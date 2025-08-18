Neviđena eskalacija: Hajdukov nogometaš napadnut usred dana

Iako su u jučerašnjoj utakmici igrači Hajduka upisali uvjerljivu pobjedu protiv Slaven Belupa rezultatom 3:0, utakmica je ostala u sjeni burne reakcije navijača. Na samom kraju susreta, u trenutku kada je momčad Hajduka krenula pozdraviti Torcidu na sjevernoj tribini, dočekala ih je bakljada bačena pod noge – znak jasnog nezadovoljstva. Torcida se oštro obrušila na svoje igrače, a čini se da incidentima tu nije bio kraj.

Novi incident

Kako prenose 24sata, veznjak Hajduka Anthony Kalik danas je prijepodne doživio neugodan incident u središtu Splita. Na snimci koja kruži društvenim mrežama vidi se kako ga jedan muškarac verbalno napada, prijeti mu i pljuje ga.

'Kalik je išao tamo piti kavu, zaustavio ga je neki huligan i prijetio mu da će mu izbiti zube. Derao se, unosio mu se u lice. Kalik ga je mirno gledao, okrenuo mu leđa, a tada ga je ovaj pljunuo', prenosi izvor.

Ovakvi incidenti očito su posljedica razočaranja navijača nakon prošlotjednog ispadanja Hajduka iz Konferencijske lige, kada su u trećem pretkolu poraženi od nefavoriziranog Dinama iz Tirane.

O cijeloj situaciji s australskim reprezentativcem klub se zasad nije službeno oglasio, a okolnosti napada još uvijek se istražuju.

