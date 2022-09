'Dobra večer, gospodine Bond' / Kraljica Elizabeta II učinila je sport posebnim: 'Od uručivanja trofeja pobjednika SP-a Bobbyju Mooreu do 'skakanja s padobranom'

"Od uručivanja trofeja Svjetskog nogometnog prvenstva Bobbyju Mooreu do 'skakanja s padobranom' iz helikoptera 2012., kraljica je učinila sport posebnim". Naslov je u The Sun-u, koji je doslovodno obojen u crno i sve je u znaku smrti Njezinog visočanstva. Kraljica Elizabeta II (The Queen) je ostala zapamćena i po predaji trofeja Julesa Rimeta Bobbyju Mooreu, "iskočila" je padobranom iz helikoptera na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Londonu i odbila je autogram Dennisu Lilleeju na oglednoj utakmici Australije i Engleske, piše britanski tabloid The Sun i donosi veliku priču o Elizabeti II. Iako se kraljičina istinska strast prema sportu nije protezala daleko dalje od njezinih voljenih konjskih utrka i Highland Games u Braemaru, Njezino Veličanstvo je bilo prisutno u mnogim važnim prilikama. A također bi mogla zatražiti kćer i unuku kao pobjednice BBC-jeve sportske osobe godine - obje princeze Anne i Zara Tindall osvojile su željeni gong za svoja postignuća u konjičkom sportu. Prije deset godina, kraljica je ukrala šou na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara 2012. Dannyja Boylea, gdje je Daniel Craig - kao James Bond - viđen kako dolazi u Buckinghamsku palaču kako bi ispratio monarha u helikopter. Njezino Veličanstvo izgovorilo je rečenicu "Dobra večer, gospodine Bond" prije nego što je njezina dvojnica viđena kako iskače iz letjelice iznad stadiona u Stratfordu, prije nego što je sama kraljica stigla da sjedne na svoje mjesto, s vojvodom od Edinburgha uz nju. Ova skica - koja se držala u tajnosti čak i od ostatka kraljevske obitelji - bila je ključni dio ceremonije, koju su mnogi smatrali trijumfom, a koja je dovela do zlatnog ljeta za britanski sport. Davne 1966. godine, slika kraljice u šeširu od senfa i kaputu kako predaje Svjetsko prvenstvo engleskom kapetanu Mooreu — nakon pobjede nad Zapadnom Njemačkom rezultatom 4-2 — jedna je od najlegendarnijih slika u povijesti engleskog sporta. Čak i u svom najboljem trenutku, Moore je bio privržen bontonu. Heroj Hat-tricka Sir Geoff Hurst rekao je: “Bobby je primijetio da kraljica nosi rukavice. “Imao je dalekovidnost da ne zaprlja kraljičine rukavice. Obrisao je ruke prije nego što je uzeo trofej.” Dugogodišnji monarh također je podijelio srebro u nekoliko finala FA kupa - od Blackpoolove pobjede 4-3 nad Boltonom u finalu Matthewsa 1953., godine njezine krunidbe, do finala 1976. kada je drugoligaš Southampton šokirao Manchester United. Posljednjih godina, njezin unuk princ William - predsjednik FA-a i strastveni navijač Aston Ville - obično je odavao počast na glavnom događaju engleskog domaćeg nogometa. Njezino Veličanstvo nikada nije otkrilo nikakvu nogometnu odanost. Navijači West Hama vjerovali su da je ona jedna od njih, iako je princ Philip to demantirao kada ga je suvlasnica Hammersa Karren Brady pitala, a Cesc Fabregas jednom je rekao da je priznala da navija za Arsenal. Kraljica je bila redovita na utakmicama Lord's Testa tijekom većeg dijela svoje vladavine, prisustvovala je na njih 26, a njezin suprug princ Philip bio je strastveni obožavatelj kriketa, strastven igrač u mladosti i bivši predsjednik MCC-a. Engleska i gostujući tim obično su se poredali na vanjskom terenu kako bi se rukovali s Njezinim Veličanstvom tijekom pauze za čaj, prije nego što bi je ispratili s tri "hip, hip hura". Ali tijekom stoljetnog ogleda 1977. između Australije i Engleske u Melbourneu, australska brza bacačica kugle Lillee prekršila je protokol i zatražila autogram od kraljice - čak i s olovkom i papirom pri ruci.