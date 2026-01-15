Izraelci se šokirali kad su vidjeli srpsko iznenađenje na tribinama Arene Beograd

U posljednjem kolu skupine C Europskog vaterpolskog prvenstva pobjede su ostvarile Srbija i Španjolska. Srbija je porazila Izrael sa 19-9, dok je Španjolska dobila Nizozemsku sa 14-7.

Najbolji učinak kod domaćina EP-a imao je Strahinja Rašović sa četiri gola, dok su Petar Jakšić i Viktor Rašović postigli po tri gola. Kod Izraela po dva gola zabili su Ronen Gros, Gil Natan Gvishi, te Yaov Rendler.

Španjolce je do pobjede predvodio Alberto Munarriz sa četiri gola. Srbija je osvojila prvo mjesto u skupini s osam bodova, Španjolska ima šest, Nizozemska četiri, a posljednji je Izrael bez bodova.

U drugom krugu po tri najbolje ekipe iz skupina A i C spojit će se u skupini E, a ekipe prenose bodove.

Mađarska u skupinu E donosi maksimalnih šest bodova, Srbija pet, Španjolska i Crna Gora po tri, Nizozemska jedan, a Francuska je na nuli.

Izraelci su se šokirali kad su vidjeli srpsko iznenađenje na tribinama Arene Beograd - palestinsku zastavu.