtfinale.

Hrvatska će četvrtfinalnu utakmicu igrati u nedjelju, 20. srpnja. Trebala bi to biti utakmica četvrtog termina što je 14:45 po hrvatskom vremenu, ali još se čeka službena potvrda. Suparnik će Hrvatskoj biti pobjednik utakmice između Rumunjske i drugoplasirane reprezentacije iz skupine B, a to će biti poraženi iz susreta Španjolska - Mađarska.

S obzirom na snagu Rumunjske, to će gotovo sigurno biti poražena momčad susreta Španjolske i Mađarske. Taj dvoboj se na rasporedu u srijedu u 14:45. Blagi favorit je Španjolska, a kako god završilo, Barakude u četvrtfinalu čeka velika borba protiv vaterpolske velesile.

