Olimpijski prvaci posramljeni: Srbija doživjela katastrofu u borbi za broncu

Grčki vaterpolisti osvojili su broncu na Svjetskom prvenstvu u Singapuru svladavši uvjerljivo Srbiju s 16-7 (2-2, 6-0, 3-3, 5-2).

Grci su demolirali olimpijske prvake Srbe, pogotovu u drugoj četvtini, koju su dobili s čak 6-0 i onda mirno priveli utakmicu kraju. Ovo je četvrta bronca Grčke na svjetskim smotrama, na kojima imaju i jedno srebro.

Grke su predvodili Evangelos Pouros i Afstatios Karageloupolous s po tri gola, dok je vratar Panagiotis Tzotrzalos imao 11 obrana.

Najefikasniji kod Srbije bio je Vasilije Martinović sa četiri pogotka.

U finalu Svjetskog prvenstva, kasnije igraju Mađarska i Španjolska, dok u borbi za peto mjesto Hrvatska igra s Crnom Gorom.

