Splitski klub se oglasio nakon kulminacije incidenata: 'Razumijemo negativne reakcije, ali...'

Nakon što je danas u Splitu napadnut veznjak Hajduka Anthony Kalik, iz splitskog kluba brzo je stigla službena reakcija.

'Svjesni smo da je posljednji rezultatski neuspjeh u Europi izazvao negativne reakcije koje potpuno razumijemo i prihvaćamo, ali isto tako osuđujemo bilo kakve oblike ponašanja koji nisu u sportskom i hajdučkom duhu te koji mogu ugroziti sigurnost igrača i navijača – kako na stadionu, tako i izvan njega', poručili su iz Hajduka.

U nastavku priopćenja klub apelira na odgovornost svih navijača

'Jasno i nedvosmisleno pozivamo na razum, odnosno na suzdržanost od bilo kakvih oblika ponašanja koji mogu nanijeti još veću i nepopravljivu reputacijsku štetu našem klubu. Nadamo se da podrška naših navijača neće izostati u budućnosti, a mi ćemo, kao klub, raditi na tome da opravdamo njihovo povjerenje – kroz zalaganje, trud i predanost dresu Hajduka.'

Podsjetimo, Hajduk je jučer u 3. kolu SuperSport HNL-a svladao Slaven Belupo rezultatom 3:0. Ipak, atmosfera na Poljudu bila je daleko od slavljeničke. Na sjevernoj tribini, gdje je smještena Torcida, vladala je tišina. Nije bilo navijanja, pjesme ni transparenata – jedino što se moglo čuti bili su povremeni topovski udari koje su navijači detonirali već od prve minute susreta.

Oko 20. minute Torcida je podigla transparent s natpisom:

'Godinama je scenarij isti, jesen u Europi nije vam na platnoj listi? Koliko novca treba pi*kama za malo hrabrosti, koliko živaca za malo naše radosti?'

Nedugo potom tribinom se zaorilo skandiranje: 'Srami se, Hajduče.'

Na kraju utakmice, predvođeni kapetanom Markom Livajom, igrači su krenuli prema navijačima, no čim su stigli do reklamnih panoa – uslijedila je bakljada. Deseci baklji završili su na terenu, zbog čega su se igrači morali povući prema središtu igrališta.

Ostatak navijača na stadionu nije podržao takvu reakciju. Umjesto toga, s tribina je odjeknula pjesma: 'Volim te, Hajduče!'

